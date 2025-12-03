Día de la Cookie: dónde probar uno de los bocados mantecosos más pedidos en versiones XL, de pistacho y de Marroc

El 4 de diciembre se celebra el Día Internacional de la Cookie, una fecha que se fue instalando en calendarios de todo el mundo y que tiene su origen en Estados Unidos: de acuerdo al registro de la Blue Chip Cookie Company, la jornada fue impulsada en 1987 por esta cadena de galletas como una forma de homenajear al clásico bocado horneado.

La historia de la cookie, sin embargo, es mucho más larga. Diversos trabajos de historia de la alimentación ubican sus antecedentes en el siglo VII en Persia (hoy Irán), uno de los primeros lugares donde se cultivó azúcar y se desarrollaron masas dulces que funcionaban como “pruebas” de horno antes de cocinar tortas más grandes: pequeñas porciones de masa que permitían verificar la temperatura y que terminaron ganando identidad propia.

También el nombre encierra una discusión interesante. En inglés, “cookie” deriva del holandés koekje (“pastelito” o “pequeño pastel”), término que llegó a América del Norte con los inmigrantes neerlandeses y que se consolidó en el uso cotidiano para nombrar a estas galletas dulces individuales. En castellano, en cambio, la palabra “galleta” viene del francés galette y remite a masas más secas, pensadas originalmente para durar varios días y acompañar viajes o largas travesías.

A partir de ahí, el mapa se fragmenta: hay quien sostiene que las cookies “auténticas” son finas y bien crocantes, otros defienden las versiones altas y de corazón casi crudo; algunos pasteleros se apoyan en azúcar blanco, otros en rubio o mascabo; hay defensores de la manteca derretida frente a la pomada y escuelas que recomiendan siempre un reposo largo de la masa en frío para concentrar sabor y textura. La técnica se volvió casi un manifiesto: cada cocinero tiene su proporción y su punto de cocción ideal, y las redes hicieron el resto, con miles de tutoriales que explican cómo lograr la cookie “perfecta” según cada corriente.

En paralelo, la receta se globalizó y se adaptó a cada ciudad. Hoy conviven cookies XL para compartir, mini para acompañar el café, versiones veganas y relecturas de postres clásicos, con ingredientes que van del pistacho al mascarpone o la sal marina. Buenos Aires no quedó afuera de esa fiebre y el Día de la Cookie funciona como excusa para recorrer bares, cafeterías y restaurantes donde las cookies ya son protagonistas, más allá del calendario.

Cookie de pistacho con centro de chocolate blanco

Cookie de pistacho con centro de chocolate blanco de Croque Madame Prensa

En Croque Madame Palacio Paz, el Té Premium suma esta temporada una nueva protagonista: la cookie de pistachos. Se elabora con una masa rica en este fruto seco y un centro de chocolate blanco con tropezones de pistacho, que combina crocante y cremoso en un mismo bocado. Forma parte del servicio de té para dos, que incluye otras preparaciones dulces y saladas, infusiones a elección y una copa de jugo de naranja, tanto en el salón como en el jardín interno, disponible todos los días de 9 a 12 y de 16 a 19.

¿Dónde? Av. Santa Fe 750, Retiro.

Versión Matilda, Red Velvet o limón con pistacho

Cookie Red Velvet de Ciro Prensa

Ciro, cafetería y restaurante de impronta italiana con locales en Palermo y Puerto Madero, celebra el Día de la Cookie con tres versiones bien definidas.

Cookie de limón y pistacho de Ciro Prensa

La cookie Red Velvet trae un centro de frosting que recuerda al relleno de la torta homónima; la de limón con pistacho suma ganache de chocolate blanco y trozos de fruto seco, y la Matilda reinterpreta la famosa torta: lleva una ganache de dulce de leche con chocolate por encima y también se ofrece en formato de torta XL.

Cookie Matilda de Ciro Prensa

Además, Ciro propone vasos comestibles hechos con masa de cookie, rellenos de chocolate y frutos secos, que se pueden pedir con helados como dulce de leche tentación, vainilla o mascarpone con frutos rojos.

¿Dónde? Pierina Dealessi 1350, Puerto Madero; Guatemala 4798, Palermo.

Degustación de tres versiones

Cookies de Museo Evita Prensa

En la casona de 1923 donde funciona el Museo Evita, en Palermo, el Restaurant Museo Evita suma un patio arbolado que invita a quedarse y una panadería y pastelería artesanal que se volvió un atractivo propio.

Entre sus clásicos aparecen las cookies caseras, que se pueden pedir en forma individual o en una degustación de tres versiones: Chocolate, Chocochips y Red Velvet. La de chocolate equilibra exterior crocante y centro suave, con lluvia de azúcar impalpable; la de chocochips es más esponjosa y viene cargada de chips, mientras que la red velvet suma sabor y el típico color rojo. Ideales para acompañar el café, un desayuno al sol o una merienda larga en el patio.

¿Dónde? Juan María Gutiérrez 3926, Palermo.

Cookie de chocolate en la terraza de La Carbonera

Cookie de chocolate de La Terraza de la Carbonera Prensa

En San Telmo, La Terraza de La Carbonera mezcla historia, cocina porteña contemporánea y una estructura vidriada llena de luz. En su oferta de desayunos y pastelería casera aparece una cookie de chocolate generosa, suave por dentro y crocante por fuera, hecha con cacao y chips que refuerzan el sabor intenso.

¿Dónde? Carlos Calvo 299, esquina Balcarce, San Telmo.

De Marroc de pistacho o vegana

Cookies de Bilbo Prensa

Las cookies funcionan casi como una carta de presentación de Bilbo Café, y el acompañamiento natural de su café de especialidad. La propuesta incluye una cookie Lime, con un toque cítrico refrescante; una de Marroc de pistacho, bien golosa y de textura suave; una de naranja y chocolate con ganache de avellanas, pensada para quienes buscan algo más intenso y aromático, y una cookie vegana, 100% vegetal, con trozos de cacao y un cierre de sal marina. Todas son de elaboración propia y están pensadas para disfrutarse solas o en dúo con capuchinos, lattes y otras bebidas calientes o frías.

¿Dónde? Beláustegui 802, Villa Crespo; La Pampa 5501, Villa Urquiza; Crisólogo Larralde 6293, Saavedra; Junín 1930, Centro Cultural Recoleta, Recoleta.

De pistacho o de Nutella

Cookie de pistacho y chocolate blanco de Gontran Cherrier Gentileza

La boulangerie francesa Gontran Cherrier suma dos cookies que vale probar. Ambas parten de una base de vainilla equilibrada: una combina pistachos y chips de chocolate blanco, con juego de texturas entre lo crocante y lo tierno; la otra mezcla frutos secos y un relleno generoso de Nutella, más denso y goloso.

Cookie de vainilla, Nutella y frutos secos de Gontran Cherrier Prensa

Son opciones pensadas para acompañar el café, sumar un bocado dulce a media tarde o cerrar una comida sin demasiadas vueltas.

¿Dónde? Malabia 1805, Palermo; Presidente Roberto M. Ortiz 1809, Recoleta; Zabala 1901, Belgrano; Av. Córdoba 946 (Alianza Francesa), San Nicolás; Av. Congreso 1701, Núñez.

Con centro de mermelada, de limón y de tiramisú

Cookie de Sole di Parma Gentileza

En Tigre, la focaccería artesanal Sole di Parma que cruza sabores italianos y argentinos, también tiene su capítulo dedicado a las cookies. Ofrece tres variedades caseras que se volvieron infaltables: las Lunettes, galletitas de manteca redondas con centro de mermelada —habitualmente de frutos rojos—, de masa suave y arenosa; unas galletitas de limón, frescas y fragantes, que concentran aroma cítrico sin perder ternura, y una cookie de tiramisú que incorpora café en polvo en la masa, logrando una galleta aromática, de centro blando, coronada con crema de mascarpone y cacao, en homenaje al clásico postre italiano.

¿Dónde? Madero 537, Tigre.

De Nutella o versión Red Velvet

Cookie con Nutella de Merienda Prensa

En una ochava luminosa frente a la plazoleta William Morris, en Palermo, Merienda arma una carta basada en recetas tradicionales y materias primas seleccionadas, con platos dulces y salados que se sirven durante todo el día. Dentro de sus variedades de cookies, la estrella es la cookie de chocolate, con una masa intensa e hilos de chocolate por encima que refuerzan cada bocado, mientras que la cookie de Nutella suma copos del clásico dulce untable y crocante de avellanas.

Cookie Red Velvet de Merienda Prensa

También tienen una versión Red Velvet, de color característico y centro suave, y una cookie de pistacho que se distingue por el tono verde y el sabor definido de este fruto seco.

¿Dónde? Uriarte 2106, Palermo.

Una Pizza Cookie para compartir

Pizza cookie de Desarmadero Prensa

Desarmadero Bar y Desarmadero Session, en Palermo, son conocidos por su curaduría cervecera y su cocina para compartir. En el apartado dulce, la Pizza Cookie se lleva todas las miradas: está pensada para cuatro personas (y alcanza para que seis piquen), y parte de una base tibia de galletita de vainilla suave con chips de chocolate, servida con bochas de helado de crema americana. Se termina con salsa de chocolate generosa y escamas de sal que aportan contraste. Ideal para cerrar una noche de birras con un postre para el centro de la mesa.

¿Dónde? Gorriti 4300 y Gorriti 4295, Palermo.

Cookie tipo brownie con sal marina

Cookie tipo brownie con sal marina de Muyè Prensa

En Recoleta, Muyè combina un menú variado y precios accesibles con una sección de pastelería 100% casera. Allí se destaca una cookie de brownie con escamas de sal marina: masa intensa de cacao con chocolate semiamargo picado, interior húmedo y denso como el corazón de un brownie clásico y un toque de sal en la superficie que realza los sabores y equilibra el dulzor. Se sirve con café de especialidad preparado con granos brasileños seleccionados, un combo ideal para una pausa dulce.

¿Dónde? Ayacucho 1563, Recoleta.

.