La Clementina. Donde se hace posible el sueño de mudarte y seguir disfrutando la sensación de vivir en tu casa, en plantas bajas con jardín o dúplex con terraza

La Clementina, el consolidado proyecto residencial que ya cuenta con su barrio de casas y ahora avanza firmemente con sus unidades en altura, crece a paso firme en el corazón de Las Lomas de San Isidro. Ubicado en una de las zonas más tradicionales, exclusivas y verdes del corredor norte, el emprendimiento se destaca por un gran éxito de ventas.

El desarrollo se despliega sobre un predio de 4,2 hectáreas, combinando un barrio privado ya consolidado de 34 lotes unifamiliares con un exclusivo condominio de 116 unidades distribuidas en planta baja y cuatro pisos. Su ubicación estratégica sobre la calle Nicolás Avellaneda, con conexión directa a Panamericana, garantiza una conectividad fluida hacia centros comerciales, colegios de primer nivel y clubes de prestigio como el San Isidro Golf, el Jockey Club y el Hipódromo.

Diseñado como un volumen de baja altura, el condominio prioriza las vistas abiertas hacia el interior del barrio y la frondosa arboleda del Instituto Román Rosell. Con una distancia superior a los 37 metros respecto a las viviendas más cercanas, el proyecto resguarda la privacidad y evita la sensación de proximidad entre vecinos. Además, todas las unidades disponen de amplias expansiones: jardines privados en planta baja, balcones terraza semicubiertos en los niveles intermedios y terrazas verdes con parrilla y pérgola en los dúplex del cuarto piso.

Las plantas bajas son una propuesta realmente superadora. “La propuesta de diseño de fachada y halls de entrada, el acceso de cocheras y amenities priorizo la privacidad de todas las unidades y le dio un gran diferencial a estos departamentos en planta baja con jardines elevados sobre el paso peatonal que se entregan parquizados y con sistema riego automatico”, destaca Leonor Achaval, directora de Achaval Cornejo. “Los departamentos del 4 piso con terraza se entregan con pergolas, parrilla y paisajismo, espectaculares para disfrutar de las vistas abiertas”, agrega.

Con una propuesta “llave en mano”, las unidades se entregan completamente equipadas y listas para habitar. Incorporan tecnología de domótica para el control de temperatura, cerraduras inteligentes y cocinas con luz natural y ventilación hacia patios internos. Además, las unidades se entregan provistas con aires acondicionados frio-calor y calefacción por piso radiante. Los dormitorios principales en suite tienen amplios vestidores que se entregan terminados. Lo ventanales de piso a techo con DVH integran los ambientes con el entorno natural.

Finalmente, el proyecto incorpora más de 800 m² de amenities, comunicados mediante un corredor semicubierto que organiza la circulación interna. El máster plan incluye gimnasio, salas de fitness, piscina interior climatizada, spa con saunas y ducha escocesa, salas de masajes, piscina exterior con solárium, lounge con cocina gourmet, cava de vinos, área de coworking con sala de reuniones, cafetería, kids club y sala de juegos. El acceso al complejo se realiza a través de un imponente pórtico urbano con garitas de seguridad, cocheras de cortesía, espacio exclusivo para e-commerce y una plaza de acceso ajardinada.

Para mas informacion, agendar la visita al showroom comunicándose al +54 11 5808 0705 o a vicentelopez@achavalcornejo.com

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