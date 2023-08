Summit Real Estate: los desarrolladores confesaron por qué siguen construyendo en medio de la crisis y la volatilidad cambiaria

escuchar

El ladrillo es y fue históricamente un área de interés para los inversores en busca de oportunidades de negocios y para los ciudadanos que quieren asegurar capital. Sin embargo, la montaña rusa de la macro argentina, la fluctuación cambiaria en una industria que vende en dólares y el escenario político en vísperas de una elección hacen que participar en este mercado sea un desafío, de a ratos más o menos intimidante.

Así y todo, la demanda de viviendas en ciudades como Buenos Aires sigue siendo alta. De hecho, hay más de 2.300.000 de metros cuadrados en construcción en la Capital Federal, según el último informe de Reporte Inmobiliario, una prueba de que los desarrolladores avanzan en nuevas obras convencidos de que se avecina un cambio de ciclo.

Este el tema central del octavo capítulo del Summit de Real Estate organizado por LA NACION, un encuentro que anticipa la agenda del sector al que asistieron casi 200 empresarios y que en esta edición reflejó el dinamismo de un sector que convalida que el ladrillo sigue siendo refugio de inversión. “Estamos en un momento bisagra de cambios expectativas”, señaló Carlos Spina, socio y director comercial de Argencons, en un diálogo con Carla Quiroga, periodista de LA NACION. El directivo explicó que hoy los valores de venta tocaron piso y que existe una demanda que suma a los que venían postergando la decisión de mudarse y los que tienen un flujo de pesos que, ante la imposibilidad de comprar dólares, lo destinan a los inmuebles, cuyo valor, según su mirada “aumentarán”.

Carlos Spina, socio y director comercial de Argencons Chiara Malavolta

“Es una forma de comprar un dólar futuro con apreciación”, resumió Spina, cuyos proyectos actualmente en desarrollo suman 330.000 metros cuadrados. “No tenemos la bola de cristal, pero las cosas pasan porque todos creemos que van a pasar. Sí van a haber turbulencias y periodos de corto plazo difíciles, pero el mercado financiero viene diciendo que todo está barato, y esto quiere decir que todo se va a apreciar”.

Coincide con Spina en cuanto a la expectativa cíclica de la Argentina Gabriel Mayo, socio fundador de G&D Developers, empresa que, desde el inicio de sus operaciones en 1982, completó más de 45 emprendimientos. El hombre hace hincapié en que para participar del ajedrez del Real Estate es necesario tener una perspectiva histórica.

Gabriel Mayo, socio fundador de G&D Developers, Chiara Malavolta

“En los últimos 40 años, la Argentina tuvo ciclos en los que los precios en dólares subieron y bajaron tremendamente y la crisis es lo habitual. Es sabido que empezás un proyecto en una Argentina y lo terminás en otra”, dijo Mayo. “Si empezás con un buen ciclo normalmente terminás en uno malo. Este ciclo registró una baja importante, no tanto como la del 2001, pero creo que solo puede subir”, anticipo.

El desarrollador que hoy tiene activos ocho proyectos que suman alrededor de 50.000 M2, afirma que una de las estrategias que funcionan en el sector consiste en pensar más allá y, por eso, su foco hoy está en el desarrollo en zona Sur de la ciudad. “Tener proyectos en Barracas no es más difícil. No hay que asociar zona norte con buena calidad o zona sur con mala. Nos gusta innovar en donde vemos oportunidades de transporte y potencial”, justificó la elección del barrio en el panel que compartió con los desarrolladores.

Gerardo Azcuy, fundador y director general de Azcuy, Chiara Malavolta

Otro fiel creyente en que la innovación es el camino es Gerardo Azcuy, fundador y director general de Azcuy, cuyo foco desde un principio fue el barrio de Caballito, donde actualmente cuenta con seis proyectos, de los cuales dos ya están listos con un valor de venta por metro cuadrado promedia los US$3100. “En Caballito vi un nicho inexplorado. Había gente con poder adquisitivo viviendo en departamentos feos, chicos y amontonados. Entonces empezamos a desarrollar productos premium y nos fuimos quedando”, compartió el desarrollador que se animó a confesar cuanto se “gana” en una obra desde el pozo hasta la entrega: “varía pero hay que calcular, un 40 por ciento”.

Contento con su imperio inmobiliario de más de 200.000 metros cuadrados en un barrio localista como Caballito, Azcuy admitió que su empresa ya está lista para expandirse a otros barrios, y por eso invirtió en la compra del primer macrolote en Nordelta, ubicado sobre el canal mayor con salida a Luján. “El modelo de negocios va a ser el mismo, pero tiene el agregado del entorno natural. Es un proyecto muy conectado con la naturaleza y con el espíritu náutico”, reveló el directivo que cuenta con más de 30 años de trayectoria en el sector. “Además, queremos mejorar el producto y agregarle una impronta artística. El arte tiene un poder transformador que nos sedujo y nos dio buenos resultados desde un principio”, detalló.

Gonzalo de la Serna, CEO de Cosultatio, Chiara Malavolta

En Zona Norte Azcuy va a cohabitar con Gonzalo de la Serna, CEO de Cosultatio, empresa que hoy tiene siete proyectos en marcha que suman 1.300.000 metros cuadrados. Para dar una idea más precisa del nivel de demanda, durante el primer semestre del año, la firma lanzó dos barrios, uno en Nordelta (Silvestre), y otro en Puerto (Orillas). Cada uno de 100 lotes de entre US$150.000 y US$250.000 por unidad. En ambos casos, reveló que vendió todo en el plazo de una semana. “La demanda es robusta y se combina con los que invierten en el futuro. Hablamos de una demanda que mira a través de la pared de este ciclo político”.

En números, reveló que el costo de construcción está “estable en el último año y 10% por debajo de la década”. Al mismo tiempo que aclaró que “no es la oportunidad de octubre del 2020, su piso histórico en los últimos 15 o 20 años, pero sigue siendo atractivo”,

Spina agregó que en estos momentos turbulentos los financieros te hablan del “fly to quality, pero acá sucede el fly to trust: te dicen tengo los pesos, me queman, donde los pongo”.

De la Serna hizo hincapié en la importancia de ser flexibles y adaptarse por medio de las tendencias sociales en cuanto a cambios de paradigma de vida, y componer un producto atractivo para el público objetivo. “Hoy el neo nomadismo es una oportunidad enorme para Buenos Aires porque puede atraer gente del exterior y del interior del país que quiere pasar un tiempo en la ciudad. Son habitantes que buscan buenas vistas, buenos amenities y espacio de cowork. Por eso hoy nuestro foco está en un edificios residenciales, donde la gente pueda vivir”. De la Serna adelantó que bajo esa premisa se desarrollará el emprendimiento que construirá en uno de los terrenos que compró en Catalinas.

Algo en lo que coincidieron todos los desarrolladores que compartieron sus perspectivas y expectativas en el panel del evento de LA NACION es que, en la estrategia, la calidad del producto es esencial. “Siempre me obsesionó el producto de calidad como antídoto a los maos ciclos. Si tenés un producto bueno, quizá tenés que acomodar el precio un poco, pero lo vendés igual”, aseguró Azcuy. “Vamos a ser honestos, la Argentina es eso: tiene cambios de reglas permanentes. Tenés que leer cinco diarios por día para poder encontrarle la vuelta y salirte con la tuya y lograr las cosas. Al quejarnos y quedarnos quietos no vamos a construir nada”, agregó el desarrollador de Caballito que ahora desembarcará en Nordelta.

De la Serna agregó a la reflexión que, “más allá de la licuadora de variables en la que todos estamos metidos, el refugio de valor es siempre el producto”. El CEO de Consultatio explica que la necesidad de viviendas de gente que se divorcia, muda o quiere crecer en metros cuadrados siempre va a existir. “Lo que te defiende es el producto, más allá del modelo de negocio”, enfatizó.

Lo cierto es que los desarrolladores inmobiliarios se dedican a desarrollar el futuro de las ciudades que todos van a habitar y, para Spina, eso es un lujo. “Somos todos privilegiados de estar haciendo lo que nos gusta modificando la ciudad”, asumió. “Creo que el paradigma en el rubro cambió y ya no hay competencia entre desarrolladores como antes, sino que trabajamos en conjunto en un mismo escenario”, concluyó.