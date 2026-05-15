¿Cuánto cuesta impermeabilizar el techo antes de que lleguen las lluvias de invierno?

Impermeabilizar un techo es fundamental para prevenir goteras, filtraciones de agua y humedad, protegiendo la estructura de la vivienda y evitando el deterioro prematuro de techos y paredes. Esta medida preventiva evita la formación de moho, protege la salud familiar y puede aumentar la vida útil de la construcción, además de ahorrar costos de reparaciones futuras.

Según Marina Zamirowsky, especialista en Colores y Tendencias de Sinteplast, hoy impermeabilizar un techo puede costar entre $18.000 y $35.000 por metro cuadrado, dependiendo del estado de la superficie, el sistema elegido y si el precio incluye mano de obra.

La filtración de agua en el techo se debe prevenir antes de que ocurra Hernán Zenteno - LA NACION

Entre las opciones disponibles en el mercado, las membranas líquidas acrílicas son actualmente las más demandadas, por su facilidad de aplicación, elasticidad y durabilidad. Dentro de esta categoría, existen productos específicos que permiten impermeabilizar y, además, sumar beneficios térmicos. A partir de la tecnología reflectiva se refleja más del 80% de los rayos solares y ayuda a reducir hasta 10 grados la temperatura interior, lo que será valorado durante los meses de calor.

Cuál elegir

¿Membrana líquida o sistemas tradicionales? La principal diferencia es que la membrana líquida genera una película continua, elástica y sin uniones, lo que le permite adaptarse mejor a los movimientos y dilataciones del techo. Además, requiere menos mantenimiento, tiene una aplicación más simple y es apta para superficies complejas o irregulares. Los sistemas tradicionales, en cambio, presentan juntas o solapes que con el tiempo pueden deteriorarse.

Los techos verdes requieren una buena barrera contra las filtraciones de agua

En cuanto al mantenimiento de las impermeabilizaciones, Zamirowsky detalla que lo ideal es hacer una revisión a modo de prevención una vez por año, especialmente antes del invierno o de temporadas de lluvias intensas. Pequeñas fisuras, desagües tapados o zonas desgastadas pueden resolverse fácilmente si se detectan a tiempo, antes de convertirse en filtraciones de mayor envergadura. Además, explica que hoy existen productos de alta performance que ofrecen garantías superiores a los 10 años, siempre que se respeten las condiciones de aplicación y mantenimiento recomendadas.

A la hora de detectar los errores más comunes al momento de impermeabilizar, uno de ellos es hacerlo sobre superficies húmedas, sucias o con filtraciones activas sin resolver el problema de base. También es habitual no respetar el rendimiento recomendado del producto o aplicar menos material del necesario, lo que reduce significativamente la vida útil del sistema. Y quizás el error más extendido: esperar a que aparezca la filtración para actuar, en lugar de apostar por el mantenimiento preventivo.

En lo que respecta a las tendencias, la especialista en Colores y Tendencias de Sinteplast asegura que los últimos años creció fuertemente la búsqueda de soluciones que combinen impermeabilización y eficiencia energética. “Los consumidores priorizan opciones más sustentables, de fácil aplicación y con beneficios adicionales como reducción térmica, menor mantenimiento y mayor durabilidad”, finaliza.

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