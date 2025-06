De YouTube al teatro: el secreto del show infantil que estrenó la sexta temporada y llega a escenarios de 14 países

“Nos lleva diez meses de trabajo creativo, coreográfico, ver la parte pedagógica, cómo podemos acompañar, qué etapa de la crianza de los niños queremos abarcar, qué etapa ya abarcamos para no repetirnos”, cuenta a LA NACION Maximiliano Córdoba, el responsable de adaptar en teatro La granja de Zenón, el show infantil animado que es un éxito en YouTube.

Maximiliano vive de lo que ama: ser productor de espectáculos. Con solo 16 años empezó a trabajar en el rubro. Desde entonces nunca frenó y hace ocho años está a cargo de la puesta en escena en la avenida Corrientes y en escenarios de catorce países de la creación de Roberto “Kuky” Pumar, el CEO y fundador de Leader Entertainment Group.

Cómo crea Maximiliano Córdoba el show teatral

Cada año, a partir de julio, cuando la obra ya está en escena en el Teatro Astral, Córdoba y su equipo comienzan a imaginar y bocetar lo que sucederá al año siguiente. “Nos lleva diez meses de trabajo creativo, coreográfico, ver la parte pedagógica, cómo podemos acompañar, qué etapa de la crianza de los niños queremos abarcar, qué etapa ya abarcamos para no repetirnos”, cuenta Maximiliano a LA NACION.

Los personajes de La granja de Zenón en la versión teatral

Asegura que hay espectadores que han ido durante cuatro años seguidos a ver el show porque siempre encuentran personajes y canciones nuevas en una puesta renovada. Además, dice que “es un espectáculo que lo eligen los chicos porque se lo piden a los padres y pensamos en ellos todo el tiempo: cómo les gusta participar del show, ser parte, de qué manera les gusta conectar con su personaje favorito en vivo, qué tipo de música, qué tipo de melodía”.

Una producción integral, del guion al vestuario

Tienen un taller con diseños 3D que permite materializar los vestuarios de los personajes creados para YouTube -donde nació el show-. Primero pasan cada traje a una plantilla, luego hacen un troquelado y se imprimen muchísimas hojas para que ese troquelado quede lo más parecido al modelo que está en la plataforma de video. Después llega el momento del resinado y el fin del proceso.

La granja de Zenón en teatro Gentileza

“Son entre cuatro y cinco meses de taller, es un montón de trabajo que hacemos con mucho cariño, participamos de la elección de las telas, de los sistemas porque los personajes pueden mover la boca, abrir y cerrar los ojos. A mí lo que me interesa es que el nene entre en la ilusión, no que diga ese es Bartolito porque es un gallito, el nene ve a Bartolito ahí arriba haciendo sus muecas”, explica Maximiliano que reconoce que puede sonar romántico lo que dice, pero que su objetivo es que el espectador pueda conocer a su personaje.

“Un show creado 100% para niños”

“En el mundo del espectáculo hasta que yo no tengo la gente sentada en las butacas aplaudiendo, jugamos a que entendemos al espectador. Esa es la realidad, si yo tuviera que repetir fórmulas tengo la misma cantidad de éxitos que de fracasos en la industria”, se sincera Córdoba con los pies en la tierra.

Confiesa que el secreto para que La granja de Zenón sea un éxito teatral año tras año y el espectáculo infantil con más tickets vendidos, es algo que aunque suene extraño no sucede habitualmente: es un show creado 100% para niños.

La granja de Zenón en teatro Gentileza

“El secreto es que es un espectáculo para niños, pensado para niños, pero que une generaciones a través de la música, eso también es atípico. Muchas veces me pasa que puedo transitar la platea del teatro y veo la alegría del papá, muchas veces del abuelo porque están compartiendo una melodía, un encuentro, una canción que de alguna manera representa parte de la infancia de ellos”, dice con emoción. Y agrega: “Eso genera una conexión única que muchas licencias no se enfocan en eso, se enfocan en dar un buen show, en el mensaje, pero no puntualmente en el espectador que te sigue ahí”.

El canal de Youtube tiene 66 millones de suscriptores Archivo

Pero no es algo que solo lo piense él y asegura que quien tuvo primero la visión acertada fue su creador, Roberto Pumar, que desde el primer día creó una marca pensada en los chicos y no en los padres. “Tuvo una visión, hace ocho años me dijo que desde el día uno pensó en qué quieren los chicos, cómo los acompaño, cómo creamos los personajes. Y creo que eso es parte del secreto”, recuerda Maximiliano.

La granja de Zenón en teatro Gentileza

Confiesa que toda la vida fue fanático de lo que generó en el mundo Plaza Sésamo y los Muppets. “Cuando hago reuniones creativas todos los años trato de transmitir eso. Yo abro las puertas de mi casa y necesito que los chicos entren a esa ilusión de que fueron parte de esa fiesta, que cantaron, que bailaron, que no fueron solo espectadores, fueron invitados”, dice. Los chicos miran por YouTube, se compran los peluches y con el teatro se unen a la fiesta, son parte de la familia de Zenón.

Un gaucho argentino que recorre el mundo

Durante estos años Maximiliano siente que su mayor desafío fue acompañar el fenómeno de lo que es la marca en YouTube que tiene 66 millones de suscriptores y para eso buscó armar un equipo competitivo que pudiera ofrecer un espectáculo de calidad internacional. Así es como lograron llegar a tantos países: el show de La granja de Zenón se presenta todos los años en teatros de Chile, Perú, Uruguay, están cerrando contrato con México y este año harán 100 presentaciones en Estados Unidos.

A eso se suma todos los años la gira por España con un equipo local. Recorren alrededor de 14 países con la marca que “es un gaucho argentino, cuando lo pensás así te llena de orgullo, nosotros no cambiamos nada, es el mismo gaucho argentino que surge de una empresa Argentina, con músicos argentinos que recorre el mundo”, dice Maximiliano lleno de orgullo y emoción.

Maximiliano Córdoba, productor teatral

El show dura una hora y diez minutos, es un tiempo en que los chicos no se dispersan y que los papás están de acuerdo. “Más tiempo es cansador, el nene no lo disfruta. Trato de generar una experiencia desde el hall, que una vez que pase la puerta empiece a cantar y bailar, que se ponga en clima. Me interesa que en la platea mientras espere este cantando y bailando nuestra música, que se saque fotos, todo hace a la experiencia. Todos se van contentos y a mí lo que me interesa es que el nene cante de principio a fin”, admite.

“Héroes en acción”, el nuevo show

Ya está en escena el nuevo show del año que se llama “Héroes en acción”. ¿Cómo surgió la idea? “Tengo dos nenas: Valentina y Lucía. De ellas aprendo de las distintas etapas y hay una etapa donde empezamos a disfrazarnos para empezar a conocernos, empezar a jugar, a superar la vergüenza y esto tiene mucho que ver con eso, con esa etapa, con el juego, el compañerismo, el juego en equipo, el aceptar al otro. No quiero spoilear demasiado, pero cada cosa que sucede en el show está pensada y diseñada para llevarte a algún lado”, adelanta Maximiliano.

La historia está protagonizada por catorce personajes, entre ellos los ya conocidos Zenón, Bartolito, Vaca Lola, Lobo Beto y Gallina Bataraza, además de dos nuevas incorporaciones: Comadreja Lelo y Comadreja Jefa.

La puesta en escena tiene efectos especiales de última generación, un nuevo diseño de luces y pantallas y el show incluye 15 canciones del repertorio favorito de los chicos.