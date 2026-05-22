Quién se va este lunes de Gran Hermano, según las encuestas

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivirá su 16.ª eliminación el próximo lunes 25 de mayo tras la conformación de una nueva placa picante. Esta semana, con la continuidad del voto negativo del público, ya hay un apuntado como el amplio favorito para abandonar la competencia en las encuestas que circulan en redes sociales.

Luego del ingreso de 13 nuevos hermanitos el miércoles, la gala de nominación se pasó al jueves y quedaron en placa los siguientes jugadores: Matías Hanssen, Eduardo Carrera, Mariela Prieto, Cinzia Francischiello, Steffany Pereira y Juani “Juanicar” Caruso. De esta manera, hay tres participantes nuevos que no pasaron ni 24 horas en la casa y ya tendrán que enfrentarse al voto del público.

Los originales no dudaron en apuntar contra los nueve nuevos

A raíz de eso, la audiencia evidenció que, en este caso, no está dividida para votar al que quieren que abandone la casa, algo que no tiene precedentes en la presente edición. La encuesta realizada por “Fefe” Bongiorno, en la que enfrentó a Eduardo, Cinzia y Juanicar, reveló que sus seguidores están mayormente en contra del primero de ellos, quien sumó el 69,6%.

Ya en una segunda encuesta, en la cual enfrentó a Hanssen, Mariela y Stefy, y la cual tuvo 2281 votos, la tercera hermanita acumuló el 24,5% frente al 12,6% de Hanssen y un 8,4% de Mariela. De esta manera, al realizar el cálculo de los porcentajes totales, Juanicar sería el segundo con más votos negativos, mientras que Stefy aparece como la tercera más votada de la placa.

La encuesta de Fefe Bongiorno apunta a la salida de Eduardo Captura X (@fedeebongiorno)

Si estos resultados se repitieran el lunes, Gran Hermano Generación Dorada volvería a tener una eliminación masculina, luego de lo que fueron las salidas consecutivas de Daniela “Dani” de Lucía (12°), Grecia Colmenares (13°), Lola “Lolo” Poggio (14°) y Danelik Galazan (15°). Ahora solo resta esperar, pero el público parece tener decidido que Eduardo Carrera abandone el reality el próximo lunes 25 de mayo.