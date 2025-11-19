LN 104.9 + Música presenta Meet Music, un ciclo para redescubrir las historias detrás de las canciones que marcaron épocas

Con el objetivo de acercar aún más a su audiencia a los artistas y sonidos que forman parte de su identidad, LN 104.9 + Música presenta Meet Music, un nuevo ciclo que propone un viaje íntimo por las décadas más emblemáticas de la música. Se trata de una serie de encuentros exclusivos, pensados para quienes disfrutan no solo de escuchar sus canciones favoritas, sino también de conocer qué historias, anécdotas y secretos se esconden tras ellas.

La experiencia está guiada por Leo Rodríguez, uno de los conductores más reconocidos de la radio, que oficia de anfitrión en cada edición. Con su estilo cercano y su profundo conocimiento del mundo musical, Rodríguez invita al público a revivir momentos icónicos, a descubrir curiosidades y a mirar a los artistas desde una perspectiva diferente: la que surge cuando se apagan los micrófonos y empiezan los relatos que no siempre llegan al aire.

Un viaje temático por las décadas que hicieron historia

Cada Meet Music homenajea una época distinta, recuperando sonidos, estilos, influencias y figuras que marcaron a generaciones. Desde la explosión cultural de los 80 hasta la sofisticación sonora de los 2000, cada edición propone explorar no solo la música, sino también el espíritu de cada década: sus modas, su estética, sus movimientos culturales y la manera en que impactaron en la industria.

El formato combina storytelling, momentos musicales y un ambiente preparado especialmente para que los asistentes se sumerjan en la temática del mes. Todo está pensado para recrear sensaciones y conectar emocionalmente con un pasado que sigue resonando en el presente.

Una experiencia completa, pensada para disfrutar

Si bien el corazón del evento es el recorrido musical y las historias que comparte Leo Rodríguez, Meet Music se vive como una experiencia integral. El espacio cuenta con una ambientación especial, música en vivo, tragos y opciones para picar. El clima invita a relajarse, a disfrutar y a compartir la noche con otros amantes de la música.

Un ciclo que promete convertirse en un clásico

Con el entusiasmo de los primeros asistentes y un calendario que seguirá desplegando nuevas temáticas, Meet Music se perfila como uno de los eventos destacados de LN 104.9 + Música. Una invitación a salir de la rutina, a escuchar de otra manera y a revivir las canciones que marcaron la vida de todos.