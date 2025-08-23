Cuatro pistas para patinar sobre hielo en Buenos Aires

Aunque en Buenos Aires no nieve, el patinaje sobre hielo ya es un plan instalado para toda la familia. La experiencia es intuitiva: no se necesita práctica previa para calzarse los patines, probar y divertirse.

Para un primer intento, la sugerencia es empezar tomándose del borde y soltarse de a poco; quienes no se sienten seguros deberían evitar el centro de la pista, donde giran los más experimentados. Conviene llevar gorro, bufanda, campera y guantes: hace frío y las caídas pueden ocurrir, forman parte del juego.

La pista más grande de Sudamérica

Ice Rink, la pista de hielo más grande de Sudámerica NOELIA MARCIA GUEVARA / AFV

En la ciudad funciona la pista de hielo techada más grande de Sudamérica. Todos los días operan escuelas de patinaje y de hockey sobre hielo; fuera de esos horarios, el espacio abre al público general. Los turnos cubren prácticamente todo el día y, los fines de semana, se extienden hasta después de la medianoche. No requiere reserva previa: se puede comprar entrada por 1 hora o por 2 horas.

Para menores: los niños de 5 a 7 años deben ingresar acompañados por un mayor de edad. La pista abre todo el año.

¿Dónde? Fantasy Skate (José Pedro Varela 4650, Devoto).

Patinar y comer

Margal en Caballito

Una opción que combina pista y restaurante en el mismo predio. La pista abre de lunes a domingo desde el mediodía; el restaurante funciona desde más temprano, con hamburguesas, picadas, tacos y pastelería en formato de cafetería por la tarde.

El acceso puede ser por 1 hora o con pase libre, que permite patinar durante el día y descansar afuera de la pista cuando haga falta. Promociones vigentes en agosto: comprando una Burger americana se bonifica 1 hora de pista y, presentando DNI el día del cumpleaños, se otorga pase libre. Ingreso por orden de llegada, sin reserva previa.

¿Dónde? Margal (Yerbal 1617, Caballito).

Un tobogán de hielo

En Abasto Shopping se montó una pista de hielo por los meses de julio y agosto: son los últimos días. La novedad es un tobogán gigante con tres carriles para deslizarse en trineo.

La pista está en el primer piso, Plaza del Zorzal. Los turnos duran 1 hora e incluyen 40 minutos de pista y 15 minutos de trineo en el tobogán. Abre todos los días, de 10 a 22.

¿Dónde? Abasto Shopping (Av. Corrientes 3247, CABA).

El municipio que instaló su propia pista

La pista que instaló el municipio de San Fernando

San Fernando montó una pista de hielo gratuita para vecinos, habilitada hasta el 31 de agosto. La propuesta se completa con un laberinto inflable. Funciona todos los días con turnos de 45 minutos. Aunque es gratuita, requiere inscripción previa con DNI para garantizar el acceso a residentes.

¿Dónde? Parque Náutico San Fernando (Alte. Martín y Escalada). Reservas en www.sanfernando.gob.ar/sanfersobrehielo