Golpe a alquileres asequibles en Nueva York: qué cambia para los inquilinos de bajos ingresos desde el 6 de marzo

La vivienda asequible tuvo esta semana un nuevo revés en Nueva York, donde la falta de alquileres a bajo precio es una problemática grave. Un panel de jueces invalidó una protección legal que impedía discriminar a inquilinos por su fuente de ingresos. Esta medida afectará a quienes utilizan vales de alquiler, como los de la Sección 8.

Qué cambia con los alquileres para inquilinos de bajos ingresos en Nueva York

El tribunal determinó el jueves que la ley estatal violaba los derechos constitucionales de los propietarios bajo la Cuarta Enmienda. A partir de la decisión tomada por un panel de cinco jueces en Nueva York, miles de personas de bajos ingresos podrían verse afectadas desde este 6 de marzo.

En concreto, la medida afecta directamente a quienes utilizan vales federales para pagar el alquiler. En la Gran Manzana, aproximadamente 123 mil hogares utilizan el programa de la Sección 8 y decenas de miles más en el resto del estado, según los datos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés).

Ahora, existe la preocupación de que los dueños de inmuebles utilicen este precedente para rechazar otros subsidios, como el programa municipal CityFHEPS, que ayuda a más de 60.000 hogares en la ciudad.

En ese sentido, abogados defensores de inquilinos señalan que las protecciones de fuentes de ingresos se crearon porque los titulares de vales fueron excluidos históricamente del mercado de vivienda. “A menudo ocurría por prejuicios raciales o familiares”, de acuerdo con Gothamist.

Las razones detrás de la decisión judicial que afecta a inquilinos

El programa de la Sección 8 exige inspecciones de seguridad y calidad de la vivienda, además de la revisión de registros y documentos del propietario para prevenir el fraude.

Según el fallo, al obligar a los propietarios a aceptar vales de vivienda, el estado los fuerza a “consentir registros gubernamentales de sus propiedades y revisiones” sin su voluntad expresa.

Los propietarios ya no se verán obligados a aceptar vales de vivienda, lo que según los críticos podría incrementar la discriminación por "bajos ingresos". Kathy Hochul

Citado por The New York Times, el propietario involucrado en el caso, Jason Fane de Ithaca, había argumentado que, bajo el programa de vales, habría tenido que permitir a los funcionarios de vivienda inspeccionar sus propiedades sin una orden judicial, en violación de la Cuarta Enmienda.

Junto con el testimonio de Fane, el NYT indica que muchos propietarios se han quejado de que la documentación y las inspecciones necesarias para participar en la Sección 8 pueden ser onerosas.

Las reacciones a la decisión judicial que afecta a la vivienda asequible en Nueva York

La decisión judicial en Nueva York atrajo reacciones divididas. La medida enfrenta a defensores de los inquilinos y autoridades estatales contra dueños de inmuebles y quienes priorizan los derechos de propiedad.

La oficina de Letitia James, fiscal general de Nueva York, informó que "revisa el fallo y evalúa una posible apelación" ante el tribunal más alto del estado.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, cuestionó la decisión del tribunal y sostuvo que su oficina está "evaluándola" Instagram newyorkstateag

En su sitio web oficial, la oficina de James comunicó su rechazo a la medida y agregó: “Todo neoyorquino merece acceso a una vivienda segura y digna, independientemente de sus ingresos o antecedentes. Los vales de vivienda ayudan a miles de neoyorquinos a permanecer en sus hogares, llegar a fin de mes y criar a sus familias. Mi oficina siempre ha luchado por proteger el derecho de los neoyorquinos a la vivienda”.

Además, frente a las preocupaciones, un portavoz del ayuntamiento, Matthew Rauschenbach, citado por The New York Times, expresó que la ciudad “evaluaba las implicaciones potenciales”.

Por su parte, el abogado Evan Henley, del grupo Legal Aid Society, calificó la decisión como “fundamentalmente defectuosa”. En su declaración, argumentó que no se basó en casos específicos de penalizaciones a propietarios.

En contraste, Fane expresó a través de su abogado estar “extremadamente complacido” con el resultado.