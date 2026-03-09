Ventilación cruzada: cómo bajar 5 grados la temperatura de tu departamento sin prender el aire

La ventilación cruzada resulta un recurso muy útil para evitar la concentración de calor en los departamentos. En estos últimos días que quedan de verano, el termómetro suele elevar su marca y generar incomodidad. En muchos casos, conocer los beneficios de la ventilación cruzada puede ser útil para reducir el uso del aire acondicionado o del ventilador, por lo menos durante algunas horas.

En estos casos, el uso de la corriente natural se potencia al abrir ventanas en extremos opuestos. Esto debe hacerse durante las horas más frescas, como son las primeras horas de la mañana o al anochecer. El flujo del aire permitirá sentirse menos agobiado por las altas temperaturas y representa una alternativa eficaz al uso del aire acondicionado.

En principio, es necesario identificar cuáles son las fachadas opuestas en nuestra casa, ya que si, por ejemplo, tenemos dos ventanas una al lado de la otra, no servirá para producir la corriente de aire que necesitamos. Por eso es necesario identificar las ventanas que dan al norte y al sur, al oeste y al este. Luego conviene abrir completamente la ventana que esté posicionada en la fachada más fresca o que esté a la sombra, y algunos centímetros en la más cálida. Esta simple acción acelera el flujo de aire.

Buscar ventanas enfrentadas en la casa para generar una ventilación cruzada abriendo de cada lado Chedko - Shutterstock

Por otra parte, es necesario despejar el recorrido de la correntada, es decir, conviene que no haya muebles u otro tipo de elementos o puertas cerradas que impidan o desvíen el flujo del aire que necesitamos para refrescar los ambientes.

Un recurso válido en lugares de clima seco es colocar un paño húmedo en la entrada de aire, lo que nos dará un poco más de frescura por la evaporación.

El aire es salud

Por otra parte, este sistema tiene un impacto en la salud ya que implica una renovación del aire, vital para el organismo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la ventilación natural de los ambientes de una casa no solo es una prevención efectiva contra las enfermedades respiratorias agudas. Ya que los dolores de cabeza, los resfríos, también las alergias, irritaciones en la piel y otras molestias son frecuentes cuando no hay una correcta ventilación de los ambientes. La OMS subraya que existe una relación directa entre el aire interior de una vivienda y la salud. Por eso la ventilación cruzada no solo resulta efectiva para evitar un consumo excesivo de energía por el uso de aires acondicionados o ventiladores, sino como medida preventiva que impacta directamente sobre nuestra salud.

Del lado soleado y cálido se debe hacer una apertura menor, y del lado fresco y en sombra, se debe abrir más YulyaZvezdaIyulya - Shutterstock

En cuanto a cómo mejorar la calidad de aire en la casa, la primera medida es justamente potenciar la ventilación para evitar que los contaminantes permanezcan en el aire. También se puede recurrir a plantas de interior, que reducen la contaminación del aire en ambientes cerrados y son purificadores naturales del aire, siempre y cuando se mantengan sanas.

También se recomienda no fumar en el interior del hogar, ya que la acumulación de humo afecta en gran medida la calidad del aire, especialmente en áreas mal ventiladas. Además, la exposición al humo aumenta el riesgo de enfermedades. Asimismo, es necesario controlar la humedad en paredes y techos ya que pueden desencadenar problemas respiratorios y de la piel; para esto, nuevamente, la ventilación es el método más adecuado.