Quartier Brava 30: Con la Torre 1 suscripta en un verano, se lanza comercialmente la Torre 2

A un año de su lanzamiento, Quartier Brava 30 celebra un hito excepcional: la Torre 1 alcanzó el 100% de suscripción, confirmando de esa manera la confianza que el mercado depositó en este exclusivo desarrollo. Este éxito no sólo valida el proyecto, sino que acelera el inicio de obra y el lanzamiento comercial de la Torre 2, programado para noviembre 2025.

Con una destacada trayectoria en Uruguay a través de desarrollos como Quartier Punta Ballena, Quartier del Mar y Quartier +Colonia, Argencons consolida su liderazgo con Brava 30. Ubicado en La Parada 30 de La Brava, este proyecto se posiciona en el corazón del corredor más exclusivo de Punta del Este, frente al Parador Amex y a pasos de La Barra y Manantiales.

La Torre 2 ofrece unidades de 2, 3 y 4 dormitorios con y sin dependencia, que se distinguen por sus vistas panorámicas al mar, a la barra y a la punta. Cada espacio fue concebido para fusionar elegancia y funcionalidad, con amplios ventanales y terminaciones premium.

Los residentes disfrutarán de amenities pensados para cada momento:

Bienestar con el Wellness Center y las piscinas interior y exterior

con el Wellness Center y las piscinas interior y exterior Energía con un gimnasio de última generación y canchas de pádel

con un gimnasio de última generación y canchas de pádel Familia con el Kids club, pileta y el sector de juego para niños

con el Kids club, pileta y el sector de juego para niños Practicidad con servicio doméstico en temporada y bajo demanda fuera de temporada

El nuevo epicentro de Punta del Este

Brava 30 se sitúa en la zona de mayor proyección de Punta del Este, con acceso inmediato a playas de aguas bravas y mansas, a restaurantes gourmet y galerías de arte, a campos de golf y clubes exclusivos y a centros comerciales y de entretenimiento

El proyecto se estructura bajo un fideicomiso al costo, garantizando total transparencia en las inversiones. Con un 25% de anticipo y saldo en 30 cuotas mensuales, se trata de una de las oportunidades más seguras del mercado.

El éxito de la Torre 1, que alcanzó una suscripción del 100% en tan solo una temporada, confirma que Brava 30 era lo que el mercado de Punta del Este estaba esperando. “La demanda anticipada confirma que Quartier Brava 30 representa exactamente lo que el mercado busca. Esta validación masiva no solo garantiza la rentabilidad del proyecto, sino que posiciona a la Torre 2 como la oportunidad más segura y con mayor proyección en Punta del Este”, señaló Pablo Masoero, Director comercial de Argencons.

Para información sobre unidades disponibles y costos comunicarse por WhatsApp al +5491137033279, por mail a suscripciones@unitequartier.com o ingresar a quartierbrava30.com

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.