Día Mundial del Malbec: catas y menús especiales para disfrutar y redescubrir la cepa insignia de la Argentina

El 17 de abril se celebra el Día Mundial del Malbec, fecha que rinde homenaje a esta cepa que logró poner a la Argentina en el mapa global del vino, despertando la envidia de grandes naciones productoras, que hoy también hacen Malbec.

La fecha elegida para la celebración hace referencia a la creación de la Quinta Normal de Mendoza, con la que Sarmiento buscó modernizar la vitivinicultura argentina. En su ambicioso plan, la incorporación de las “variedades francesas” como el Malbec era una de las herramientas de mejora.

Estancia Vigil, en Los Cardales

Por estos días, los restaurantes, vinotecas y hoteles ofrecen actividades y menúes especiales para celebrar el Malbec. Estos son algunos de los más interesantes.

Un sunset de Malbec en Puerto Madero

El Mercado Faena se suma a la agenda con una propuesta especial para el martes 14 de abril, de 18 a 20, en la terraza de El Mercado, dentro del Hotel Faena.

Faena Malbrec Reserva Gentileza

La actividad abrirá la Semana del Malbec con la participación de 14 bodegas del país y un recorrido por distintas etiquetas guiado por el sommelier Maximiliano Pérez, presentado como N° 1 de los 50 Best Latam. La experiencia también incluirá la propuesta de fuegos a cargo del chef ejecutivo Emilliano Yulita, con diferentes cortes de carne asados a fuego lento, al rescoldo de leña de quebracho colorado.

Además de la degustación, el encuentro contará con la participación de WofA para la presentación de Malbec World Day y sumará un espacio de networking entre bodegas, cámaras y representantes de embajadas en la Argentina.

¿Dónde? Martha Salotti 445, Puerto Madero.

Una misión secreta para descubrir la cepa insignia

En tiempos en que el Malbec busca redefinir su vínculo con el consumidor, Bodega Gamboa propone un giro inesperado: celebrar desde la duda y no desde la certeza. El próximo 16 de abril, la bodega presentará Malbec Misión Secreta, una experiencia de cata a ciegas por parejas que transforma el clásico Malbec Day en un juego de percepción, conocimiento y sensibilidad.

Marcelo Manera - LA NACION

La dinámica se aleja de la cata tradicional y se inscribe en una tendencia creciente dentro del mundo del vino: experiencias participativas, memorables y más cercanas a un consumidor que ya no se conforma con degustar, sino que busca involucrarse. La premisa es simple, pero desafiante: entre distintos vinos —no todos Malbec— los participantes deberán identificar la cepa insignia argentina. El recorrido se organiza en tres rondas de degustación progresivamente más complejas, donde se pondrá a prueba la capacidad de reconocer variedad, origen, estilo y hasta el paso por madera.

El cierre de la experiencia promete ser tan singular como el recorrido: la pareja ganadora tendrá la posibilidad de crear su propio Malbec junto al equipo enológico de la bodega y convertirse en “winemakers por un año”, participando activamente en todo el proceso de elaboración. Una propuesta que, en definitiva, coloca al Malbec frente a un nuevo escenario, donde incluso su identidad se convierte en parte del juego.

¿Dónde? Ruta 9 KM65, Campana.

Una celebración entre viñedos y fuegos en Los Cardales

Para esta fecga, Estancia Vigil Buenos Aires propone una experiencia exclusiva que tendrá lugar el viernes 17 de abril, tanto al mediodía como por la noche, en sus espacios de Terrazas y restaurante.

El patio en el corazón de La Malbequería

Desde las 12 horas, los asistentes podrán disfrutar de una selección de los mejores Malbec de reconocidas bodegas como Bemberg, Pulenta, Rutini, Dante Robino y Mil Suelos. La propuesta se acompañará con bocados en formato tapeo, entre los que se destacan: Tartare de hongos y frutos secos sobre tuil de queso crujiente; Scones de tomillo y queso azul con pesto de tomate y rúcula; Hojaldre de anchoa, jamón crudo y garrapiñada de nuez; Fagotini de pickle de remolacha con trucha y mostaza antigua; Brioche de sésamo con cremoso de ave, teriyaki y pistachos tostados.

A partir de las 13 horas, el restaurante ofrecerá un menú de tres pasos diseñado por el Chef Ejecutivo Diego Irato, acompañado por los vinos de El Enemigo. La experiencia incluye además servicio de agua y cafetería Nespresso, consolidando una propuesta integral que combina alta gastronomía y excelencia enológica. La misma experiencia se repetirá a partir de las 19.30 en las Terrazas y 20.30 en el restaurante.

¿Dónde? Ruta 9, km 60, Los Cardales.

Más de 100 etiquetas y música en vivo en Palermo

El próximo viernes 17 de abril, Buenos Aires será escenario de una propuesta que rinde homenaje a la cepa más emblemática del país. Somos Malbec llega a La Malbequería, en pleno Palermo, con una experiencia que combina vino, gastronomía y música en vivo en un entorno contemporáneo y descontracturado.

La Malbequería, reconocida por su imponente selección de etiquetas federales, abrirá las puertas de su rooftop para un recorrido por más de 100 malbec de distintas regiones vitivinícolas argentinas. La propuesta invita a degustar y celebrar el vino desde una mirada sensorial y urbana, en un espacio que integra arquitectura, ambientación y clima porteño.

El evento se desarrollará de 18 a 23, acompañando el atardecer que se transforma en noche en la terraza palermitana. Los asistentes podrán disfrutar de un cocktail especialmente diseñado para la ocasión, mientras la música en vivo marca el ritmo de cada momento de la experiencia.

¿Dónde? Gurruchaga 1418, Palermo.

Carnes ahumadas y etiquetas de distintas regiones

Foga, el restaurante especializado en carnes ahumadas, propone también el viernes 17 una jornada especial donde el vino y el fuego se encuentran en un menú diseñado exclusivamente para homenajear al Malbec, la cepa insignia de la Argentina.

Foga, el restaurante especializado en carnes ahumadas, propone una jornada especial donde el vino y el fuego se encuentran en un menú diseñado exclusivamente para homenajear al Malbec Gentileza

La experiencia suma tres preparaciones fuera de carta que destacan por su trabajo con maderas y aromáticas: Osobuco ahumado para compartir, braseado al Malbec y acompañado por crema Dubarry y salsa de hongos de pino con reducción del vino; Empanada de osobuco, con carne ahumada en quebracho colorado y manzano; Back ribs de res, costillas de ternera ahumadas en espinillo y cerezo, con rub patagónico y salsa de hongos.

Los platos podrán acompañarse con más de cincuenta etiquetas disponibles en la cava de FOGA, que reúne Malbecs de diversas regiones y estilos. Entre ellas se destacan exponentes de bodegas como Luigi Bosca, Catena Zapata, El Enemigo y Yacochuya, ofreciendo un abanico que va desde lo clásico hasta lo contemporáneo.

¿Dónde? Honduras 5098, Palermo.

Dos noches para descubrir Malbec de impacto positivo

El Buenos Aires Marriott Hotel será sede, el 23 y 24 de abril, de una nueva edición de Positive Malbec Night, el evento que reúne a los Malbec de impacto positivo: vinos orgánicos, biodinámicos, naturales y sustentables. La propuesta, organizada por VIOS, Viene Bien! y Buenos Aires Marriott Hotel, se consolidó en los últimos años como un clásico de la agenda porteña y una oportunidad para descubrir el crecimiento del vino orgánico en Argentina.

Malbec Positive Night

Por primera vez, el encuentro se extenderá a dos jornadas —jueves 23 y viernes 24 de abril, de 19 a 23 horas— en el Salón Los Jardines del hotel, a metros del Obelisco. Allí, el público podrá recorrer libremente una selección de más de 25 Malbec y 60 vinos de impacto positivo, presentados por más de 15 bodegas de todo el país.

¿Dónde? Carlos Pellegrini 551.

Una semana de etiquetas promocionales en Vicente López

La Vicente López Restaurante se suma a la celebración del Día del Malbec con una propuesta que se extiende del martes 14 al domingo 19 de abril. Durante esos días, ofrecerá etiquetas a precio promocional como Appellation Vista Flores Malbec 2024, DV Malbec Malbec y Saint Felicien Malbec.

Platos tradicionales en la Vicente López

Una selección ideal para disfrutar junto a las opciones de la carta, que ofrece sabores de espíritu español con toques porteños. Tapas, pastas caseras, carnes, platos de cuchara y preparaciones de mar, acompañan a la perfección las distintas notas de esta cepa.

¿Dónde? Av. Maipú 701, Vicente López.