Cómo crear una casa funcional, confortable y segura también para los perros

Los animales se integran cada vez más en la rutina doméstica. Es por eso que la creación de espacios que promuevan su bienestar, seguridad y circulación también se convirtió en un aspecto fundamental de los proyectos residenciales.

La adaptación de la arquitectura doméstica para acomodar a los perros tiene incluso un nombre: “barkitectura”, un término inglés que surge de la combinación de “bark” (ladrido) y “architecture” (arquitectura). El concepto consiste en incorporar elementos que favorezcan la rutina de los perros en diferentes áreas de la casa. El objetivo no es necesariamente crear un espacio exclusivo para el animal, sino vincular sus necesidades con la organización de la propia vivienda.

Barkitectura es un concepto que permite incorporar elementos que favorezcan la rutina de los perros en diferentes áreas de la casa Mary Conlon - AP

“En una casa con mascotas, no basta con considerar las necesidades del dueño, sino también las de su animal. Como parte de la familia, el perro necesita convivir en armonía con el entorno”, afirma Vanessa Paiva, del estudio Paiva e Passarini Arquitetura e Design.

El veterinario Frederico Fontanelli Vaz explica que el entorno doméstico influye en el comportamiento y el bienestar de los perros, facilitando o dificultando sus expresiones naturales, como correr, explorar y jugar. “La falta de estimulación puede provocar aburrimiento y ansiedad en los perros. En casos más graves, esto puede hacer que destrocen el apartamento cuando se quedan solos”, señala el profesional.

El entorno doméstico influye en el comportamiento y el bienestar de los perros Shutterstock

Una casita para perros bien planificada tiene en cuenta los materiales adecuados, los espacios de descanso, las zonas para guardar los objetos cotidianos y las soluciones que garantizan la seguridad de los animales.

Siempre que sea posible, el arquitecto sugiere que estos elementos se tengan en cuenta desde el momento en que se diseña la casa, considerando los revestimientos de las paredes, las puertas y la carpintería hecha a medida.

Seguridad ante todo

Uno de los pilares más importantes en un hogar con mascotas es garantizar su seguridad. En los apartamentos, un elemento básico son las rejas o mosquiteras en puertas y ventanas, que previenen accidentes. “Aunque las ventanas sean altas, los perros pueden acceder a ellas, sobre todo si hay muebles cerca que les sirvan de apoyo”, advierte Vanessa.

En los hogares, las puertas o verjas dobles son una solución para evitar que los animales se escapen. En residencias con perros mayores o con movilidad reducida, es recomendable instalar verjas u otro tipo de barreras cerca de las escaleras.

También es importante planificar cómo se almacenarán los productos de limpieza y los medicamentos fuera del alcance del animal. A menudo, se puede acceder a las alacenas que parecen altas desde otros muebles. Por lo tanto, es mejor guardarlos en cajas o dentro de armarios.

Los enchufes eléctricos también pueden suponer un riesgo de accidentes. Organice los cables, protéjalos de los perros y coloque tapas protectoras en los enchufes que no estén en uso.

Para quienes gustan de las plantas, presten atención a las especies elegidas, ya que algunas son tóxicas para los perros y deben evitarse, como la dieffenbachia, la azalea, la monstera y el lirio cala.

Elige tu suelo con cuidado

No existe un tipo de suelo ideal para hogares con perros, pero los suelos muy lisos pueden ser resbaladizos y contribuir a accidentes con mascotas. “El suelo debe ofrecer buen agarre y estabilidad, especialmente en las zonas por donde el perro suele caminar o correr. Las superficies muy lisas pueden facilitar los resbalones, sobre todo para animales con dificultades de movilidad”, afirma Frederico.

El suelo debe ofrecer buen agarre y estabilidad, especialmente en las zonas por donde el perro suele caminar o correr (Fuente: Pexels)

Para quienes instalan o renuevan pisos, el acabado es más importante que el material. Los pisos de cerámica, porcelana y vinilo son buenas opciones, siempre y cuando la superficie ofrezca buen agarre. Un buen consejo es considerar los acabados satinados, que son mates y menos resbaladizos.

Si no es posible reemplazar un suelo liso, Frederico sugiere añadir alfombras o tapetes antideslizantes, especialmente en salas de estar y pasillos donde las mascotas tienden a correr más.

La facilidad de limpieza es otro aspecto a considerar, una de las ventajas de los azulejos de porcelana con acabado satinado. Desde un punto de vista estético, otra sugerencia es elegir suelos con colores que se asemejen al tono del pelaje del perro, disimulando así la suciedad.

Planifica los espacios según la rutina de tu perro

“Cuanto antes se tengan en cuenta estas necesidades en el proyecto, mejor. Hoy en día ya es posible prever estas soluciones desde la fase de maquetación, definiendo, por ejemplo, dónde comerá y beberá agua el perro, si habrá más de un punto de hidratación, dónde estará la cama, el espacio de descanso e incluso si el baño se realizará en casa”, explica Vanessa.

“Considerar una rutina predecible ayuda a crear un ambiente equilibrado que no fomente el estrés”, añade Frederico.

Al decidir dónde colocar los comederos y bebederos de tu mascota, prioriza las áreas fáciles de limpiar, como la cocina, el lavadero y el cuarto de servicio. Además de concentrar las actividades que pueden generar derrames, restos de comida y suciedad, estos espacios te permiten integrar los artículos de tu mascota en la rutina del hogar sin descuidar el orden.

Al decidir dónde colocar los comederos y bebederos de tu mascota, prioriza las áreas fáciles de limpiar

Hoy en día existe una gran variedad de colores y formas de comederos para mascotas que combinan con el resto de la casa. Es posible usar el mismo estampado que los sofás y cojines para crear la cama de la mascota, e incluso crear armarios empotrados adosados ​​a la cama del perro para guardar mantas y juguetes.

Para los dueños que bañan a sus mascotas en casa, también es posible reservar un espacio adecuado para ello, ya sea en el lavadero o en el balcón. “Se puede diseñar una estructura apropiada, como un tanque con agua caliente, fondo antideslizante y tamaño suficiente para que el animal esté cómodo y seguro”, explica el arquitecto.

Crear un espacio de descanso

El veterinario subraya que el descanso es una necesidad biológica, por lo que es importante planificar un lugar para ello cómodo y seguro. Además de camas del tamaño adecuado ubicadas cerca de sus dueños, el profesional sugiere crear espacios que permitan al animal descansar y tener su propio tiempo cuando lo prefiera.

El tamaño y la raza del perro son variables para tener en cuenta cuando se elige una cama

“Es importante que el perro tenga un espacio de refugio donde pueda retirarse y estar solo, y este lugar debe ser respetado. Debe tener la posibilidad de elegir cuándo quiere interactuar y cuándo necesita descansar”, dice Frederico. Se puede dejar una cama, mantas y algunos juguetes en este espacio.

La circulación y la estimulación para las mascotas

El espacio para moverse es otro elemento importante. Colocá los muebles de manera que haya espacios libres para que el animal camine y juegue. Evitá mover los muebles y dejá espacios vacíos cerca de los sofás o camas donde el perro suele subirse. Añadir obstáculos en estos espacios puede provocar accidentes cuando la mascota intente bajar.

Además de permitir el movimiento, el entorno puede utilizarse para ofrecer nuevas experiencias al animal. La estrategia puede incluir diferentes texturas, juguetes y objetos para manipular, así como actividades que exploren el sentido de la búsqueda y el olfato. “Incluso en espacios reducidos, es posible ofrecer diferentes experiencias”, explica el veterinario.

Los comederos interactivos y los modelos que requieren cierto desafío para liberar la comida también ayudan a convertir la hora de la comida en una actividad mentalmente estimulante. Se pueden usar diferentes alimentos y aromas para animar al perro a explorar y buscar. Alternar los juguetes disponibles, en lugar de dejarlos todos a la vez, para evitar que el perro pierda el interés.

Durante los paseos, es importante permitir que el animal explore su entorno FOTOGRAFÍA ILUSTRATIVA: PEXELS

Durante los paseos, es importante permitir que el animal explore su entorno sin interrumpirlo constantemente cuando se detiene a olfatear, por ejemplo. El acceso a diferentes superficies, como la hierba y la tierra, también amplía sus experiencias sensoriales. “Cuando el espacio es muy limitado y no hay otra alternativa, el dueño debería planificar paseos más frecuentes”, añade Vanessa.

Controlar la temperatura y la ventilación

Los animales son sensibles a las variaciones de temperatura, pero su capacidad para soportar el calor y el frío varía según factores como la raza, el tamaño y la edad. Los perros de hocico corto, como los carlinos y los bulldogs, por ejemplo, tienen más dificultad para disipar el calor, mientras que los animales de pelo corto pueden sentir el frío con mayor facilidad.

Una estrategia consiste en permitir que el perro elija entre zonas más cálidas y más frescas de la casa, favoreciendo así su propia termorregulación. Durante los períodos de calor intenso, es importante asegurar la circulación del aire, la sombra y el acceso constante al agua, además de evitar que el animal permanezca confinado en ambientes expuestos a la luz solar directa durante largos períodos. Cuando el animal está solo, mantener el ambiente climatizado puede ser una alternativa para casas muy calurosas.

Para un perro, los juguetes, un espacio adecuado para dormir, la luz natural y la ventilación son esenciales Ryan Young - NYTNS

“Para él, los juguetes, un espacio adecuado para dormir, la luz natural y la ventilación son esenciales. Siempre que sea posible, también conviene permitirle observar la actividad de la calle, siempre con una pantalla protectora, para que tenga contacto con lo que sucede en el exterior”, dice Vanessa.

En climas fríos, se debe tener especial cuidado con los cachorros, los perros mayores o los perros con salud delicada. En estos casos, las camas, las mantas y, cuando sea necesario, los sistemas de calefacción pueden ayudar a mantener una temperatura confortable.