Dónde aprovechar Tapeando en Buenos Aires: 9 propuestas con promociones para salir de tapas, pintxos, vermú y vinos

Hasta el 12 de abril, el festival vuelve con una ruta de bares y restaurantes que propone salir de tapeo por tabernas españolas, barras de vermú, casas de impronta vasca, cocinas de mar
- 6 minutos de lectura'
Tapeando 2026 celebra su quinta edición hasta el 12 de abril, con paradas en la ciudad de Buenos Aires, Zona Norte, Mar del Plata, Córdoba, Mendoza y Rosario. Organizado por la Consejería de Turismo de la Embajada de España en la Argentina, el festival invita a recorrer bares y restaurantes con tapas creadas para la ocasión, muchas de ellas inspiradas en la gastronomía madrileña.
La edición 2026 reúne más de 50 restaurantes y más de 150 tapas. Además, suma una votación para elegir la propuesta favorita del público. En Buenos Aires, el recorrido cruza tabernas españolas, barras de vermú, casas de impronta vasca, cocinas de mar y lugares que llevan el formato del tapeo hacia otros territorios, sin perder la lógica de pedir varias cosas y compartir.
Pulpo, langostinos y pimientos de padrón con vermut en A Coruña
La cantina de Versalles se mueve en una clave bien española, con platitos para compartir y el vermut como hilo conductor. La propuesta mezcla fritos, mar y una salida vegetal con huevo de codorniz.
- Croqueta de pulpo con salsa golf de pimentón y chips de ajo + Vermut La Fuerza: $22.000
- Torreja de langostinos con arroz tostado, criolla con mango y alioli de lima y cilantro + Vermut La Fuerza: $20.000
- Pimientos de padrón con provoleta, cebolla morada, chimichurri y huevo de codorniz frito + Vermut La Fuerza: $20.000
¿Dónde? Irigoyen 1801, Versalles. Instagram: @acorunacantina
Pesca curada, puerro y morcilla en Condarco
Condarco trabaja con cocina estacional, buen producto y una carta que se presta naturalmente al formato de mesa compartida. Para Tapeando suma tres platos fuera de carta con un recorrido que va del mar a una salida más intensa.
- Montadito con pesca curada, queso crema, alcaparras y eneldo + copa de vino blanco: $16.000
- Bizcocho de puerro, crema de papa y anchoas + copa de tinto ligero criolla: $19.000
- Pimiento calahorra con morcilla y gremolata + copa de vino tinto: $20.000
¿Dónde? Av. Dorrego 901, Chacarita. Instagram: @condarco_
Gambas al ajillo, jerez y un cierre bien de mar en Pasillito
En Palermo, Pasillito plantea una secuencia breve y ascendente, con tapas y copas pensadas para pedir al centro. El tono es contemporáneo, pero la propuesta conserva la lógica clásica del tapeo compartido.
- Empanada de morcilla y queso azul con alioli de pera y miel + copa de jerez López: $15.000
- Snack de gambas sobre tortilla de maíz frita, con ajillo, mayowasabi y naranja + albariño Las Perdices: $20.000
- Trío de mar con mejillones en escabeche, calamar provenzal y anchoas, con papas chips caseras: $22.000
¿Dónde? Gorriti 4391, Palermo. Instagram: @pasillitobar
Pintxos, croquetas y sidra en Berria by Sagardi
La nueva propuesta de Grupo Sagardi en Palermo lleva el espíritu vasco a un formato más contemporáneo, con barra de pintxos, fuego y una carta pensada para picar en varias rondas. Para Tapeando arma tres combinaciones breves y efectivas.
- 3 pintxos a elección + vaso de sidra: $17.000
- Selección de croquetas de setas, jamón y pulpo + copa de vino o caña: $17.000
- Tostada de atún rojo + platito de picaña + copa de UCO o caña de cerveza: $20.000
¿Dónde? Dorrego 2180, Palermo. Instagram: @berriasagardi
Buñuelos, croquetas y pinchos con sello porteño en La Fuerza
En La Fuerza, el tapeo entra por la puerta del vermú. El menú se apoya en sabores de bar porteño y los ordena en combos simples, directos y muy fáciles de compartir.
- Tapeo Mix: 3 buñuelos de acelga y 3 croquetas de osobuco + vaso de vermú La Fuerza Rojo, Blanco o Primavera: $18.000
- Tapeo Pinchos Perfecto: boquerones, queso gouda, aceitunas rellenas y pan + vaso de vermú La Fuerza Rojo, Blanco o Primavera: $20.000
- Picoteo Especial: focaccia tostada, paté, salame y pickles + vaso de vermú La Fuerza Rojo, Blanco o Primavera: $20.000
¿Dónde? Av. Dorrego 1409, Chacarita. Instagram: @lafuerzabar
Chipirones, crudo de pesca y tinto de verano en Pasaje Victoria
En Olivos, Pasaje Victoria toma el tapeo desde una vereda mediterránea, con fuerte presencia de pesca, mariscos y bebidas de raíz española. Es una parada muy clara para quienes buscan una salida de platitos y copa.
- Rodajas de chorizo a la sidra, con polvillo de laurel, hinojo, eneldo y ralladura de limón + Ferroviario: $22.000
- Crudo de pesca blanca en salmorejo y pimientos + Vermouth Bianco: $22.000
- Chipirones con perejil, alioli y papas bravas + Tinto de Verano: $22.000
¿Dónde? Corrientes 598 Local 3, Olivos. Instagram: @pasaje.victoria
Tomates, ciervo y trucha con vermut en Horta
Horta se corre del español más clásico y lleva el festival a una cocina de temporada, artesanal y muy marcada por el producto. El resultado es uno de los menús más singulares del recorrido.
- Tartar de tomates en conserva con pan cristal de ajo y sorbet de albahaca + vermut: $22.000
- Cigarro crocante relleno de ciervo con escabeche de remolachas y mayonesa de echalotes + vermut: $22.000
- Dados de tapioca y provolone con tartar de trucha y sweet chilli + vermut: $22.000
¿Dónde? Aguirre 1080, Villa Crespo. Instagram: @horta_ba
Cholgas, boquerones y croqueta con panopea en Ultramarinos
En el Barrio Chino, Ultramarinos cruza el tapeo con una cocina de mar contemporánea, apoyada en pesca local, técnica y una mirada muy personal. Hay escabeche, una reversión de la gilda y una croqueta especial creada para el evento.
- Escabeche de cholgas + Martini de tomate y oliva: $22.000
- Papa frita acordeón con boquerones de Mar del Plata, aceitunas marinadas, ajíes en vinagre y sriracha + copa de vino Catena Appellation Chardonnay Tupungato: $22.000
- Croqueta de jamón con tropezones de panopea + Vermú Pocimario Rosado: $22.000
¿Dónde? Arribeños 1980, Barrio Chino, Belgrano. Instagram: @ultramarinos.ba
Langostinos, falafel y halloumi en clave de Medio Oriente en Farid
Farid desplaza el eje del tapeo español puro y lo mezcla con sabores de Medio Oriente. La secuencia combina un plato marino, un clásico de la casa y una opción con halloumi que funciona muy bien para compartir.
- Langostinos grillados sobre Muhammara de calahorra tibio y nueces fritas + copa de vino El Porvenir Pequeñas Fermentaciones Naranjo: $22.000
- Falafel con hummus de coliflor y pickles + copa de vino Humberto Canale Estate Pinot Noir: $22.000
- Halloumi asado con chutney de membrillos y pasta de pistachos + copa de vino Ruca Malen Capítulo 1 Chardonnay: $17.000
¿Dónde? Fernández de Enciso 3791, Devoto. Instagram: @farid.dvt
Otras noticias de Restaurantes
Desde carne a mariscos y pescados. Día de la Empanada: 10 lugares para comer versiones clásicas, de autor y con guiños de otras cocinas
"Competimos con los sabores de las madres y abuelas". Amigos de infancia se reencontraron ya adultos y abrieron un bodegón en San Telmo
Sándwiches clásicos y nuevas versiones. 10 lugares para disfrutar de una costumbre versátil y rica
- 1
Propofest: allanaron dos domicilios vinculados a “Tati” en la causa por la muerte del anestesista Alejandro Zalazar
- 2
Medvedev perdió 6-0 y 6-0 ante Berrettini en el Masters 1000 de Montecarlo: un resultado que asombró a todos
- 3
Meryl Streep recordó uno de los momentos más cuestionables de Melania Trump como primera dama: “Fue un mensaje poderoso”
- 4
Un bikini diminuto, el mal que las unió y el precio de la fama: las actrices de los Ángeles de Charlie se juntaron 50 años después