BADA en La Rural: cómo comprar entradas para la feria con obras de 300 artistas a precios accesibles

La 13ª edición de BADA regresa al Pabellón Verde de La Rural, en Palermo, con un formato que reafirma el contacto directo entre los artistas y el público. La cita es del jueves 28 al domingo 31 de agosto, de 14 a 21.

El diferencial está en el vínculo sin intermediarios: cada stand reúne obra y creador, lo que habilita conversación y compra con valores más accesibles. Como política de democratización, cada artista ofrecerá 10 obras originales en formatos pequeños con un precio tope de $150.000.

El formato “directo de artista” llegó en 2009 con Arte Sí – Supermercado de Arte; BADA se lanzó en 2012 en Pilar y se consolidó como alternativa del mercado local, con expansión de marca y ediciones en México y España.

“Cada edición de BADA renueva el vínculo entre los artistas y el público, un vínculo directo, honesto y sin intermediarios. En esta edición 13, quiero celebrar esa conexión: la posibilidad de mirar a los ojos al que crea y al que elige, de hablar con quien se emociona con una obra y decide llevarla a su vida”, dice Milo Lockett.

Y agrega que “para quienes exponen, BADA es mucho más que una feria: es una experiencia compartida, una oportunidad de mostrar su mundo, su proceso y su verdad. Y para el público, es el encuentro con el arte vivo, con la obra y su creador, con historias, colores, preguntas y belleza”, dijo Milo Lockett.

Programación y actividades destacadas de BADA 2025

La feria suma nuevas disciplinas y artistas de Argentina, Chile, México, Uruguay, Rusia y Costa Rica. Entre los nombres programados figuran Kevin Zaouli, Cecilia Muro, Nelson Noppo, Eunice Balbi, Agustina Minuto, Guido Llordi, Sol Frers, Anita Rizzi, Gustavo Hampl, Patricia Juppet, Anna Cherkasheva, Javiera Glass, Luciano Mogni, Floccus studio, Darío Fromer, ADN Jewelry y Lupe Basagoitia.

El ciclo de charlas incluye dos encuentros a las 18: el viernes 29, Gabriel Levinas dará “Virtuosismo y talento no siempre van juntos”; el sábado 30, la directora de BADA, Ana Spinetto, expondrá “Cómo vivir del arte”.

También habrá espacios de formación y acción social: Eseade brindará asesoramiento a artistas; Proyecto Calle exhibirá fotografías realizadas por participantes en situación de vulnerabilidad; y el stand 179 de VM Casa de Marcos ofrecerá enmarcado inmediato de obras A4 y A3, más embalaje y envíos. La Secretaría de Cultura de la Nación patrocina el Concurso de Artistas Jóvenes que seleccionará seis expositores.

Cuándo y dónde es BADA 2025 en Palermo