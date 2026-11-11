Subastaron la mansión de 127 habitaciones que inspiró El gran Gatsby

A través de la novela de F. Scott Fitzgerald “El gran Gatsby”, y de la recordada película basada en ella, el gran público pudo “espiar” la Nueva York de hace un siglo, cuando la ciudad era la meca de las más extravagantes fiestas en las más fastuosas mansiones.

Una de ellas es el Castillo Oheka, ubicado en Long Island y llamado así por las iniciales de su propietario original, el financiero Otto Hermann Khan. Lo cierto es que hasta hace poco era posible recorrerlo por US$30, pero ya no. Y es que luego de una historia bastante particular, el castillo salió a subasta el 27 de octubre y tiene nuevo dueño.

Así es la mansión que inspiró a El gran Gatsby

Retrocediendo en el tiempo a aquel “universo Gatsby”, la mansión solía reunir a las celebridades de la época, que acudían a festejar en la residencia de 127 habitaciones y 10.100 m2, mientras Kahn desempeñaba un papel muy similar al de Gatsby, entreteniendo a sus numerosos invitados. De hecho, su esposa se refería a la casa como “el zoológico de Otto”. Pero la historia de Oheka no terminó ahí. Tras la muerte de Kahn en 1934, la propiedad cambió de dueño en numerosas ocasiones hasta quedar abandonada en la década de 1980. Incendios, actos vandálicos y robos la dejaron en un estado devastador.

La mansión solía reunir a Las celebridades de la época

El promotor inmobiliario Gary Melius compró posteriormente la finca e invirtió US$40 millones para devolverle su antiguo esplendor. Sin embargo, según Forbes, incumplió un préstamo hace más de una década y, en julio de 2025, se acogió a la protección por bancarrota para evitar precisamente lo que terminó ocurriendo esta semana: que Oheka fuera llevada a subasta.

La esposa de Kahn se refería a la casa como “el zoológico de Otto”

De acuerdo con la casa de subastas Concierge Auctions, siete postores compitieron por la propiedad. El comprador ganador fue Gold Coast Property & Estate Management LLC, que deberá pagar US$72 millones por la finca. La venta incluye, además, un plan para construir un edificio de condominios de cuatro plantas.

Oheka es la segunda residencia privada más grande de Estados Unidos

En la actualidad, Oheka es la segunda residencia privada más grande de Estados Unidos. Solo es superada por la Biltmore House, en Carolina del Norte, un popular escenario para bodas que además funciona como restaurante y hotel. Y que, por supuesto, ha aparecido en múltiples películas, series de televisión y vídeos musicales. Allí, por ejemplo, Taylor Swift filmó el videoclip de Blank Space.

Para quienes no pudieron conocer Oheka, seguramente la inmensa mayoría, quedan las imágenes de quienes sí lo hicieron.