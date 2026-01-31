Transforman una cárcel del 1900 en un hotel de lujo

En pleno centro de Nara, una de las regiones más antiguas y con mayor identidad de Japón, un edificio histórico está a punto de empezar un capítulo completamente distinto.

Rodeada de templos milenarios, parques y calles que condensan siglos de historia, la antigua capital del archipiélago japonés suma ahora un proyecto tan inesperado como ambicioso.

La prisión de Nara, construida entre los años 1901 y 1908 y considerada una pieza única de la arquitectura carcelaria japonesa, dejará atrás su pasado como centro de reclusión para reconvertirse en un hotel de lujo con museo adyacente, una transformación que busca preservar su valor patrimonial y, al mismo tiempo, darle una nueva vida ligada al turismo.

La prisión de Nara, construida entre los años 1901 y 1908 hoshinoresorts.com/en/hotels/hoshinoyanarakangoku

Originalmente erigida como una de las cinco cárceles modelo del período Meiji, la era en que Japón modernizó sus instituciones tras siglos de aislamiento, la propiedad fue designada en 2017 como Bien Cultural Importante del país tras cerrar operaciones como servicio penitenciario.

La operación corre por cuenta de Hoshino Resorts, una empresa japonesa con más de un siglo de trayectoria en la industria hotelera.

El proyecto reutilizará los espacios originales para crear 48 habitaciones distribuidas en los antiguos pabellones de celdas, en un recinto que ocupa una superficie de 100.478 metros cuadrados.

El proyecto reutilizará los espacios originales para crear 48 habitaciones distribuidas en los antiguos pabellones de celdas hoshinoresorts.com/en/hotels/hoshinoyanarakangoku

Según los comunicados oficiales, varias celdas de aislamiento serán combinadas para formar cuartos espaciosos con techos altos y paredes de ladrillo rojo, manteniéndose fiel al estilo romántico de la construcción original.

El hotel abrirá sus puertas el 25 de junio de este año, y unos meses antes, el 27 de abril, se inaugurará el museo del sitio. El objetivo de este espacio es narrar la historia de la cárcel: cómo funcionaba, sus transformaciones a lo largo del siglo XX y el contexto social que la rodeó. El museo será accesible tanto para huéspedes como para turistas que se encuentren recorriendo Nara.

El proyecto busca preservar su valor patrimonial hoshinoresorts.com/en/hotels/hoshinoyanarakangoku

La historia detrás de la antigua prisión

La antigua prisión de Nara no es un edificio cualquiera. Fue concebida durante la transición de Japón hacia la modernidad y uno de los proyectos que encaminaron su apertura al mundo. Con un diseño radial donde una torre de guardia central vigilaba los distintos pabellones, se convirtió en un modelo de arquitectura penal de su época. De las cinco grandes prisiones que levantó el Gobierno Meiji, esta es la única que quedó intacta con el paso de los años.

Luego de la Segunda Guerra Mundial, el lugar pasó a funcionar como un centro de detención juvenil hasta su cierre en 2017, cuando el deterioro y los requerimientos de seguridad sísmica hicieron inviable su uso.

Por qué se eligió esta prisión para hacer el hotel

La elección de Nara no es casual. Ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad, es famosa por sus templos milenarios y por los ciervos que deambulan libres por sus parques. Pero también carga con otra etiqueta: la de destino ideal para una excursión de un día desde Kioto u Osaka, dos polos turísticos que suelen llevarse toda la atención.

La elección de Nara no es casual: la ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad YUICHI YAMAZAKI - AFP

La incorporación de una nueva atracción de peso histórico, que a su vez propone vivir una experiencia de hotel de lujo, apunta justamente a romper con esa lógica y tentar a los visitantes a quedarse una noche más, o varias, en la ciudad.

Más allá de las instalaciones de lujo y objetivos comerciales, el proyecto busca mantener viva la memoria de la prisión y su historia, en un país donde la relación con el pasado arquitectónico puede ser un terreno serio y sensible.

En ese sentido, el edificio será un híbrido entre hospedaje experiencial y centro cultural, trayendo a la actualidad décadas de historia japonesa que antes eran inaccesibles para el gran público.