LA NACION

Del desayuno a la cena: 10 restaurantes y cafés abierto todo el día para quedarse sin mirar el reloj

Locales con pastelería, terrazas, patios verdes, barras vermuteras y platos abundantes integran una guía para salir a cualquier hora, desde Palermo y Caballito hasta Puerto Madero, Villa Luro y Chascomús

  • icono tiempo de lectura8 minutos de lectura'
Cada vez más restaurantes y cafés, como Merienda en Palermo, trabajan todo el día y de corrido con cartas amplias y espacios pensados para quedarse
Cada vez más restaurantes y cafés, como Merienda en Palermo, trabajan todo el día y de corrido con cartas amplias y espacios pensados para quedarseGentileza

El plan de salir a comer ya no siempre entra en la lógica clásica de desayuno, almuerzo, merienda o cena. Cada vez más restaurantes y cafés trabajan todo el día y de corrido con cartas amplias y espacios pensados para quedarse: una mesa puede empezar con café y terminar con vermut, pasar de una tostada a una pasta o convertirse en after office sin cambiar de lugar.

En esa línea aparecen los restaurantes all day, propuestas que funcionan como refugio para distintas escenas urbanas: quienes trabajan cerca y necesitan resolver el mediodía, grupos que buscan una merienda larga, parejas que prefieren cenar temprano, amigos que se reúnen por tragos o familias que quieren una carta capaz de conformar a todos.

Áncora: desayunos, menú ejecutivo y platos rioplatenses en Puerto Retiro

Medialunas de Áncora
Medialunas de ÁncoraGentileza

En Puerto Retiro, Áncora combina una cocina de tono casero con una impronta rioplatense y porciones generosas. El restaurante empieza temprano con desayunos y meriendas donde aparecen medialunas simples y rellenas, yogur con frutas frescas y café.

Sándwich de lomito compelto con papas rejilla de Áncora
Sándwich de lomito compelto con papas rejilla de Áncora Gentileza

Al mediodía, el menú ejecutivo apunta tanto a quienes trabajan por la zona como a quienes buscan una pausa completa. A la noche, la carta se vuelve más robusta con bife de chorizo con papas y chimichurri, matambre de cerdo con morrones asados, pastas artesanales y platos de inspiración clásica.

¿Dónde? Comodoro Pedro Zanni 351, Puerto Retiro. Instagram: @ancora_ba

Merienda: pastelería, platos simples y una esquina para quedarse en Palermo

Frente a la plazoleta William Morris, Merienda construye su propuesta alrededor de una idea sencilla: acompañar el día completo con preparaciones artesanales. El salón amplio y luminoso, junto con una vereda equipada y climatizada, permite ir por un desayuno, una merienda larga o una comida informal.

La merengada XL de Merienda
La merengada XL de Merienda Gentileza

La carta combina laminados de masa madre, ensaladas, sándwiches, huevos revueltos, avocado toast, pastas y milanesas con guarnición. Para la tarde, el foco se corre hacia la pastelería: brownie Melba, alfajor de maicena, Merengada XL y tortas para compartir. También hay café de especialidad, vinos y cócteles para estirar la salida hasta el atardecer.

¿Dónde? Uriarte 2106, Palermo. Instagram: @merienda.ar

Tomate: tres sedes, cocina de estación y clima de encuentro

Arancini de Tomate
Arancini de TomateGentileza

En Palermo Soho, Rosedal y Pilar, Tomate apuesta por una cocina flexible, con productos seleccionados y una carta que puede funcionar de la mañana a la noche. La propuesta, liderada por el chef Facundo Berti, cruza influencias mediterráneas, pastas artesanales, carnes, vegetales asados y platos para compartir.

La propuesta de Tomate, liderada por el chef Facundo Berti, cruza influencias mediterráneas, pastas artesanales, carnes, vegetales asados y platos para compartir
La propuesta de Tomate, liderada por el chef Facundo Berti, cruza influencias mediterráneas, pastas artesanales, carnes, vegetales asados y platos para compartirGentileza

Cada sede ofrece una experiencia distinta. Palermo Soho tiene patio urbano; Rosedal se apoya en el entorno verde del parque; y Pilar suma exteriores con espejo de agua. La ambientación combina vegetación, madera, hierro, ladrillo visto y barras centrales, con mesas grupales, sectores al aire libre y música en volumen bajo. La noche suma otro pulso: coctelería de autor, vinos por copa, DJs invitados, noches de vinilos y eventos especiales.

¿Dónde? Av. Infanta Isabel 555, Palermo, Rosedal; El Salvador 4676, Palermo Soho; Los Crisantemos 392, Pilar. Instagram: @tomate.estacion

Restaurant Museo Evita: una pausa entre historia, patio y cocina argentina

El restaurante del Museo Evita tiene un patio amplio, arboleda y un entorno poco habitual para cortar el ritmo de la ciudad
El restaurante del Museo Evita tiene un patio amplio, arboleda y un entorno poco habitual para cortar el ritmo de la ciudadPrensa

En una casona histórica de 1923 en Palermo, Restaurant Museo Evita suma un atractivo que excede la mesa: salones de época, un patio amplio, arboleda y un entorno poco habitual para cortar el ritmo de la ciudad.

Cookies de Museo Evita
Cookies de Museo EvitaPrensa

El restaurante funciona de 9 a 00 y propone una carta pensada para distintas horas: desayunos y meriendas con cafetería, panadería y pastelería; almuerzos y cenas con cocina argentina contemporánea; opciones para compartir, menús especiales y alternativas para distintos gustos y necesidades.

¿Dónde? Juan María Gutiérrez 3926, Palermo. Instagram: @museoevitarestaurant

Café Mulé: comer frente a la laguna en Chascomús

Café Mulé
Café MuléGentileza

En Café Mulé, el paisaje forma parte del plan. Las terrazas abiertas, patios y salones vidriados miran hacia la laguna de Chascomús y construyen una experiencia más pausada, ideal para quienes buscan combinar gastronomía y escapada.

Café Mulé
Café MuléGentileza

La carta se mueve entre desayunos, meriendas, almuerzos, aperitivos y cenas. Hay pastelería y panadería artesanal, platos para compartir, pescados, carnes, pastas, milanesas, brunches y coctelería. La propuesta funciona tanto para un café con vista al agua como para una comida más completa al atardecer.

¿Dónde? Av. Costanera Nº 4, Chascomús.

Instagram: @mulecafe

Ciro: pastelería italiana, brunch XL y platos abundantes

Cornetto Capresse de Ciro
Cornetto Capresse de Ciro

Con locales en Palermo y Puerto Madero, Ciro sostiene su propuesta en una frase que atraviesa toda la carta: “Todo rico, todo el día”. La influencia italiana aparece desde la mañana, con sfogliatella, cornetto, cannoli, café de especialidad y gelato de receta original italiana.

Focaccia de mortadela, pesto y strachiatella de Ciro
Focaccia de mortadela, pesto y strachiatella de CiroGentileza

La carta también suma waffles, pancakes, churros, tortas tamaño XL, ensaladas proteicas, sándwiches de panificación propia, pastas, milanesas, carnes y pizzas al molde. Uno de sus fuertes es el brunch para compartir entre tres y cuatro personas, que incluye una opción 100% keto.

¿Dónde? Pierina Dealessi 1350, Puerto Madero, de 8 a 2.30; Guatemala 4798, de 8 a 1, Palermo. Instagram: @ciro.gastronomia

Chill Garden: jardín, cava y cocina argentina en una casona de Caballito

Chill Garden tiene un jardín con más de cien plantas
Chill Garden tiene un jardín con más de cien plantas

En una casona del siglo XIX, Chill Garden propone desayunos, brunch, almuerzos, meriendas y cenas entre sectores interiores y un jardín con más de cien plantas. También cuenta con cava privada y barra de bebidas.

Provoleta de Chill Garden
Provoleta de Chill GardenGentileza

La carta, renovada con la incorporación del chef Tupac Guantay, trabaja producto, estacionalidad y una mirada federal de la cocina argentina. Durante el día aparecen cafetería, pastelería, platos para compartir, pastas caseras, carnes, ensaladas y preparaciones de cocción lenta. La propuesta se completa con coctelería de autor, vinos, vermut y alternativas sin alcohol.

¿Dónde? Pujol 935, Caballito. Instagram: @chillgarden.ba

Casa Planes: una mesa de Caballito para empezar con café y terminar con vermut

Palmerita XL de Casa Planes
Palmerita XL de Casa PlanesGentileza

Casa Planes funciona como una opción versátil en Caballito, con servicio de martes a domingo de 9 a 00. El proyecto de Eduardo “Cabito” Massa Alcántara y Guillermo Busquiazo reúne desayunos, meriendas, platos fuertes y coctelería nocturna.

Para arrancar el día o hacer una pausa, la carta incluye tostadas, avocado toast, yogur con granola, medialunas simples o con jamón y queso, palmerita XL, alfajor de almendras, scon de queso, budines, cookies y cafetería clásica.

Pastas artesanales de Casa Planes
Pastas artesanales de Casa PlanesGentileza

Más tarde aparecen entradas como mbejú de gorgonzola, tortilla de papa con lactonesa de chistorra, hummus con pan naan y berenjena parmesana. Entre los principales figuran milanesa napolitana, osobuco de cerdo con aligot, suprema con fideos cremosos y pastas artesanales. La barra suma vermuts de la casa, cócteles clásicos y vinos.

¿Dónde? Planes 1400, Caballito. Instagram: @casaplanes.ba

Puchero: espíritu porteño, barra vermutera y cava privada en Villa Luro

Cheesecake de pistacho y maracuyá de Puchero
Cheesecake de pistacho y maracuyá de PucheroGentileza

En Villa Luro, Puchero toma como punto de partida la tradición porteña y la lleva a un formato de todo el día. El restaurante, impulsado por el grupo Guardia Nacional y con cocina a cargo del chef Santiago Méndez, combina recetas de raíz casera con una lectura contemporánea.

Sándwich “El Tanguero” con mortadela, pasta de pistacho y stracciatella en Puchero
Sándwich “El Tanguero” con mortadela, pasta de pistacho y stracciatella en PucheroGentileza

La carta permite pasar de cafetería, medialunas rellenas y tostados a pastas hechas en el día, risottos, carnes, cazuelas y platos para compartir. El espacio suma salón principal, terraza, deck calefaccionado y una barra vermutera donde se puede comer o tomar cócteles clásicos. En el primer piso hay una cava privada pensada para degustaciones, catas, maridajes, experiencias sensoriales y eventos temáticos.

¿Dónde? Av. Rivadavia 10300, Villa Luro. Instagram: @puchero.ba

La Terraza de La Carbonera: cocina al fuego en lo alto de San Telmo

La Terraza de la Carbonera
La Terraza de la CarboneraGentileza

En una terraza vidriada ubicada en lo más alto de un edificio centenario, La Terraza de La Carbonera combina cocina porteña contemporánea, técnicas al fuego y una barra con vinos, vermuts, cócteles clásicos y de autor, además de whiskys.

Funciona de miércoles a domingos de 11 a 00. Al mediodía ofrece un menú del día con panera con dip, plato principal, agua y café. Por la tarde, la carta se orienta a cafetería y pastelería, con medialunas, budín de chocolate, pepas de membrillo, tostadas con manteca y mermelada, tostados de jamón y queso, huevos revueltos, omelettes y chipá.

La Terraza de la Carbonera
La Terraza de la CarboneraGentileza

A la noche, el perfil cambia hacia platitos, parrilla y postres: vitel toné de picaña asada a la leña, empanadas de carne cortada a cuchillo con salsa yasgua, ojo de bife y panna cotta de chocolate blanco con frutillas, coulis de naranja y mango. La agenda suma shows en vivo y actividades culturales.

¿Dónde? Carlos Calvo 299, esquina Balcarce, San Telmo. Instagram: @lacarbonera.terraza

LA NACION
Qué Sale
Conforme a
The Trust Project
Más leídas
  1. Costantini, el emprendedor que hace casas en 48 hs y 32 empresarios anticipan qué pasará con las propiedades
    1

    Summit Real Estate: Costantini, el emprendedor que hace casas en 48 hs y 32 empresarios anticipan qué pasará con las propiedades

  2. Mirtha Legrand habló del Martín Fierro que ganó Wanda Nara y fue categórica
    2

    Mirtha Legrand habló del Martín Fierro que ganó Wanda Nara y fue categórica: “Eso fue un arreglo”

  3. Una nueva terapia logró reducir casi un 80% las arritmias cardíacas más peligrosas
    3

    Una nueva terapia logró reducir casi un 80% las arritmias cardíacas más peligrosas

  4. El Gobierno impulsa una nueva ley de sociedades y la envía al Congreso
    4

    El Gobierno impulsa una nueva ley de sociedades y la envía al Congreso