Robert Plant en Argentina: cuándo y dónde toca y cómo comprar entradas

Robert Plant regresa a la Argentina con “Rugido de otoño”, la gira con la que presenta su nuevo álbum Saving Grace, un recorrido por el folk, el blues y la música de raíces. Será la única e íntima función que la voz legendaria de Led Zeppelin y uno de los artistas más influyentes de la historia del rock dará en el Teatro Gran Rex el 10 de mayo de 2026.

Las entradas para este show se pondrán a la venta el miércoles 3 de diciembre, desde las 10.00, exclusivamente a través de TuEntrada.com y con cualquier medio de pago habilitado en la plataforma. Por el momento no se informaron precios.

Robert Plant junto a Suzi Dian Prensa

La noticia de su regreso llega a pocos días de haber estrenado su sesión en Tiny Desk, el ciclo de conciertos íntimos de la emisora NPR, donde interpretó cinco canciones en formato reducido junto a Suzi Dian y su banda —el baterista Oli Jefferson, el guitarrista Tony Kelsey, el bajista y músico de cuerdas Matt Worley, y el violonchelista Barney Morse-Brown—. La presentación fue celebrada como un resumen perfecto de esta nueva etapa: espiritual, cruda y, al mismo tiempo, profundamente fresca.

Aunque Plant ya había recibido elogios unánimes por sus exploraciones de la música de raíces estadounidenses —como en sus discos junto a Alison Krauss, con quien ganó cinco premios Grammy, o en su proyecto Band of Joy, en el que compartió escenario con Patty Griffin y Buddy Miller—, Saving Grace representa algo distinto: un regreso a sus orígenes, en las fronteras de Gales, y el encuentro con una banda que comparte su amor por el folk, el blues, el gospel, el country y otras sonoridades que flotan entre géneros.

Grabado en un entorno rural en la frontera galesa y lanzado el 26 de septiembre de 2025, Saving Grace sorprendió por su delicadeza, su espíritu artesanal y su mirada profunda sobre la música roots. El repertorio incluye versiones de clásicos olvidados y nuevas lecturas de piezas tradicionales, atravesadas por un enfoque sobrio y magnético. El álbum fue destacado por medios como The New York Times, Mojo y Uncut como una de las obras más personales e inspiradas de la carrera de Plant.

Este show marca, además, su primera presentación oficial en Argentina desde 2012, cuando tocó en el Luna Park, y el primer regreso a un escenario local desde 2015, cuando apareció de sorpresa en medio del show de Jack White en Lollapalooza para interpretar juntos “The Lemon Song”. Lejos de sus épocas de estadios multitudinarios, hoy Plant elige el camino de la intimidad: comparte el centro de la escena con Suzi Dian, cede protagonismo y construye junto a su banda un espacio sonoro de complicidad y emoción. “No estoy cansado de esto. Es una revelación: la dulzura de esta música, la gente que la toca”, declaró recientemente.

Robert Plant con su banda actual Prensa

El Teatro Gran Rex, con su acústica cuidada y su atmósfera cálida, aparece como el marco lógico para este formato: un encuentro cercano entre un ícono del rock y un repertorio que mira hacia las raíces, en una única noche en la que, como suele ocurrir cuando Plant pisa el país, el público argentino probablemente aporte ese ingrediente extra que termina de volver irrepetible cada concierto.

Cuándo y dónde es el show de Robert Plant en Buenos Aires

Fecha del show: domingo 10 de mayo de 2026

domingo 10 de mayo de 2026 Lugar: Teatro Gran Rex, Av. Corrientes 857, CABA.

Cuándo salen a la venta las entradas de Robert Plant en Buenos Aires