Una presentación distinta: así se vivió el lanzamiento de Yrigoyen

La cita era por lo demás inusual: un evento de presentación en un edificio que, desde la fachada, parecía estar completamente en obra. Sin embargo, entre pisos de cemento y paredes sin revestir, casi como un oasis en medio del desierto, era posible acceder a un delicado showroom con dos unidades completamente equipadas. Y más: un cocktail en los espacios comunes del proyecto, en el que ya se pudo vislumbrar su calidad y originalidad.

Esa fue la original propuesta de INARCH, una desarrolladora que viene pisando fuerte en los últimos años y que, luego de hacer base en los barrios más norteños de la Ciudad de Buenos Aires, ahora decidió hacer punta en la paulatina reconversión del microcentro porteño.

Yrigoyen, en pleno Monserrat, abrió sus puertas para presentar una manera distinta de invertir y habitar el casco histórico de Buenos Aires. En un entorno patrimonial cargado de historia, el edificio propone una mirada contemporánea que combina diseño, eficiencia y una experiencia de uso pensada para las nuevas dinámicas urbanas. El “open house” fue un éxito, con inversores y público invitado recorriendo las unidades modelo y viviendo de primera mano el concepto boutique que define al proyecto.

“Entendemos a Yrigoyen como un pied-à-terre, es decir una pequeña residencia urbana pensada para estancias temporales, de ocio o trabajo. Hoy hay muy pocos emprendimientos en Monserrat con esta calidad de amenities y general”, contó Anabela Santos, CEO y cofundadora de INARCH y, por supuesto, anfitriona del Open House.

La ubicación es uno de los principales diferenciales de Yrigoyen, pues queda a pasos del Cabildo y la Casa Rosada, rodeado de universidades, teatros, corredores culturales y con acceso inmediato a subtes, transporte y autopistas. Pero, a la vez, está en línea recta al Puente de la Mujer de Puerto Madero, combinando tanto el casco histórico como lo más nuevo de la ciudad. Se trata de un lugar perfecto para quienes buscan estar donde la vida urbana se despliega en su máxima intensidad. Esa centralidad convierte a Yrigoyen en una oportunidad estratégica para quienes apuntan a la renta temporaria, un mercado impulsado tanto por el turismo internacional como por visitantes del interior del país.

Las unidades —Monoambiente y Ambiente & Medio totalmente equipados— fueron diseñadas bajo un criterio de flexibilidad, permitiendo usos diversos según la necesidad del huésped o del inversor. Más que enfocarse en los metros cuadrados, el proyecto pone el acento en la experiencia: ambientes eficientes, terminaciones de calidad y una lógica espacial que prioriza el confort y la adaptabilidad. Se entregan 100% equipadas y se ofrece el servicio de gestión de la renta temporal.

El corazón del edificio se encuentra en la planta baja, donde un patio inglés articula una serie de espacios comunes que funcionan como una verdadera extensión del habitar. Allí conviven un cowork, social room, indoor pool climatizada, jardín inglés, laundry, bicicletero y áreas de encuentro que rompen con la idea tradicional de amenitie para transformarse en un ecosistema de uso cotidiano. Estos espacios compartidos no solo amplían la propuesta funcional de cada unidad, sino que refuerzan el concepto de comunidad y trabajo flexible que hoy demandan tanto residentes como viajeros.

En definitiva, Yrigoyen combina diseño contemporáneo, ubicación estratégica y un uso inteligente del espacio. En un mercado donde la renta temporaria gana protagonismo, el proyecto se posiciona como una alternativa sólida para quienes buscan invertir y habitar un producto con identidad, eficiencia y valor presente y futuro.

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