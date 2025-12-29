Año Nuevo en casa: del sushi al vitel toné, 10 opciones de take away o delivery para cenar el 31 de diciembre

Para recibir el Año Nuevo en casa sin cocinar (o cocinando lo mínimo), cada vez más restaurantes y tiendas gourmet de CABA y AMBA ofrecen take away —y, en algunos casos, delivery— con opciones pensadas para una mesa completa: picadas listas para abrir, platos clásicos para servir fríos, principales para regenerar y postres para el brindis.

La lógica es simple: definir cuántos comen, elegir los platos o picada, y hacer el pedido. En esta guía, alternativas con datos para reservar y precios para planificar sin sorpresas.

Sushi y combinados para compartir

Haiku Sushi, 3 combinados con vino de regalo

Combinado para delivery o take away de Haiku Sushi Gentileza

Haiku propone resolver la mesa con tres alternativas de 30 piezas pensadas para distintos gustos: una opción de salmón para quienes prefieren ir a lo seguro, una combinada para sumar variedad y una versión Omakase para dejar la selección en manos del equipo. Es una elección práctica para grupos chicos o para complementar una cena con algo fresco y liviano.

El plus de la fecha es el vino de regalo: para reservas anticipadas con retiro el 31 de 12 a 17, la compra incluye una botella (DV Catena Chardonnay o Cabernet Malbec, según disponibilidad).

¿Dónde?: Franklin D. Roosevelt 1806, Belgrano.

¿Cómo pedir?: WhatsApp 11-2508-3355.

Nomad Sushi, una mesa de rolls a lo grande

Combinado de rolls y niguiris de Nomad Sushi Gentileza

Para quienes quieren recibir el Año Nuevo en casa sin resignar una propuesta cuidada, Nomad Sushi arma combos pensados para compartir, con una selección equilibrada de nigiris y rolls fusión, en clave contemporánea.

La oferta incluye tres alternativas con 30% de descuento y escala según el tamaño de la reunión: el Combo Fiestas x60 ($125.000) funciona para una mesa chica o un festejo íntimo; el Combo Fiestas x120 ($250.000) apunta a grupos medianos; y el Combo Fiestas x200 ($420.000) está diseñado para grandes encuentros y mesas extensas. Recomiendan anticipar el pedido por la alta demanda de la fecha.

¿Cómo pedir?: https://pedidos.masdelivery.com/nomad-sushi-caba

SushiClub, preventa con descuento para planificar sin apuro

Combinado Let's Celebrate de SushiClub

La campaña “Let’s Celebrate” se compra por Deli&Take con dos combinados (Let’s Celebrate y Superstar) en formatos de 30, 60 y 90 piezas. Para Año Nuevo, mantiene 30% off con retiro o envío el 31 (compra anticipada hasta el 30). Con el descuento, los valores informados van desde $63.500 (30 piezas) hasta $188.200 (90 piezas), según combinado.

¿Dónde?: sucursales en CABA/AMBA (incluye Puerto Madero).

¿Cómo pedir?: a través de la página www.sushiclub.com.ar.

Picadas y platos para armar la mesa sin cocinar

Corte Charcutería y una picada completa

Una tabla de Corte Charcutería con bresaola de Angus, salame criollo, jamón crudo, lomo horneado y cecina de Angus Gentileza

Corte Charcutería suma una opción fuerte para quienes quieren armar una mesa de fin de año con foco en carnes y fiambres hechos por la casa. La propuesta combina platos fríos por kilo —para comprar a medida— y una picada premium lista para abrir y servir.

Entre los fríos para llevar por kilo figuran vitel toné $79.000, matambre $55.000, pastrón $56.000, paté campagna $30.000 y porchetta $47.000. Para resolver todo de una, ofrece una picada completa con productos de charcutería y quesos premium. Se puede sumar una botella de Angélica Zapata Malbec: $133.000 con vino y $106.480 sin vino. Pagando en efectivo hay 15% de descuento.

¿Dónde?: Echeverría 1290, Belgrano.

¿Cómo pedir?: WhatsApp 11-3093-1291.

Buche Salumería, cajas para picar y brindar

Una de las cajas festivas de Buche Salumería Gentileza

Cajas listas para “picar largo”, con mix de productores y un armado que funciona como mesa de recepción. Buche Para Todos: $40.000 (vino, salame, queso, chutney, mostaza, garrapiñadas y turrón)Buche Celebración: $90.000 (espumoso, jamón crudo, quesos, focaccia, panettone y más)Espíritu Buche: $140.000 (espumoso premium, variedad ampliada)Brindis Buche: $160.000 (versión más completa, con espumoso premium)

¿Dónde?: Asunción 4085, Devoto; Nazarre 3275, Villa del Parque.

¿Cómo pedir?: en la web www.sushiclub.com.ar.

Biasatti, mostrador italiano para sumar un frío contundente

Vitel toné de Biasatti, un plato emblema de las mesas de las fiestas Gentileza

Opciones para sumar fríos de mostrador, con porciones pensadas para compartir: lengua a la vinagreta ($11.000, la porción), vitello tonnato ($14.000, la porción) y porchetta sarda ($31.800, el kilo).

¿Dónde?: Jorge Newbery 3202, Colegiales.

Horarios: lunes a sábados de 10.30 a 20; domingos de 10.30 a 14.

Cantina Recoleta, clásicos porteños con regalo para el brindis

Una selección para picar de Cantina Recoleta Gentileza

Menú take away con principales de 500 g como vitel toné ($26.000), matambre a la pizza ($24.000) y carré de cerdo mechado ($24.000). Guarniciones (ensalada rusa o de papa y huevo a $15.000) y para picar: aceitunas marinadas ($3500); tomates secos o provolone marinado ($6000). En compras superiores a $60.000, incluye una botella de vino o espumante de obsequio.

¿Dónde?: Av. Santa Fe 1430, Recoleta.

L’adesso, un Año Nuevo italiano de punta a punta

Vitel toné de L'Adesso Gentileza

Propuesta completa para armar menú: antipasti, pastas, carnes, mar y postres. Destacados: vitello tonnato ($30.000), insalata russa ($24.000), insalata di mare ($38.000), lasagna a la Emiliana ($28.000), porchetta romana ($27.000), fusilli con gamberoni ($32.000). Para el cierre: tiramisú y semifreddo al torrone ($19.000), cannoli ($4500), strufoli ($20.000).

¿Cómo pedir?: hasta el 30 por 011-2077-7748 o WhatsApp 011-3807-5492. Retiro: el 31 hasta las 15.

¿Dónde?: Fray Justo Santamaría de Oro 2047, Palermo.

Liliana Helueni, sabores armenios para una mesa abundante

Liliana Helueni propone diferentes combos para cenar el 31 de diciembre Gentileza

Ofrece combos con especialidades para resolver desde la recepción hasta el principal. Algunos de estos combos son: el Degustación con 12 empanadas árabes surtidas dips, pan pita y falafel ($47.500); Combo Ollas con cuatro porciones de plato de olla a elección ($60.000); Combo Copetín con cuatro docenas a elección y extras ($85.000); y el Combo Dips que incluye hummus, babaganush, tabule, bazargan y pan pita ($34.000)

¿Dónde?: Santiago del Estero 244, Monserrat.

¿Cómo pedir?: en la web https://enviatupedido.com/lilianahelueni y por WhatsApp 11-6448-0958.

Naní, cocina armenia en formato simple y directo

La propuesta armenia para Año Nuevo de Nani Gentileza

Una opción para sumar sabores armenios a la mesa con platos fríos listos para servir y calientes para regenerar en casa. Entre los fríos más pedidos son el hummus cremoso de la casa (200 gr por $9000); la ensalada Griega con queso feta, tomate, pepino, aceitunas griegas y ají (400 gr por $15.000); y las berenjenas yereván (6 unidades por $11.000). De las opciones calientes se destacan platos pensados para compartir como los borek de queso (6 unidades por $18.000); los michugov kofte (6 unidades por $28.000); y el anush pilaf (400 gr por $15.000).

¿Dónde?: Gurruchaga 1088, Villa Crespo.

¿Cómo pedir?: con antelación por WhatsApp 11 3140-6814.

Bonus track: Ribs al Río, ahumados al vacío para una fiesta descontracturada

Ribs al Río propone un combinado de ahumados para regenerar en casa y saltarse el paso de cocinar Gentileza

Combos envasados al vacío para calentar y servir. Ribs al Río ofrece un combo especial con 4 ribs, coleslaw con 20% off ($72.000). También suma un combo para armar seis sándwiches de pulled pork ($40.000).

Compra online: hasta el 30 en www.ribsalrio.com.ar. Retiro: hasta el 31 a las 17.

¿Dónde?: Av. Rafael Obligado 7010, Costanera Norte.