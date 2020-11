Logística: el e-commerce impulsa nuevos proyectos

Las tiendas digitales aumentan la demanda de los espacios de almacenamiento en centros de distribución Fuente: LA NACION - Crédito: Shutterstock

El efecto multiplicador que tuvo el confinamiento en el comercio electrónico impactó en el aparato logístico. De esta forma, el e-commerce se convirtió en un actor muy importante para el andamiaje económico de los países, siendo una de las pocas estructuras que, en tiempos de distanciamiento social, no sólo siguió activa sino que creció exponencialmente.

En la Argentina, los especialistas sostienen que las compras a través de un clic llegaron para quedarse y, además, todo indicaría que serían un protagonista absoluto ante una posible reactivación económica. Sin ir más lejos, en los últimos seis años, el negocio de paquetería se duplicó: pasó de 50 millones a 100 millones de envíos. Esos números representan unos 2,2 paquetes per cápita, y se espera que se duplique otra vez para 2024, alcanzando los 200 millones de paquetes; es decir, más de cuatro paquetes per cápita.

En este escenario de pandemia, el rubro alcanzó niveles que no estaban en los planes ni de los analistas más optimistas. En esta línea, desde Prologis, líder en logística a nivel mundial, aseguran que durante este año el comercio electrónico en el planeta creció cuantitativa y cualitativamente lo que, en tiempos normales, hubiese demandado entre cuatro y cinco años. Un dato que está avalado por los números de las principales firmas del rubro como Amazon y Alibaba. Al día de hoy, la primera envía unos 5000 millones de paquetes al año en todo el mundo. Alibaba, por su parte, previendo la importancia de este negocio y el desarrollo que continuará teniendo en los próximos años, construirá una red logística que manejará 1000 millones de paquetes diarios.

Dentro de este contexto, la Argentina no es la excepción. Según datos previos a la pandemia, siete de cada diez argentinos realizaba compras online con un gasto anual de US$119 per cápita. Pero, en tiempos de coronavirus, los números se multiplicaron e hicieron que el comercio electrónico se convirtiera en una de las grandes vedettes. "Si bien el comercio electrónico como canal venía creciendo sostenidamente desde hace unos años, fue durante la pandemia que se evidenció su gran explosión experimentando una suba superior al 100% interanual en términos de facturación y un 63% más en el volumen de unidades vendidas. Se transformó en una actividad esencial que posibilitó a las personas seguir accediendo a productos a pesar de la coyuntura. Tanto los usuarios como las empresas adoptaron esta modalidad como una opción obligada. Fue así que la situación de pandemia adelantó un proceso que normalmente hubiera demandado más tiempo, acelerando la transformación digital en todos los sectores de retail", explica Eduardo Petrolati, direc-tor comercial gestión inmobiliaria del Grupo Adrián Mercado. En la misma dirección, Emiliano Valli, CEO de Stark Desarrollos, sostiene que "la pandemia adelantó 10 años el desarrollo del canal de venta electrónico que llegó para quedarse. Se puede observar en las facturaciones tanto de Amazon como de Mercado Libre". Un dato no menor que pone sobre la mesa el informe de Tiendenube, la firma que ofrece una solución tecnológica de e-commerce pensada para que micro, pequeñas, medianas y grandes empresas puedan crear su propia tienda online autogestionable, la Argentina con una suba del 18,8% en 2019, es el octavo país del mundo con mayor crecimiento del comercio electrónico.

"Resulta complejo tener certezas acerca de a dónde nos llevará todo esto o cómo nos va a dejar esta crisis. Pero, indudablemente, hay oportunidades en este sector. El crecimiento del comercio digital durante la pandemia fue impactante. Lo que los grandes jugadores de este mercado pensaban que llevaría dos o tres años sucedió en tan sólo dos o tres meses. A partir de allí, sin lugar a dudas, el movimiento de desarrolladores, propietarios e inquilinos generó una dinámica muy interesante en el mercado. Ahora, lo que todos esperamos es que el e-commerce realmente consolide estas señales que estuvo dando durante todo este tiempo", relata Alejandro Winokur, presidente de Newmark.

Motor económico

Un ejemplo claro de cómo el comercio electrónico activa la economía es el del Correo Argentino. En 2017 movía 12 millones de paquetes; en 2019 ese número escaló a 30 millones. Otro dato relevante es que En el primer semestre 2020 se vendieron 92 millones de productos a través de 54 millones de órdenes de compra. Además, cada vez más los usuarios se muestran más activos en los sitios de e-commerce: el tráfico registra un incremento del 14% respecto al año pasado, alcanzando 2505 millones de sesiones en lo que va del año. Los números se extraen [del Estudio MID 2020 de Comercio Electrónico confeccionado por la consultora Kantar para la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). "Esto es parte de una lógica clara que se repite en todo el mundo y la Argentina no es una excepción gracias a las inversiones que se venían haciendo últimamente en el sector. La pandemia hizo crecer exponencialmente al rubro y esa demanda implicó una multiplicación de la necesidad de mano de obra y de inversión en espacio, en tecnología y en equipamiento. Las compañías con tiendas digitales requieren de más espacio en sus centros de distribución como así también fulfillment centers de buena calidad, ubicación y altos estándares de tecnología e infraestructuras accesorias", comenta Eduardo Bastitta, CEO de Plaza Logística.

En los primeros seis meses del año, el e-commerce en la Argentina facturó $314. 602 millones, lo que representa un incremento del 106% con respecto al mismo período 2019. Fuente: LA NACION - Crédito: Shutterstock

El auge del comercio electrónico también impactará en el mercado del empleo. De hecho, el Progressive Policy Institute afirma que no sólo se crearán nuevos puestos de trabajo sino que incluso se achicará la brecha salarial, en la medida en que mejorarán los sueldos de los nuevos empleados de los fulfillment centers hasta un 31%. Entre tanta proyección, un dato de la actualidad es que se crean al menos tres puestos laborales en puestos del sector logístico en relación al comercio electrónico por cada 1 que se pierde en el retail. "Durante la pandemia, la logística de e-commerce generó más de 10.000 empleos sólo en las diez principales empresas del rubro en Argentina. El empleo en este rubro va a seguir traccionando por varios años más. Es, además, un sector inclusivo: los perfiles más buscados fueron operarios de depósitos y choferes de vehículos", dice Bastitta.

Valli, coincide con Bastitta y agrega que "sin duda, el comercio electrónico puede convertirse en el motor capaz de generar el despegue económico, pero para ello requerirá de una buena cadena logística que tendría que contar con buenos parques industriales, grandes naves industriales o depósitos logísticos modernos y de primer nivel. El futuro, como siempre, les tiene reservado a las pymes un importante papel. Ellas serán el motor de la reactivación. Soy optimista. En estos tiempos difíciles de pandemia se logró un ensamble perfecto entre infraestructura pesada e ingeniería en sistemas de venta electrónica. Y esto me hace pensar que tenemos por delante un muy buen destino, que se plasmará en los próximos años".

Los que saben sostienen que en nuestro país, y a pesar de las dificultades, el comercio electrónico muestra cifras récords, generando empleo e inversión en un contexto adverso. "De todo lo bueno que trae el e-commerce, su logística es sin dudas lo más virtuoso, porque viene a crear un nuevo servicio en la economía que antes no existía; por eso sus impactos son tan positivos para el país. Es esencial apalancar el sector para potenciar la salida de la crisis y el crecimiento económico", cuenta Bastitta.

Para Petrolati, a pesar de que la gente adquirió nuevos hábitos de compras y que se incrementó la frecuencia de compras digitales -impulsada, claro está, por la coyuntura- el e-commerce aún está lejos de convertirse en un motor del despegue de la crisis económica. "En estos tiempos de pandemia se derribaron barreras etarias y socioeconómicas. El usuario ha perdido el temor a adquirir productos online, tornándose en un comprador más decidido, y la posibilidad de abonar en cuotas ha colaborado para su adopción. Esto es un hecho que ayuda para la consolidación del e-commerce. Pero, en mi opinión, el comercio electrónico podrá convertirse en un verdadero motor dinamizador de la economía cuando muchas empresas puedan reconvertir sus procesos y estrategias, adoptando herramientas de tecnología logística y abordando la ampliación y capacitación de sus equipos", afirma Petrolati.

El crecimiento del comercio electrónico dió lugar al optimismo en el sector de los desarrolladores de naves de logísticas e industriales. Fuente: LA NACION - Crédito: Shutterstock

El impacto en la construcción

Sin duda, la ola que genera el crecimiento del comercio electrónico también impactará positivamente en el mercado de los inmuebles industriales. Este rubro requerirá de más y mejores espacios de almacenamiento, que sean versátiles y funcionales. "El crecimiento del comercio electrónico ha dado lugar a cierto optimismo también en el sector de los desarrolladores de naves tanto logísticas como industriales. Este rubro, para crecer, requiere de buena infraestructura que esté acorde a las nuevas necesidades. Evidentemente, el comercio electrónico requiere grandes volúmenes de almacenaje. Esto obliga a pensar nuevos tipos de galpones con mayores alturas para el almacenamiento, dársenas de entrada y de salida de material y amplias playas de maniobras para atender a la velocidad de los pedidos. Es decir, una buena forma de acompañar el desarrollo del e-commerce es a través de la construcción", comenta Roberto Mollo, director comercial Regional de Hormetal.

Para Petrolati, el crecimiento acelerado del canal electrónico generó un impacto directo en la operatoria comercial, produciendo una mutación del modelo tradicional. Este rubro, sin dudas, cambia notoriamente el concepto -hasta hoy conocido- de los locales comerciales y del diseño de los centros logísticos de almacenaje y distribución. "Esta modalidad no sólo requiere inmuebles con mayor volumen de depósitos intermedios sino que reclama los denominados espacios logísticos de última milla o de cercanía. Las nuevas soluciones multiplicaron la necesidad y la oportunidad de reconvertir depósitos y edificios comerciales. Lo ideal es que se pueda armar una sinergia entre ambos tipos de locaciones operando de manera integrada, haciendo más eficientes todos los procesos de las transacciones".

Por otra parte, los buenos resultados que trajo el comercio electrónico invitaron a que muchas firmas replantearan sus estrategias de negocios y comenzaran a trabajar en una transformación comercial. "Este presente obliga a muchas marcas a diversificar la inversión. Sin duda, los locales a la calle o en shoppings seguirán existiendo, pero los comerciantes se dieron cuenta de que estos espacios actualmente son, más bien, de posicionamiento. La coyuntura hizo descubrir a muchos que, a través de las ventas digitales por medio de plataformas electrónicas, podían ofrecer muy buenos volúmenes de operaciones a mejores costos -lo que les hizo cambiar la mirada sobre el comercio virtual-. Esto se tradujo, en las últimas semanas, en una gran demanda de naves y galpones en alquiler", cuenta Valli.

Tanto Valli como Christian Fucile, fundador y presidente de la constructora IMB, coinciden en que durante el último trimestre la demanda por este tipo de inmuebles logísticos creció un 35 por ciento. "En este lapso se renovó todo el parque de naves; es decir, alquilamos todo lo que teníamos en stock tanto la oferta ubicada en zona Norte como la del Oeste. Esto deja en claro cómo el e-commerce comenzó a motorizar esta parte del rubro inmobiliario", explican los especialistas.

"Éste es el momento de ofrecerle al mercado naves triple A para empresas medianas y grandes que están buscando edificios más modernos con fines racionales del espacio y con los que disminuyan los costos operativos para mejorar la rentabilidad", comenta Christian Leupold, gerente comercial de Andreani Desarrollos Inmobiliarios, la empresa que está lanzando dos parques pymes con foco puesto especialmente en las micro y pequeñas empresas que están vinculadas con el e-commerce. "Estamos ofreciendo superficies que no superen los 1000 metros cuadrados", agrega Leupold. Así las cosas, los protagonistas coinciden en que el sector de inmuebles industriales se perfila como uno de los sectores de mayor potencial.

