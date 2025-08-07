Agenda del fin de semana del 7 al 9 de agosto en Buenos Aires: cafe, choripanes, 2x1 en fernet y vinos

Del jueves 7 al sábado 9 de agosto, la ciudad ofrece propuestas para salir, comer y brindar en espacios únicos y con buena compañía
En un rincón de Colegiales, se revive un ciclo vintage con una noche para compartir entre amigos. Palermo se llena de aromas a choripán y fernet en una reunión al aire libre, mientras que en Recoleta, más de 25 puestos gastronómicos, cine al aire libre y actividades para toda la familia llegan con Cafecito BA.
Además, un exclusivo restaurante de Palermo Chico despliega una feria de vinos con la firma de una sommelier reconocida, y un restaurante de Villa Luro abre su cava para una experiencia gastronómica centrada en la trufa negra, la reina de la temporada.
Tarde vintage en Colegiales
El jueves 7, desde las 19, Ostende (Virrey Loreto 3303, Colegiales) recibe a quienes buscan combinar arte, música y buena bebida en un ambiente que recuerda las épocas doradas del diseño y la estética retro.
En su primer piso, la propuesta mezcla una selección musical cuidada con una carta de tragos y bebidas pensada para maridar con el espíritu del lugar. La invitación es a encontrarse, charlar y descubrir un espacio que revaloriza lo vintage.
Cafecito BA vuelve a Recoleta con propuestas para toda la familia
En la Plaza de la Flor (Plaza de las Naciones Unidas, Av. Pres. Figueroa Alcorta 2901, Recoleta), la propuesta de Cafecito BA ofrece más de 25 puestos gastronómicos con cafés especiales, productos artesanales y delicias para todos los gustos.
La programación incluye cine al aire libre con funciones para grandes y chicos, además de talleres y actividades culturales que invitan a pasear, probar y compartir en un ambiente familiar y ameno. Una alternativa ideal para quienes buscan una salida relajada en uno de los barrios más clásicos de la ciudad.
Choripanes y fernet para el sábado en Palermo
La vereda se convierte en protagonista el sábado 9 en Chori, en Thames 1653. Muy rico todo vuelve con una edición especial para quienes prefieren la informalidad del choripán con una buena copa en mano.
Entre las 13 y las 17, la música en vivo ambientará una jornada pensada para alargar la previa, con mesas y banquetas dispuestas para encontrarse sin reservas ni complicaciones. El 2x1 en fernet será el complemento ideal para repetir y compartir sin culpa.
Vinos y bocados junto a Paz Levinson
También el sábado 9, pero de 13 a 16, Casa Cavia convoca a los amantes del vino para descubrir una cuidada selección de 100 etiquetas provenientes de más de 50 productores de todo el país. La sommelier Paz Levinson, una de las figuras más influyentes del mundo en la materia, firma la curaduría de esta feria acompañada por bocados diseñados por la chef Julieta Caruso. La experiencia es para disfrutar de pie, copa en mano, recorriendo un mapa sensorial que representa la diversidad argentina.
Cenas exclusivas con trufas en una cava subterránea
La temporada de trufas encuentra su homenaje en Puchero, donde durante cuatro sábados de agosto – 9, 16, 23 y 30 – se ofrecerán cenas exclusivas en su cava subterránea, ubicada en Villa Luro.
A partir de las 20.45, el ciclo propone un menú por pasos que conjuga trufa negra y vinos seleccionados, precedido por una visita a Trufa del Nuevo Mundo para conocer el origen de este ingrediente noble. El cupo es limitado y requiere reserva previa.
