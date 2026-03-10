La historia detrás de este castillo que rompe el molde y se vende en casi US$4 millones en un lugar impensado

En lo alto de un acantilado, casi suspendido entre el cielo y el lago, se alza un castillo que parece salido de un cuento medieval. No es una fantasía: es el Castillo del Lago Smith, una propiedad única en Alabama que hoy está a la venta por US $3,9 millones.

Ubicado a unos 122 metros sobre el nivel del agua, en la orilla del lago Lewis Smith, cerca de la pequeña ciudad estadounidense de Bremen, en el estado de Alabama, este castillo se construyó en 1980 y se destaca por su mezcla poco común entre el estilo medieval y detalles contemporáneos. Su arquitectura robusta y de piedra contrasta con el entorno natural, creando una imagen imponente que se ve desde kilómetros de distancia, convirtiéndose en un punto de referencia para la zona.

Desde otro ángulo, se observa cómo la construcción se extiende hacia el parque y se abre visualmente al lago

La cocina, renovada con un estilo actual, cuenta con ventanales que permiten vistas abiertas al lago

El living, con cocina integrada al fondo, presenta tonos claros y ventanales que aportan luz y conexión con el exterior

La escalera de mármol conduce a los pisos superiores y se ubica junto a una puerta de madera con diseño decorativo de estilo medieval

En el living, la escalera y la chimenea se combinan con la vista al lago por los grandes ventanales

Uno de los dormitorios principales cuenta con piso de madera y ventanales orientados al paisaje del lago

La construcción principal, que suma unos 462 m² aproximadamente, se distribuye en varios niveles. Cuenta con cuatro dormitorios y tres baños completos, y espacios diseñados para aprovechar la luz natural y las vistas del lago. El solarium vidriado de doble altura es uno de los elementos más destacados, con vistas panorámicas al lago y los bosques circundantes. Las chimeneas y la escalera de piedra contribuyen a reforzar la sensación de vivir en una fortaleza, mientras que los ambientes amplios permiten un confort moderno.

El terreno abarca aproximadamente 2,4 hectáreas, con múltiples decks exteriores, un gacebo para reuniones al aire libre, un patio de parrilladas ideal para el entretenimiento y un muelle con casa para pesca, además de cuatro muelles equipados con elevadores que facilitan el acceso directo al lago. La propiedad incluye, además, infraestructura pensada para actividades náuticas y de recreación al aire libre.

Desde el exterior, se destaca la estructura de vidrio del solarium, proyectada hacia el parque y el lago

Desde el interior, el solarium se presenta como un espacio de descanso con sillones y mesas

Un aspecto particular y poco común es el taller o garage de 743 m², un espacio de grandes dimensiones con capacidad para albergar varios vehículos, una casa rodante o incluso un helicóptero, lo que añade un nivel extra de exclusividad y funcionalidad para los posibles compradores.

El Castillo del Lago Smith se ubica sobre un acantilado con vistas de 180 grados al entorno natural, que varía según la estación del año. La propiedad cuenta con acceso privado al lago e instalaciones náuticas que complementan un entorno con buenas condiciones de privacidad y contacto con la naturaleza.

Desde el aire, se distingue la casa principal junto al taller de aproximadamente 743 metros cuadrados

En cuanto al mercado, esta propiedad ha atravesado varias etapas. En 2019 se ofrecía inicialmente por US$5,25 millones. Posteriormente, en 2023, el precio bajó a US$4,6 millones y más tarde fue ajustado nuevamente a US$4,9 millones. Actualmente, el listado indica un valor cercano a los US$3,9 millones, reflejando las fluctuaciones propias del mercado inmobiliario y la singularidad del inmueble.

El Castillo del Lago Smith es una propiedad singular dentro del mercado inmobiliario de Alabama, tanto por su arquitectura como por su ubicación. Su diseño particular, la superficie del terreno y el acceso directo al lago lo convierten en una opción distinta para quienes buscan una vivienda con características poco habituales en un entorno natural.