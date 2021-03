Propiedades: en febrero hubo más ventas que hace un año pero menos que en enero

El año arrancó con buenas señales para el mercado inmobiliario. Febrero cerró con más operaciones de compra venta de inmuebles en la coudad de Bueno Aires que el mismo mes del año pasado. La cantidad total de escrituras de compraventa de inmuebles, registró en el segundo mes de 2021 una recuperación de 5,8% respecto del nivel del año pasado, al sumar 1499 registros , mientras que el monto total de las transacciones realizadas creció en pesos un 40,8%, con $13.736 millones según los datos relevados por el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.

El dato muestran que después de 29 meses consecutivos con caída interanual, se observa en los últimos cuatro meses tres subas respecto al mismo mes del año anterior. “Este es un dato alentador pero el otro dato es que ni aun creciendo a un 100% estaríamos al nivel de un año medianamente normal. Pero el otro dato es que ni aun creciendo a un 100% estaríamos al nivel de un año medianamente normal”, reflexiona Carlos Allende, presidente de la institución.

Los datos de la entidad están en línea con otros relevamientos privados que indicaron que en los primeros dos meses del año se realizaron un 50 por ciento más de operaciones de venta que enero y febrero del 2020. Principalmente se movieron unidades usadas y con un valor que promedia los US$180.000, el precio que defiende un tres ambientes modesto en una buena ubicación de la ciudad de Buenos Aires. Los datos se desprenden de un relevamiento realizado por Remax Premium. “El repunte se debe a una demanda contraída y a la calma del dólar, que da mayor previsibilidad. Las proyecciones para este año son muy buenas, sobre todo si el dólar continúa como hasta ahora, sin fluctuaciones”, destaca Ariel Champanier, presidente de la firma y agregó que, la mayoría de las ventas se dio con dinero que provino de ahorros y de quienes venden para comprar otro departamento.

Por otra parte, el monto medio de las operaciones realizadas durante febrero fue de $9.163.508 y refleja un crecimiento del 33,9% en un año en pesos, mientras que en moneda estadounidense bajó 9,9% ( US$97.494 al tipo de cambio oficial promedio). En comparación con enero de 2021, la cantidad de escrituras bajaron 7,4% (se habían realizado 1619) y con respecto a los valores en pesos cayeron un 9%, ya que durante el primer mes del año se registró un total de $15.094 millones

Créditos hipotecarios

El acceso a los créditos hipotecarios sigue siendo una deuda pendiente en el sector. En febrero, las escrituras formalizadas con hipoteca bancaria totalizaron 69 casos, 40% menos que las registradas un año antes. Además, representaron el 4,6% del total. “Esperamos que la capacidad de generar nuevos créditos sea un incipiente reactivador”, advierte Allende.

En este contexto, esta semana el propio ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, en declaraciones radiales, afirmó que el Gobierno trabaja en una línea de créditos que serán exclusivamente para la construcción de viviendas: “se ajustarán por salarios y no por inflación”, aseguró y adelantó que el anuncio lo haría el presidente Alberto Fernández. Además, el titular de la cartera afirmó que el Gobierno trabaja con el Banco Hipotecario en el plan Procrear. La propuesta del Gobierno se basa en la que había realizado desarrolladores y referentes del sector de la construcción: el ajuste de las cuotas en el caso de los tomadores se haría según el índice CVS (la variación de los salarios), y según el CER (inflación) para los otorgadores. Es decir, en el actual contexto argentino, al que pide el crédito le conviene ajustar según el salario, y al banco o a la institución que le presta le conviene por inflación. El problema está en que entre ambos criterios habrá siempre una diferencia de dinero: como no van alineados, uno gana y el otro pierde. Allí es donde aparece la segunda parte del proyecto, aquella que crea un fondo fiduciario que eventualmente compense los desfasajes entre ambos índices. “Son dos lados del mostrador que no siempre van de la mano. En el caso de las UVA, por ejemplo, el CVS perdió contra el CER, o el salario con la inflación. Podría en algún momento suceder al revés. El Fondo que proponemos, justamente, viene a compensar eso”, apunta Iván Szczech, presidente de Camarco.

El fondo hipotecario se financiaría con aportes del Estado nacional, de los deudores (se cobra un aporte cuando se saca el crédito), de recursos de encaje de los bancos y con la rentabilidad que genere el propio fondo. Además, estaría a cargo de una agencia hipotecaria nacional.