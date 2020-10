Carlos Muñoz (Instituto11 4S Real Estate) Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Malavolta

7 de octubre de 2020

Carlos Muñoz, un reconocido influencer mexicano de emprendedores y desarrollador inmobiliario, habló de cómo hace dos años predijo que las ventas inmobiliarias se iban a digitalizar y fue "tratado de loco", mientras que ahora la pandemia del Covid-19 aceleró este proceso al verse limitada la instancia presencial.

"Me trataron de loco cuando dije que había que impulsar la digitalización de las ventas porque decían que había que tocar las paredes de los inmuebles y sentir los tabiques. Fui muy criticado y ahora estamos en otra historia. Mi libro Halcones de venta es una referencia en ventas digitales, ya que nadie imaginó un cambio tan grande", afirmó en diálogo con el periodista Ignacio Federico en el evento Real Estate, organizado por LA NACION.

En cuanto al impacto de la pandemia en el mercado inmobiliario, dijo que hay que distinguir lo que pasó en diferentes segmentos. "El impacto más fuerte fue en hospitalidad, en retail y oficinas hubo un impacto mediano, mientras que el que ha salido favorecido en México y Estados Unidos es el sector residencial. Hay un cambio de preferencias que produce un ajuste en los valores y oportunidades en la compra de activos en hospitalidad, que están en valores debajo de los de reposición", explicó, y dijo que el sector logístico también ha sido beneficiado con el ingreso de un jugador como Amazon en México.

En tanto, consultado por el mercado argentino, dijo que es bastante particular porque no hay financiamiento. "En México las tasas son bajísimas y en Estados Unidos tengo un fondo de inversión y hay créditos a 30 años con un interés del 2,5%. En la Argentina, al estar poco apalancado el sector, es todo cuesta arriba. Me sorprende la innovación de los desarrolladores que inventan nuevas formas pese a esa dificultad. Pero, sin el motor bancario, cuesta el doble remar la mitad", aseguró.

En este sentido, dijo que los argentinos tienen capacidades técnicas por encima de la media de Latinoamérica y pueden usar ese know how en otros territorios.

"Tienen que buscar polos donde haya clientes internacionales, como Miami, la Riviera Maya, Cancún. Estos son todos lugares en los que los desarrolladores argentinos pueden participar. Ahora también está el caso de Denver, el mercado más escaso en Estados Unidos en este momento producto de la migración desde San Francisco. Es un mercado que me encanta y hay desarrolladores argentinos ahí. Yo buscaría esos hubs para participar. También me gusta Texas, en especial, Houston y Dallas", agregó.

Por último, Muñoz dijo hay un cambio de preferencias que llegó para quedarse y cambia la forma en que miramos las viviendas. "Hay un contrapeso a la urbanización que es la gente que está saliendo de las ciudades. Hay un boom en el real estate rural con buen acceso a Internet. Hay masterplans que invierten en infraestructura y se están multiplicando en absorción. Hoy ya todos entendimos que podemos estar aislados del mundo que, con solo tener acceso a Internet, alcanza", cerró.

