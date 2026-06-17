Día Internacional del Sushi: 9 lugares para comer versiones de un plato que adoptamos como propio

El Día Internacional del Sushi se celebra cada 18 de junio; es una efeméride gastronómica no oficial, surgida en 2009 a partir de una iniciativa en redes sociales para difundir y celebrar uno de los platos más reconocidos de la cocina japonesa. “Muchos creen que el secreto del sushi está en el pescado, pero no. Todo se trata del arroz”, afirma Alejandra Kano, embajadora de la Gastronomía Japonesa por el Gobierno del Japón.

La gastronomía japonesa se hizo conocida en el mundo a través del sushi. La propuesta de Bistro Tokyo Bistro Tokyo

La sushiwoman relata que “el sushi -que en japonés significa arroz avinagrado-, tiene su origen en China, donde se utilizaba arroz fermentado para conservar el pescado, y aquel arroz luego se desechaba. Y, cuando esa técnica llega a Japón, se buscó poder consumir también el arroz, porque la filosofía culinaria japonesa se basa en respetar y aprovechar toda la materia prima; fue así que comienza el camino del sushi, evolucionando hasta convertirse en una comida emblemática de la cocina japonesa que requiere años de entrenamiento”.

"El sushi nos enseña una gran lección de humildad. Cuanto menos ingredientes tiene mas dificil es hacerlo bien”, explica la itamae Alejandra Kano

“El sushi se basa en el equilibrio, la técnica, la belleza y la frescura. Más que una comida, para mí representa una forma de entender una cultura: simplicidad, respeto y armonía. El sushi nos enseña una gran lección de humildad. Cuantos menos ingredientes tiene, más difícil es hacerlo bien”, destaca sobre el sushi, un plato icónico del Japón que hoy es reconocido y adoptado en nuestro país. “En la Argentina logramos algo único, convertimos al sushi en una comida de viernes por la noche, ya es un plato más que se incorporó a nuestra cultura culinaria”, apunta Alejandra Kano, el alma detrás del tradicional restaurante Ichisou de Balvanera.

Un clásico japonés

"Muchos creen que el secreto del sushi está en el pescado, pero no. Todo se trata del arroz" Ichisou

De la mano de su sushiwoman, Alejandra Kano, en Ichisou se especializan en cocina japonesa tradicional; y por ello, aquí el nigiri es el gran protagonista. Se puede pedir el combinado Nigiri variado, de seis o doce unidades, o Nigiri Salmón, también de seis o doce unidades.

"Más que una comida, para mí representa una forma de entender una cultura: simplicidad, respeto y armonía. El sushi nos enseña una gran lección de humildad" Ichisou

También ofrecen combinados de salmón rosado Nigiri y Maki —con ocho nigiri y ocho hosomaki—, versiones como el Vegetariano Mini —con cuatro futomaki, cuatro hosomaki y cuatro rolls— e incluso es un buen lugar para apreciar distintas variedades de sushi: futomaki, uramaki, hosomaki y temaki.

Estilo tradicional en Belgrano

Con caballa, atún rojo o huevas, el sushi en sus mejores variantes en Bistro Tokyo Bistro Tokyo

Para comer como en Japón, Bistro Tokyo, el restaurante de la familia Shimada, está ubicado en un primer piso y es reconocido por su sushi tradicional. Ofrecen su Nigiri Moriawase, diez piezas con la selección de la pesca del día —según la temporada, pesca blanca, azul, atún, langostino o huevas ikura—, piezas de nigiri de atún rojo aleta amarilla y chirashi sushi, el bowl de arroz avinagrado cubierto con pesca del día.

La versión menos conocida en Argentina, el chirashi sushi Gentileza Bistro Tokyo

También hay uramaki —los rolls con alga nori por dentro—, makimono —los rolls con arroz avinagrado, “shari”, y alga nori por fuera— y temaki —en forma de cono, con alga nori—. Con opción de take away personalizado y delivery con moto a cargo del cliente.

¿Dónde? Virrey del Pino 2551, Belgrano.

Virrey del Pino 2551, Belgrano. Instagram: @bistrotokiobsas

El sushi campeón

El itamae Juan Matsuoka, en Yujin Gentileza Ma

Con el sello de Juan Matsuoka, reconocido por el Club Gastro Japo y flamante campeón del Mundial de Sushi, en Yujin ofrecen combinados como el Nigiri Moriawase —ocho piezas de nigiri variadas, de pesca blanca, salmón y langostinos— y sus Nigiri skin de salmón y palta.

Cada pieza de nigiri, una obra de arte. Miércoles y jueves, omakase de la mano de Juan Matsuoka Gentileza Ma

Además, los miércoles y jueves por la noche, el itamae Matsuoka ofrece su servicio omakase, con su selección de sushi.

¿Dónde? Av. Álvarez Thomas 1428, Villa Ortúzar.

Av. Álvarez Thomas 1428, Villa Ortúzar. Instagram: @yujin.sushibar

Promociones para delivery y en salón

El roll Spicy Tuna en Fabric Fabric Sushi

Un referente de la cocina nikkei —con origen japonés—, Fabric combina sus técnicas orientales con ingredientes y sabores adaptados al paladar local. Con sus piezas clásicas, como el Fabric Salmón —con salmón, palta y queso crema, envuelto en arroz y rebozado en panko—, y otras novedades, como su pieza Pistacho Nikkei —con atún rojo y trucha—, es una opción para comer afuera o en casa.

El 18 de junio, quienes realicen pedidos a través de la app oficial podrán acceder a grandes descuentos con bancos. Además, mediante prepedido hasta las 18 horas, ofrecerán la edición limitada “Fabric Day”: una selección de 15 piezas —cinco Tropical, cinco Truchón y cinco Salmones— o de 30 piezas —cinco Tropical, cinco Truchón, cinco Salmones, cinco Fabric de salmón, cinco Pistacho Nikkei y cinco Niguiri lima—.

Dos Salmones roll de Fabric Fabric Sushi

Quienes prefieran disfrutar la jornada en salón recibirán un descuento para una próxima visita, válido hasta el 30 de junio de 2026. Este beneficio aplica para consumos mínimos de $100.000 y contempla un tope de descuento de $30.000. En locales Fabric en Ciudad y Provincia de Buenos Aires, Costa Atlántica, Mendoza y Tucumán. Además, el 18 de junio ofrecerán experiencias exclusivas en Fabric Dragón Blanco Costanera.

¿Dónde? Av. Costanera Rafael Obligado 185, Costanera Norte.

Av. Costanera Rafael Obligado 185, Costanera Norte. Instagram: @fabricsushi

@fabricsushi Más información: fabricsushi.com.ar

En una barra de Núñez

Para comer en barra, Iki Barra Japonesa

Ubicado en Núñez, bien cerca de Obras Sanitarias y del nuevo polo empresarial, Iki Barra Japonesa es una opción para celebrar el Día del Sushi al mediodía o por la noche. Con hand rolls llenos de sabor, que van entregando de a uno: como el de trucha en teriyaki con soja y echalote, el de pesca nacional con furikake de frutos secos ahumados o el de vieiras en manteca teriyaki con trufa. Además, cuenta con opciones sin TACC y un menú veggie.

¿Dónde? Av. del Libertador 7290, Núñez.

Av. del Libertador 7290, Núñez. Instagram: @ikibarrajaponesa

Fusión en Recoleta

Roll Magno en Sombra Sushi Sombra Sushi

Un lugar íntimo, en el límite entre Palermo y Recoleta, en Sombra apuestan por el sushi fusión y los sabores de autor. Es una opción para comer frente a la barra y apreciar el trabajo del itamae —el chef especializado— o en sus mesas, apto para grupos pequeños. Cuentan con una selección de nigiri Omakase, de 12 unidades, donde utilizan una amplia variedad de pescados: chernia, corvina mora, lisa, besugo y trucha, además de langostinos. Entre los favoritos: el nigiri Lango Garlic —langostino flambeado en chili oil— y el Remember —ventresca flambeada en aceite de trufa, huevo de codorniz y jugo de lima—.

¿Dónde? José León Pagano 2750, Recoleta.

José León Pagano 2750, Recoleta. Instagram: @sombrasushi

Nikkei peruano

La propuesta de Lima Estilo Nikkei Lima Estilo Nikkei

En Lima Estilo Nikkei apuestan por utilizar técnicas japonesas con sabores peruanos. Con una carta de autor, que incluye desde el nigiri Trufado —con ventresca de salmón, aceite de trufa y ralladura de lima— y el Pasión —con salmón, maracuyá y masa filo— hasta el Anticu —salmón al anticucho, salsa acevichada y negi— o el gunkan Mar y Tierra —bocado de arroz avinagrado envuelto en salmón con huevas, huevo de codorniz y aceite de trufa—.

¿Dónde? Migueletes 715, Las Cañitas.

Migueletes 715, Las Cañitas. Instagram: @lima.estilonikkei

Sushi de autor

Sushi nikkei en Olivos Asato Sushi

En Asato Sushi, el emprendimiento original de Roy Asato —el mismo de Orei Ramen—, la carta gira alrededor del sushi nikkei, una fusión de sabores e ingredientes: con rolls clásicos y especiales, como el Acevichado, o los hot rolls, cubiertos en panko crocante. Además, ofrece distintas variedades de nigiri —de atún rojo, pulpo, trucha, pesca blanca o salmón flambeado—. Ubicado justo al lado de la estación del tren.

En pomo, viral

El sushi viral, en pomo, de Pushi Pushi

Hace apenas unas semanas, en Pushi desembarcaron con su sushi viral. Para quienes no les gusta comer con palitos, proponen sushi en pomo: cada tubo trae 10 rolls y tiene un formato que permite ir “empujando” las piezas hacia arriba. Para aderezar con salsas y comer al paso. Uramaki —con el arroz por fuera— en sabores Tuna, Vegan, Phila, Manhattan o Tropic. Solo versión take away.