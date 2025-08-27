Bs As Cocktail Week: cuáles son los bares con tragos en promoción y qué premios se entregan

Del 1 al 7 de septiembre, Bs As Cocktail Week despliega una agenda que combina promociones en 150 bares de Buenos Aires y La Plata, bajo los ejes de identidad y sustentabilidad con capacitaciones abiertas, música y un Bar Show al aire libre en el Parque de la Innovación.

Durante los siete días, los bares participantes ofrecerán dos cócteles a precio especial; uno de ellos será sin alcohol, en línea con la promoción del consumo responsable: uso de productos de estación y cercanía, aprovechamiento de descartes, reducción de residuos, decoración comestible o preparaciones de bajo o nulo contenido alcohólico.

“Es un momento muy complicado para la industria en el que tenemos que redoblar nuestros esfuerzos. El poder juntarnos para mostrar todo lo que tenemos para ofrecer marca la fuerza, compromiso y profesionalismo que tiene la coctelería argentina”, destaca Eduardo Demaestri, presidente de la Cámara Argentina de Bares de Coctelería (Cabarco).

Bares destacados de Bs As Cocktail Week

Uno de los salones de Costa 7070 Costa 7070

Entre los establecimiento que participan de la nueva edición de la semana de la coctelería se destacan: 878, Absenta Bar, Airport, Al fondo Bar, Alambique, Andante, Backroom Bar, Basa, Boticario, Brukbar, Chabres Bar, Chintoneria, Cochinchina, Coraje Bar, Costa 7070, Crystal Sky Bar, Florentin, Frank’s, Gin de Autor, Gran Bar Danzon, Il Capo, KOI Doho, KOI Lavalleja, KOI Olivos, KONA Corner, KOROVA, LA UAT, Liquid Emotions, Luu drinks, Malaria, Malasangre, MixTape, Muye, Negroni, Nina Focaccia, Olympo Sky Bar, Pauka, Pentos, Piso 15 Sky Bar, Piso Cero, Populacha Bar, Puerta Uno, Punto Mona, QuitaPenas, Raval Bar de Tapas, Rey de Copas, Sesh Bar, Sunny, Thames, The Cosmopolitan Bar, The Cult Dany, Tres Monos, Uni soju bar, Verne Club, Victor y Yiyo el Zeneize; en La Plata: John Doe, Paessano, Raval, Rosset y Tiki House.

Identidad y sustentabilidad con método

Un cóctel de Rosset, uno de los bares de La Plata que participan de la Bs As Cocktail Week Rosset

La programación formativa se ordena en tres ejes y baja a práctica de barra: identidad y origen; la barra como plataforma de cambio; y futuro y resiliencia. Habrá masterclasses simultáneas en domos y espacios tipo Cocktail Lab para trabajar ingredientes de estación y cercanía, reducción de residuos y exploración de preparaciones de bajo o nulo alcohol.

Entre los títulos confirmados figuran “Del Bar al Planeta” (Carolina Fortuna), “Coctelería con raíces: crear desde lo que somos” (Gabriela Rentería) y “Coctelería Consciente: sostenibilidad, comunidad y reducción de alcohol” (Juan Diego Romero). El equipo de Tres Monos dictará una clase sobre proyectos y sustentabilidad; el calendario suma “Soluciones de bar moderno made in LATAM” (Camilo Solano y Juan Pablo Morales, Grupo InnoBar) y una clínica de minimalismo líquido a cargo de Florencia Nahir. Desde Barcelona, Ignacio Ceretti presentará “Triple S.C. (no es un licor): Sostenible, Sustentable, Sin Caretas)”; también se anuncian “Swizztainability” (Martín Tummino), “Ferroviario: La Santísima Trinidad de los bodegones argentinos” (Matías Jurisich) y “10 años de coctelería consciente” (Lucas Groglio).

Cuándo y dónde será el Bar Show

La barra de Verne Club Verne Club

Parque de la Innovación — Av. Guillermo Udaondo 1003-1133, Núñez (CABA).

Días — lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de septiembre.

Horario — 18.00 a 20.30 (lunes hasta 22.00).

Acceso — gratuito; registro sin costo habilitado por la organización (cupos sujetos a capacidad).

Qué actividades habrá

Charlas y masterclasses en domos — desde 14.30, con ejes de identidad, barra como plataforma y futuro de la industria.

DJ Sunset y Bar Show — cierres al aire libre con seis barras invitadas por jornada.

Cocktail Labs e innovación — sesiones con referentes regionales e internacionales (InnoBar, Florencia Nahir).

Mesa redonda — Pablo Piñata y Mona Gallosi: próximos desafíos y rumbo de la coctelería argentina.

Bares presentes por día en el Parque de la Innovación

Lunes 1 de septiembre: 878; Absenta; Al Fondo; Brukbar; Chinto; Poeta Café.

878; Absenta; Al Fondo; Brukbar; Chinto; Poeta Café. Martes 2 de septiembre: BASA; Danzón; Korova; Thames; Airport; Franks.

BASA; Danzón; Korova; Thames; Airport; Franks. Miércoles 3 de septiembre: Malasangre; Rey de Copas; Tres Monos; Verne; Olimpo; Uni Soju Bar.

The Cocktail Bar Awards

La barra de La Chintonería, en el Pasaje Echeverría La Chintonería

La nueva edición de The Cocktail Bar Awards se desarrollará en el marco de la Bs As Cocktail Week con voto de bares afiliados a Cabarco y jurados de prensa. Se evaluarán programas ambientales integrales (Cocktail Bar Green Practice), vínculo con la comunidad (Community Spirit) y representantes de barra (Bar Ambassador), además de innovación, gestión, experiencia integral y mejores menús.

“Buscamos la transparencia máxima en estos premios e ir más allá: galardonar el talento, la creatividad, y la actitud. Los bares generan un impacto en su comunidad y es fundamental el compromiso”, dice Adriano Marcellino, director de The Cocktail Bar Awards.

“Buenos Aires tiene talento, creatividad, identidad y una escena vibrante que solo necesita visibilidad y apoyo. Esta Cocktail Week es también una forma de posicionarnos en ese mapa global. Que el mundo empiece a ver todo lo que estamos haciendo acá”, explica Germán Lacanna, director de la Bs As Cocktail Week.

Datos clave de Bs As Cocktail Week 2025