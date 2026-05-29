Del desayuno a la cena: 10 restaurantes y cafés abierto todo el día para quedarse sin mirar el reloj

Locales con pastelería, terrazas, patios verdes, barras vermuteras y platos abundantes integran una guía para salir a cualquier hora, desde Palermo y Caballito hasta Puerto Madero, Villa Luro y Chascomús
El plan de salir a comer ya no siempre entra en la lógica clásica de desayuno, almuerzo, merienda o cena. Cada vez más restaurantes y cafés trabajan todo el día y de corrido con cartas amplias y espacios pensados para quedarse: una mesa puede empezar con café y terminar con vermut, pasar de una tostada a una pasta o convertirse en after office sin cambiar de lugar.
En esa línea aparecen los restaurantes all day, propuestas que funcionan como refugio para distintas escenas urbanas: quienes trabajan cerca y necesitan resolver el mediodía, grupos que buscan una merienda larga, parejas que prefieren cenar temprano, amigos que se reúnen por tragos o familias que quieren una carta capaz de conformar a todos.
Áncora: desayunos, menú ejecutivo y platos rioplatenses en Puerto Retiro
En Puerto Retiro, Áncora combina una cocina de tono casero con una impronta rioplatense y porciones generosas. El restaurante empieza temprano con desayunos y meriendas donde aparecen medialunas simples y rellenas, yogur con frutas frescas y café.
Al mediodía, el menú ejecutivo apunta tanto a quienes trabajan por la zona como a quienes buscan una pausa completa. A la noche, la carta se vuelve más robusta con bife de chorizo con papas y chimichurri, matambre de cerdo con morrones asados, pastas artesanales y platos de inspiración clásica.
¿Dónde? Comodoro Pedro Zanni 351, Puerto Retiro. Instagram: @ancora_ba
Merienda: pastelería, platos simples y una esquina para quedarse en Palermo
Frente a la plazoleta William Morris, Merienda construye su propuesta alrededor de una idea sencilla: acompañar el día completo con preparaciones artesanales. El salón amplio y luminoso, junto con una vereda equipada y climatizada, permite ir por un desayuno, una merienda larga o una comida informal.
La carta combina laminados de masa madre, ensaladas, sándwiches, huevos revueltos, avocado toast, pastas y milanesas con guarnición. Para la tarde, el foco se corre hacia la pastelería: brownie Melba, alfajor de maicena, Merengada XL y tortas para compartir. También hay café de especialidad, vinos y cócteles para estirar la salida hasta el atardecer.
¿Dónde? Uriarte 2106, Palermo. Instagram: @merienda.ar
Tomate: tres sedes, cocina de estación y clima de encuentro
En Palermo Soho, Rosedal y Pilar, Tomate apuesta por una cocina flexible, con productos seleccionados y una carta que puede funcionar de la mañana a la noche. La propuesta, liderada por el chef Facundo Berti, cruza influencias mediterráneas, pastas artesanales, carnes, vegetales asados y platos para compartir.
Cada sede ofrece una experiencia distinta. Palermo Soho tiene patio urbano; Rosedal se apoya en el entorno verde del parque; y Pilar suma exteriores con espejo de agua. La ambientación combina vegetación, madera, hierro, ladrillo visto y barras centrales, con mesas grupales, sectores al aire libre y música en volumen bajo. La noche suma otro pulso: coctelería de autor, vinos por copa, DJs invitados, noches de vinilos y eventos especiales.
¿Dónde? Av. Infanta Isabel 555, Palermo, Rosedal; El Salvador 4676, Palermo Soho; Los Crisantemos 392, Pilar. Instagram: @tomate.estacion
Restaurant Museo Evita: una pausa entre historia, patio y cocina argentina
En una casona histórica de 1923 en Palermo, Restaurant Museo Evita suma un atractivo que excede la mesa: salones de época, un patio amplio, arboleda y un entorno poco habitual para cortar el ritmo de la ciudad.
El restaurante funciona de 9 a 00 y propone una carta pensada para distintas horas: desayunos y meriendas con cafetería, panadería y pastelería; almuerzos y cenas con cocina argentina contemporánea; opciones para compartir, menús especiales y alternativas para distintos gustos y necesidades.
¿Dónde? Juan María Gutiérrez 3926, Palermo. Instagram: @museoevitarestaurant
Café Mulé: comer frente a la laguna en Chascomús
En Café Mulé, el paisaje forma parte del plan. Las terrazas abiertas, patios y salones vidriados miran hacia la laguna de Chascomús y construyen una experiencia más pausada, ideal para quienes buscan combinar gastronomía y escapada.
La carta se mueve entre desayunos, meriendas, almuerzos, aperitivos y cenas. Hay pastelería y panadería artesanal, platos para compartir, pescados, carnes, pastas, milanesas, brunches y coctelería. La propuesta funciona tanto para un café con vista al agua como para una comida más completa al atardecer.
¿Dónde? Av. Costanera Nº 4, Chascomús.
Instagram: @mulecafe
Ciro: pastelería italiana, brunch XL y platos abundantes
Con locales en Palermo y Puerto Madero, Ciro sostiene su propuesta en una frase que atraviesa toda la carta: “Todo rico, todo el día”. La influencia italiana aparece desde la mañana, con sfogliatella, cornetto, cannoli, café de especialidad y gelato de receta original italiana.
La carta también suma waffles, pancakes, churros, tortas tamaño XL, ensaladas proteicas, sándwiches de panificación propia, pastas, milanesas, carnes y pizzas al molde. Uno de sus fuertes es el brunch para compartir entre tres y cuatro personas, que incluye una opción 100% keto.
¿Dónde? Pierina Dealessi 1350, Puerto Madero, de 8 a 2.30; Guatemala 4798, de 8 a 1, Palermo. Instagram: @ciro.gastronomia
Chill Garden: jardín, cava y cocina argentina en una casona de Caballito
En una casona del siglo XIX, Chill Garden propone desayunos, brunch, almuerzos, meriendas y cenas entre sectores interiores y un jardín con más de cien plantas. También cuenta con cava privada y barra de bebidas.
La carta, renovada con la incorporación del chef Tupac Guantay, trabaja producto, estacionalidad y una mirada federal de la cocina argentina. Durante el día aparecen cafetería, pastelería, platos para compartir, pastas caseras, carnes, ensaladas y preparaciones de cocción lenta. La propuesta se completa con coctelería de autor, vinos, vermut y alternativas sin alcohol.
¿Dónde? Pujol 935, Caballito. Instagram: @chillgarden.ba
Casa Planes: una mesa de Caballito para empezar con café y terminar con vermut
Casa Planes funciona como una opción versátil en Caballito, con servicio de martes a domingo de 9 a 00. El proyecto de Eduardo “Cabito” Massa Alcántara y Guillermo Busquiazo reúne desayunos, meriendas, platos fuertes y coctelería nocturna.
Para arrancar el día o hacer una pausa, la carta incluye tostadas, avocado toast, yogur con granola, medialunas simples o con jamón y queso, palmerita XL, alfajor de almendras, scon de queso, budines, cookies y cafetería clásica.
Más tarde aparecen entradas como mbejú de gorgonzola, tortilla de papa con lactonesa de chistorra, hummus con pan naan y berenjena parmesana. Entre los principales figuran milanesa napolitana, osobuco de cerdo con aligot, suprema con fideos cremosos y pastas artesanales. La barra suma vermuts de la casa, cócteles clásicos y vinos.
¿Dónde? Planes 1400, Caballito. Instagram: @casaplanes.ba
Puchero: espíritu porteño, barra vermutera y cava privada en Villa Luro
En Villa Luro, Puchero toma como punto de partida la tradición porteña y la lleva a un formato de todo el día. El restaurante, impulsado por el grupo Guardia Nacional y con cocina a cargo del chef Santiago Méndez, combina recetas de raíz casera con una lectura contemporánea.
La carta permite pasar de cafetería, medialunas rellenas y tostados a pastas hechas en el día, risottos, carnes, cazuelas y platos para compartir. El espacio suma salón principal, terraza, deck calefaccionado y una barra vermutera donde se puede comer o tomar cócteles clásicos. En el primer piso hay una cava privada pensada para degustaciones, catas, maridajes, experiencias sensoriales y eventos temáticos.
¿Dónde? Av. Rivadavia 10300, Villa Luro. Instagram: @puchero.ba
La Terraza de La Carbonera: cocina al fuego en lo alto de San Telmo
En una terraza vidriada ubicada en lo más alto de un edificio centenario, La Terraza de La Carbonera combina cocina porteña contemporánea, técnicas al fuego y una barra con vinos, vermuts, cócteles clásicos y de autor, además de whiskys.
Funciona de miércoles a domingos de 11 a 00. Al mediodía ofrece un menú del día con panera con dip, plato principal, agua y café. Por la tarde, la carta se orienta a cafetería y pastelería, con medialunas, budín de chocolate, pepas de membrillo, tostadas con manteca y mermelada, tostados de jamón y queso, huevos revueltos, omelettes y chipá.
A la noche, el perfil cambia hacia platitos, parrilla y postres: vitel toné de picaña asada a la leña, empanadas de carne cortada a cuchillo con salsa yasgua, ojo de bife y panna cotta de chocolate blanco con frutillas, coulis de naranja y mango. La agenda suma shows en vivo y actividades culturales.
¿Dónde? Carlos Calvo 299, esquina Balcarce, San Telmo. Instagram: @lacarbonera.terraza
