El récord de Mark Zuckerberg en Miami y el exorbitante precio por su mansión en el “búnker de los multimillonarios”

El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, y su esposa, Priscilla Chan, compraron una mansión en construcción en la isla de Indian Creek, en Miami. La operación se cerró el lunes 2 de marzo y estableció un nuevo récord de precio para el condado de Miami-Dade.

¿Cuánto vale la mansión que Mark Zuckerberg compró en Miami?

La transacción fue por 170 millones de dólares y se convirtió en una de las más caras registradas en Estados Unidos. El monto superó cualquier venta previa en el condado de Miami-Dade, según informó The Wall Street Journal.

La mansión salió al mercado en noviembre de 2025 con un precio inicial de US$200 millones

El récord nacional continúa en manos del inversor Ken Griffin. En 2019 pagó cerca de US$238 millones por un departamento en Nueva York.

En Florida, el mayor precio hasta ahora correspondía a una propiedad frente al agua en Naples. Esa operación alcanzó los US$225 millones el año pasado.

¿Cómo será la mansión que Zuckerberg compró en Indian Creek?

La propiedad se encuentra en construcción sobre un terreno de aproximadamente dos acres (0,8 hectáreas). El proyecto contempla una casa de nueve habitaciones con una superficie cercana a los 30.000 pies cuadrados (unos 2787 m²).

La venta a Mark Zuckerberg en Miami figura entre las más caras registradas en el mercado inmobiliario de Estados Unidos Instagram ferrisrafauli

El diseño incluye varias instalaciones privadas. Entre las comodidades previstas, figuran:

Gimnasio

Sala de cine

Salón de peluquería

Sala de masajes

Piscina con vista a la bahía de Biscayne

Muelle privado

Acuario de 1500 galones (5678 litros)

Biblioteca con pasadizo secreto

El estudio Ferris Rafauli Design desarrolló el diseño de la vivienda.

El estudio Ferris Rafauli Design fue el encargado de diseñar la vivienda Instagram ferrisrafauli

¿Quiénes vendieron la propiedad que ahora es del CEO de Meta?

Los vendedores son el cirujano estético Aaron Rollins y su esposa, la agente inmobiliaria Marine Rollins. La pareja compró el terreno por más de US$30 millones en 2020.

Durante los años siguientes financiaron el diseño y la construcción de la mansión. En noviembre de 2025 pusieron la propiedad en el mercado por US$200 millones. La operación finalizó por un monto inferior al precio inicial de venta.

La propiedad adquirida por Zuckerberg se levanta sobre un terreno de Indian Creek Instagram ferrisrafauli

La isla privada conocida como el “búnker de los multimillonarios”

Indian Creek es una isla privada conocida como el “búnker de los multimillonarios” en la que todas las casas se ubican frente al agua. El lugar es conocido por su nivel de privacidad y seguridad.

Entre los residentes o propietarios de mansiones en la zona figuran el exjugador de fútbol americano Tom Brady, el inversor Carl Icahn y el CEO de Amazon, Jeff Bezos.

La casa nueva de Mark Zuckerberg tiene nueve habitaciones Instagram ferrisrafauli

Los agentes inmobiliarios indicaron al medio que la demanda por propiedades de lujo en Miami creció desde la pandemia de Covid-19.

Según Danny Hertzberg, antes de ese período la ciudad era considerada un mercado con precios más bajos que Nueva York, Palm Beach o Los Ángeles.

El agente señaló que esa situación cambió con el tiempo y que las ventas actuales reflejan la evolución del mercado inmobiliario local.

En Florida, el precio más alto previo correspondía a una mansión frente al mar en Naples Instagram ferrisrafauli

El interés de millonarios tecnológicos por Miami

Los especialistas en bienes raíces también vinculan el aumento reciente de precios con una propuesta fiscal en California. La iniciativa plantea un impuesto único del 5% sobre el patrimonio de residentes con más de US$1000 millones.

El living de la mansión adquirida por Mark Zuckerberg en el condado de Miami-Dade Instagram ferrisrafauli

Según agentes locales citados por The Wall Street Journal, la medida generó inquietud entre algunos residentes con cuantiosas fortunas. Varios empresarios tecnológicos comenzaron a comprar propiedades en Miami después del anuncio.

Zuckerberg posee viviendas en distintas partes de Estados Unidos. Entre ellas, cuenta con propiedades en Palo Alto, en Lake Tahoe y en Hawái.