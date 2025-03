La decisión de la ex mujer del vocalista de Coldplay con la que logró cerrar una etapa de su vida

Gwyneth Paltrow durante sus últimas vacaciones. Photo © 2024 Backgrid UK/The Grosby Group *PREMIUM EXCLUSIVE* Portofino, September 22, 2024. The American Actress Gwyneth Paltrow and husband Brad Falchuk take in the warm Autumn sunshine where they were seen chilling out on board Steven Spielberg's lavish yacht during their holiday in Portofino. Gwyneth donned her black swimsuit as she took a dip in the sea, bathing with Spielberg's partner Kate Capshaw as Gwyneth took in the scenery showing a little PDA with a few loving hugs with her American television writer and director, Falchuk. *** La actriz estadounidense Gwyneth Paltrow y su marido Brad Falchuk disfrutan del cálido sol otoñal, donde fueron vistos descansando a bordo del lujoso yate de Steven Spielberg durante sus vacaciones en Portofino. Gwyneth se puso su traje de baño negro mientras se daba un chapuzón en el mar, bañándose con la pareja de Spielberg, Kate Capshaw, mientras Gwyneth disfrutaba del paisaje mostrando un poco de afecto en público con algunos abrazos cariñosos con su guionista y director de televisión estadounidense, Falchuk.

