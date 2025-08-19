Nuevo Madero crece. La zona suma el espectacular terreno de Independencia y Azopardo

La transformación que está experimentando la zona conocida como Nuevo Madero no se detiene. La gran novedad es la puesta en venta de un terreno con 55.000 m2 construibles estimados en la esquina de la Avenida Independencia y Azopardo, que viene a potenciar aún más una parte de la ciudad que ha sido objeto, en los últimos años, de algunos de los emprendimientos más importantes de Buenos Aires.

El codiciado terreno, donde funcionaba el edificio de Consolidar, es parte del portafolio de inmuebles de una empresa corporativa que ha adjudicado por licitación la venta de sus activos a la inmobiliaria Toribio Achával. “En base al análisis preliminar que realizamos sobre el inmueble, el código y su entorno inmediato, creemos que sería factible desarrollar allí una torre residencial de perímetro libre compuesto por dos subsuelos existentes, planta baja, y 26 pisos, totalizando un potencial estimado de 55.000 m2 de superficie vendible”, explica Alejando Reyser director Comercial de Toribio Achával.

La gran oportunidad que ofrece hoy Nuevo Madero, las 8 manzanas delimitadas por las Avenidas Independencia, Paseo Colón, Belgrano y Huergo que, a partir de la inauguración del Paseo del Bajo en 2019, han visto el desarrollo de proyectos emblemáticos como Grand Atlántida, Quartier del Bajo y Huergo 475. “Esta zona se ha convertido en una ubicación aspiracional para personas que buscan estar en un entorno con mucha propuesta comercial y gastronómica, con vistas únicas y cercanía a Puerto Madero, y a la vez cerca del centro porteño. Los desarrollos de la zona comenzaron con valores promedio U$S 2500/m2 y actualmente las pocas unidades remanentes se venden a un promedio de U$S 4500/m2”, señala Reyser.

El terreno se ubica a solo 300 metros de estos emprendimientos, en la misma cuadra en la que actualmente se lleva adelante la refuncionalización del edificio La Prensa, con un planteo de usos mixtos residencial, alquiler temporario, apto profesional y locales comerciales en planta baja.

La zona de Nuevo Madero es conocida por desarrollos residenciales emblemáticos, como Huergo 475 (foto), Grand Atlántida y Quartier del Bajo.

Uno de los atributos que explican el éxito de esta zona es, sin duda, la salida directa tanto hacia el norte como hacia el sur que permite el Paseo del Bajo. Gracias a esa locación privilegiada, el predio de Independencia y Azopardo se presenta como un activo sin igual: son 3.550 M2 de superficie, en un distrito denominado CA (Corredor Alto) y cuya zonificación es “Área de Alta Mixtura de Usos del Suelo 4”, lo que permitiría desarrollar un proyecto de usos mixtos, predominantemente residencial, y de edificios en altura para aprovechar las espectaculares vistas que hay al Rio de la Plata y Puerto Madero.

Próximo a la Facultad de Ingeniería, el terreno de Independencia y Azopardo tiene un frente de 70 mts y permite pensar en una torre 26 pisos con un potencial estimado de 55.000 m2 de superficie vendible.

El frente de 70 mts sobre Avenida independencia y los 50 mts sobre Azopardo, permiten pensar en el diseño de un proyecto de arquitectura con una fuerte impronta comercial en su basamento, aprovechar los dos subsuelos de cocheras existentes, algo muy difícil y costoso de encontrar en esta zona de la ciudad, por la cercanía al Rio de la Plata, y un edificio en torre con perímetro libre con vistas 360.

