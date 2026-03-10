Mapa de locales vacíos en Buenos Aires: estas son las zonas con más persianas bajas, según un relevamiento

Persianas bajas y carteles de “Se vende” o “Se alquila”: una postal que cada vez gana más terreno en la Ciudad de Buenos Aires. La situación de los locales comerciales es cada vez más crítica: en el primer bimestre del año, la vacancia en las principales arterias porteñas subió un 38,5% interanual y un 43,4% si la comparación se hace con noviembre-diciembre del 2025.

Estos datos surgen a raíz de un relevamiento efectuado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) -que se realiza desde 2014- en el que se conoció que entre enero y febrero de 2026 se detectaron 284 locales en venta, alquiler o cerrados en las áreas relevadas: la Peatonal Florida y las avenidas Córdoba, Pueyrredón, Cabildo, Santa Fe, Rivadavia, Avellaneda y Corrientes.

Fuerte aumento de locales en alquiler

Al analizar exclusivamente los locales ofrecidos, es decir los que se publican en alquiler y venta, se observa cómo los comercios en alquiler fueron los que más crecieron en el último tiempo: un 158,8% con respecto al mismo período de 2025, y un alza del 91,3% comparado con noviembre-diciembre.

Por su parte, en la oferta de venta la situación fue distinta: hubo un crecimiento de 12,5% en comparación a enero-febrero de 2025 y un descenso de 25% en relación al bimestre anterior.

Un dato clave del relevamiento es que se registraron aumentos bimestrales de comercios vacíos en todas las zonas relevadas, a excepción de la avenida Pueyrredón que se mantuvo igual que el período anterior.

La mayoría de las avenidas comerciales de CABA muestran persianas bajas en locales Daniel Basualdo

Entre las arterias más afectadas por el aumento de locales vacíos se destacan: la avenida Cabildo, con un incremento del 177,8% en relación con el bimestre anterior y 257,1% en la medición anual; la avenida Avellaneda, que presenció una suba de 160% sobre noviembre-diciembre, y del 73,3% en la comparación con el 2025; y la avenida Santa Fe con un crecimiento tanto bimestral como anual del 75,8%.

La situación de las principales avenidas relevadas

La Plata: otra ciudad afectada por locales vacíos

La situación de la ciudad de Buenos Aires se repite en diferentes lugares del país. En La Plata, por ejemplo, la CAC analizó datos de un relevamiento efectuado por la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado de la Provincia de Buenos Aires (FEMAPE) también en relación a enero y febrero de 2026.

A partir del análisis, se conoció que en el primer bimestre de 2026 se registró un crecimiento de 180% en el número de locales inactivos —con relación al mismo período del año anterior—, tanto en venta, alquiler, clausurados o simplemente cerrados, en las principales áreas comerciales de La Plata. En números concretos, se detectaron un total de 14 locales sin actividad comercial en las áreas relevadas.

Cabe destacar que esta variación se realizó en base a la comparación con el primer bimestre del año pasado, en el que solo se habían detectado cinco locales inactivos. Asimismo, comparado con el bimestre previo, noviembre-diciembre de 2025, el incremento fue más moderado y alcanzó el 7,7%.