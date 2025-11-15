Quartier Brava 30: La Torre 2 repite el éxito con más de 20 unidades reservadas en su lanzamiento

Tras el éxito de la Torre 1, que alcanzó el 100% de suscripción en tiempo récord, el proyecto Quartier Brava 30, desarrollado por Argencons, consolida su aceptación en el mercado con el lanzamiento de su segunda torre: a pocos días del inicio de la temporada, ya fueron reservadas más de 20 unidades, lo que representa aproximadamente el 30% de su oferta.

Estos números reflejan que la comercialización del emprendimiento mantiene el ritmo que caracterizó al proyecto desde sus inicios. “La respuesta del público al lanzamiento de Torre 2 es similar a la demanda que pudimos observar con la Torre 1. Con el inicio de obra proyectado para este mes de noviembre, creemos que las operaciones se van a acelerar y que lograremos tener todas las unidades vendidas para el cierre de esta temporada, por lo que el tiempo para decidirse y elegir las mejores unidades es ahora”, analiza Pablo Masoero, Director Comercial de Argencons.

Los pilares del éxito

El éxito de ventas de Quartier Brava 30 se sustenta, según los especialistas, en dos pilares fundamentales: la eficiencia en costos y el potencial de retorno de inversión.

Por un lado, el bajo costo de mantenimiento del proyecto se debe a una configuración inteligente y eficiente, es decir, aprovechando las economías de escala que ofrece desarrollar un complejo de 85 unidades en cada torre. Esta eficiencia operativa se traduce en bajas expensas de mantenimiento para los propietarios, un factor clave para la rentabilidad a largo plazo.

Por otra parte, se trata de un producto de renta muy eficiente. Su ubicación en el corredor más exclusivo de Punta del Este, a metros de La Parada 30 de La Brava, lo posiciona en una zona de alta demanda y escasa oferta para el alquiler temporario. Se estima que, alquilando la unidad solo durante 15 días en plena temporada alta, se cubren ampliamente todos los costos de mantenimiento anuales de la propiedad.

Y justamente su ubicación merece un doble-click: Quartier Brava 30 está cerca de La Barra, de Manantiales y de José Ignacio. También está próximo a la Laguna de la Brava, donde se pueden practicar deportes acuáticos como kite surf y paddle surf, del Tenis Ranch y campo de golf. Para completar la gama de servicios y facilitar la vida diaria, a pocos pasos se encuentra la Tienda Inglesa.

Quartier Brava 30 ofrece, además, una amplia gama de amenities premium, que incluyen Wellness Center, piscina exterior e interior, gimnasio de última generación y canchas de pádel. Otros servicios como personal doméstico durante la temporada, cocheras de cortesía y seguridad 24 horas garantizan un estilo de vida cómodo y relajado.

Inversión transparente y segura

Al estar estructurado bajo la figura de un fideicomiso al costo, la inversión en Quartier Brava 30 es completamente transparente, ya que elimina sobreprecios y comisiones ocultas. El plan de pago es accesible, con un 25% de anticipo y el saldo en 30 cuotas mensuales, presentándose como una de las oportunidades más seguras del mercado.

Para más información sobre unidades disponibles y costos:

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.