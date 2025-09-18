Velvet Grand: lujo que honra la historia

En el corazón de Belgrano, sobre la emblemática calle 11 de Septiembre al 1535, se levantará Velvet Grand, el nuevo desarrollo residencial de BrodyFriedman que redefine el concepto de elegancia urbana. Con 20 pisos y 30 unidades de alta gama, el edificio fusiona la arquitectura clásica francesa de la original casona, con un diseño contemporáneo de vanguardia, en un diálogo respetuoso con el pasado que lo sostiene.

Desde semipisos de dos y tres dormitorios en suite hasta un penthouse de 600 m² con piscina privada y vistas panorámicas al río, Velvet Grand propone un estilo de vida exclusivo. “Se trata de un producto high end, de nuestra línea premium Velvet, pensado para un público exigente”, señala Andrés Brody, director de BrodyFriedman. “Luego de haber hecho otras transformaciones en propiedades con protección histórica, como Palacio Cabrera y Velvet Casa Campos, nos propusieron trabajar sobre esta antigua mansión. Creemos que el secreto es lograr que lo nuevo conviva con lo antiguo sin confundirse, que quede muy claro cuál fue la parte histórica y cual es su nuevo capítulo”, agrega.

Los departamentos, que parten desde los 160 m2, contarán con acceso keyless, calefacción por piso radiante, preinstalación para climatización VRV y barandas de cristal templado, entre otros detalles que reflejan la calidad del proyecto. Los amenities, por su parte, incluyen jardines, gimnasio, piscina climatizada in-out, salas de juegos, salón de usos múltiples y estación de carga para vehículos eléctricos, entre otros.

Pero Velvet Grand no es solo un edificio. Es también una historia que se reactiva. Y es que se construirá donde está la antigua Casa Breyer, un petit-hôtel de inspiración francesa diseñado en 1925 por el arquitecto José Abuaf. La familia Breyer, célebre por su vínculo con la música y la fabricación de pianos, vivió allí rodeada de arte y cultura. Cuando, décadas después, la propiedad fue adquirida por Miguel Machinandiarena, pionero del cine argentino y fundador de los Estudios San Miguel, sus salones vieron pasar a figuras como Eva Perón, Hugo del Carril y Walt Disney. En los años setenta, la casa se convirtió en sede del Banco Mercantil, y luego cayó en un largo silencio. Hoy, BrodyFriedman la recupera como parte integral del proyecto: será el hall y el lobby del edificio. “La casa va a ser respetada entera hasta una profundidad de 10 metros. Desde afuera se verá intacta, y detrás aparecerá la torre. Esa transición es de lo más mágico que tiene el proyecto”, detalla Andrés Brody.

Con más del 50% de sus unidades asignadas antes de que empiece la construcción, programada para este mes, Velvet Grand será sin duda el desarrollo residencial sobre una propiedad con protección histórica de mayor categoría de la ciudad, especialmente por las dimensiones de sus unidades. “No existe en Buenos Aires otro edificio que sea trabajado bajo protección histórica y proponga este nivel de categoría, con unidades que arrancan en los 160 m² y lleguen hasta un penthouse de 600 m²”, afirma Nicolás Leiterfuter, gerente de Marketing de BrodyFriedman.

Por otra parte, Velvet Grand marca también un hito para BrodyFriedman, que cumple 20 años y encara aquí el cuarto proyecto de su línea premium, luego de Velvet Sucre, Velvet Casa Campos y Velvet Colección.

Velvet Grand no es solo un desarrollo inmobiliario. Es una declaración de principios: construir el futuro sin borrar el pasado. Y en ese gesto, BrodyFriedman celebra su propia historia, mientras escribe una nueva.

