Udaondo Buenos Aires. El desarrollo que redefine la experiencia residencial en el nuevo corredor norte

En un punto donde la ciudad comienza a transformarse en paisaje, toma forma uno de los desarrollos residenciales más significativos de la Buenos Aires contemporánea. Udaondo Buenos Aires, ubicado en la intersección de Avenida del Libertador y Udaondo, propone una nueva forma de habitar el lujo, basada en la integración entre arquitectura, bienestar y entorno natural.

El emprendimiento se desarrolla a partir de un masterplan de gran escala que contempla la construcción de tres torres residenciales de aproximadamente 100 metros de altura cada una, con una superficie total proyectada de más de 165.000 m² y 7600 m2 de amenidades. La propuesta responde a una tendencia global que redefine el valor de la vivienda desde la calidad de vida, la amplitud visual y la experiencia cotidiana del habitar.

Su concepción urbana busca establecer un diálogo fluido entre ciudad y naturaleza, generando vistas abiertas hacia el río y amplias áreas verdes que forman parte central del proyecto. En este sentido, Udaondo Buenos Aires se inscribe en una nueva etapa del desarrollo del corredor norte, caracterizada por emprendimientos que actúan como catalizadores de transformación territorial y consolidación de nuevos polos residenciales de alto estándar.

“Este proyecto nace con la vocación de convertirse en una nueva referencia urbana, no solo por su escala arquitectónica sino por la calidad de la experiencia residencial que propone”, señala Alejandro Furst, CEO de Landmark Developments, desarrolladores del proyecto

En línea con las tendencias internacionales en materia de lifestyle y bienestar, el desarrollo incorpora un ecosistema integral de amenities pensado para acompañar las nuevas formas de vivir, trabajar y vincularse socialmente. A su vez, la integración del arte contemporáneo forma parte constitutiva de su identidad, con la incorporación de obras de artistas de reconocimiento internacional como Marta Minujín y Daniel Joglar.

El perfil de los compradores responde tanto a usuarios finales que buscan migrar desde viviendas tradicionales hacia propuestas que priorizan el entorno y los servicios, como a inversores que identifican en esta microzona uno de los territorios con mayor potencial de valorización en el mediano y largo plazo.

“Estamos frente a un cambio de paradigma en el mercado residencial de alta gama, donde el lujo ya no se define únicamente por la ubicación sino por la experiencia integral de vida que ofrece cada proyecto”, afirma Gabriela Goldszer, directora de Ocampo Propiedades, Master Broker a cargo de la comercialización del proyecto.

Con entrega prevista para 2030, Udaondo Buenos Aires se proyecta como uno de los nuevos hitos del desarrollo inmobiliario porteño, en un contexto en el que la arquitectura, el bienestar y la relación con el paisaje comienzan a redefinir la manera de habitar la ciudad.

Para más información sobre Udaondo, contactarse con Ocampo Propiedades haciendo click aquí o por WhatsApp al +54 9 11 3661-3234

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.