Con trampolines y toboganes: tres parques de camas elásticas para saltar y divertirse sin parar

Ropa cómoda, medias antideslizantes y a saltar durante una hora en los parques de camas elásticas que hace tiempo que llegaron para quedarse. Es un programa familiar, entretenido sin importar la edad y saludable para mover el cuerpo.

Recopilamos algunos de los espacios que hay en Buenos Aires, cada uno con sus juegos y su sello que lo hace diferente al resto. Es importante saber que todos los lugares cuentan con venta de medias antideslizantes para quienes no posean.

Saltar adentro de un videojuego

Altitude Avellaneda

Los parques de camas elásticas no son solo camas para saltar, tienen espacios diseñados con juegos que combinan el salto y la adrenalina. En Avellaneda se encuentra Altitude Trampoline Park con un sector para sentirse dentro de un videojuego: a medida que uno salta se ve esa imagen en la pantalla dentro de un videojuego donde se deben superar obstáculos. En otro sector está la posibilidad de caminar por las paredes o saltar más alto de lo que uno se puede imaginar.

Altitude Avellaneda RAMA

Uno de los juego favoritos es el de los trampolines que dan a una pileta de goma espuma (alerta spoiler: no es tan sencillo salir de la pileta, es un sitio de risa asegurada). Otra divertida opción es la lucha de gladiadores, en la que se debe mantener el equilibrio. También hay un circuito de obstáculos con un muro de escalada, una la escalera movediza, y por último, experimentar una caída libre sobre un colchón de aire gigante.

El predio cuenta con una zona exclusiva para chicos de 2 a 5 años donde pueden disfrutar de los juegos con la tranquilidad de estar en un espacio seguro. Además hay un bar con balcón a la pista de salto para los adultos que prefieran comer algo en lugar de saltar.

¿Dónde? Parque Avellaneda Shopping, Au Dr. Ricardo Balbín, KM 8,5, Avellaneda, provincia de Buenos Aires. También tiene una sucursal en Monroe 1699, Belgrano, CABA.

Más información: Se puede reservar turno desde en la página www.altitudeavellaneda.com, hay promociones para familias y 2x1 los días de semana.

Toboganes gigantes y cancha de básquet

We Jump sil eid

La cadena de parques We Jump tiene sede en La Plata, Don Torcuato y Quilmes, está pensada para las personas de 3 a 99 años, nadie tiene excusa para quedarse afuera. El parque busca combinar diversión con adrenalina logrando una experiencia inolvidable. Tiene una zona de básquet para sentirse como un jugador de la NBA que da grandes saltos para encestar la pelota, un ring de boxeo, toboganes gigantes para deslizarse con salvavidas, sector de gladiadores, sector con paneles interactivos, una zona de salto libre y la posibilidad de caminar por las paredes en la zona de trampolines profesionales.

We Jump sil eid

Todas las sucursales tienen sector de cafetería para quienes deseen solo mirar o frenar para descansar un rato y un sector exclusivo para los más pequeños de 2 a 5 años que pueden ingresar acompañados por un adulto.

¿Dónde? Calle 51, entre 8 y 9, La Plata; Torcuato Mall, Av. Ángel T. de Alvear 2450, Don Torcuato; y Factory Quilmes, Av. Calchaquí 3950, Quilmes.

Más información: la compra anticipada de tickets se realiza en www.wejump.com.ar.

Practicar parkour

Let´s Jump Devoto

En Devoto se encuentra Let´s Jump con una zona parkour, una palestra, viga de batalla para arrojar al oponente a la pileta de ladrillos de goma espuma, desafía la velocidad y la coordinación con el reloj giratorio, zona de salto libre y aros de básquet. El ingreso es individual a partir de los 6 años y hasta 115 kg de peso máximo. Los niños entre 3 y 5 años deben ingresar acompañados sí o sí por un adulto.

¿Dónde? Sanabria 2183, CABA

Más información: www.letsjumpdevoto.com.ar