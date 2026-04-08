Dónde aprovechar Tapeando en Buenos Aires: 9 propuestas con promociones para salir de tapas, pintxos, vermú y vinos

Tapeando 2026 celebra su quinta edición hasta el 12 de abril, con paradas en la ciudad de Buenos Aires, Zona Norte, Mar del Plata, Córdoba, Mendoza y Rosario. Organizado por la Consejería de Turismo de la Embajada de España en la Argentina, el festival invita a recorrer bares y restaurantes con tapas creadas para la ocasión, muchas de ellas inspiradas en la gastronomía madrileña.

La edición 2026 reúne más de 50 restaurantes y más de 150 tapas. Además, suma una votación para elegir la propuesta favorita del público. En Buenos Aires, el recorrido cruza tabernas españolas, barras de vermú, casas de impronta vasca, cocinas de mar y lugares que llevan el formato del tapeo hacia otros territorios, sin perder la lógica de pedir varias cosas y compartir.

Pulpo, langostinos y pimientos de padrón con vermut en A Coruña

Croquetas de pulpo de A Coruña Gentileza

La cantina de Versalles se mueve en una clave bien española, con platitos para compartir y el vermut como hilo conductor. La propuesta mezcla fritos, mar y una salida vegetal con huevo de codorniz.

Torreja de langostinos de A Coruña Gentileza

Croqueta de pulpo con salsa golf de pimentón y chips de ajo + Vermut La Fuerza: $22.000

Torreja de langostinos con arroz tostado, criolla con mango y alioli de lima y cilantro + Vermut La Fuerza: $20.000

Pimientos de padrón con provoleta, cebolla morada, chimichurri y huevo de codorniz frito + Vermut La Fuerza: $20.000

¿Dónde? Irigoyen 1801, Versalles. Instagram: @acorunacantina

Pesca curada, puerro y morcilla en Condarco

Condarco trabaja con cocina estacional, buen producto y una carta que se presta naturalmente al formato de mesa compartida. Para Tapeando suma tres platos fuera de carta con un recorrido que va del mar a una salida más intensa.

Tapeo de Condarco Gentileza Gentileza

Montadito con pesca curada, queso crema, alcaparras y eneldo + copa de vino blanco: $16.000

Bizcocho de puerro, crema de papa y anchoas + copa de tinto ligero criolla: $19.000

Pimiento calahorra con morcilla y gremolata + copa de vino tinto: $20.000

¿Dónde? Av. Dorrego 901, Chacarita. Instagram: @condarco_

Gambas al ajillo, jerez y un cierre bien de mar en Pasillito

En Palermo, Pasillito plantea una secuencia breve y ascendente, con tapas y copas pensadas para pedir al centro. El tono es contemporáneo, pero la propuesta conserva la lógica clásica del tapeo compartido.

Tapas de Pasillito Gentileza

Empanada de morcilla y queso azul con alioli de pera y miel + copa de jerez López: $15.000

Snack de gambas sobre tortilla de maíz frita, con ajillo, mayowasabi y naranja + albariño Las Perdices: $20.000

Trío de mar con mejillones en escabeche, calamar provenzal y anchoas, con papas chips caseras: $22.000

¿Dónde? Gorriti 4391, Palermo. Instagram: @pasillitobar

Pintxos, croquetas y sidra en Berria by Sagardi

La nueva propuesta de Grupo Sagardi en Palermo lleva el espíritu vasco a un formato más contemporáneo, con barra de pintxos, fuego y una carta pensada para picar en varias rondas. Para Tapeando arma tres combinaciones breves y efectivas.

Tapas de Berria Gentileza

3 pintxos a elección + vaso de sidra: $17.000

Selección de croquetas de setas, jamón y pulpo + copa de vino o caña: $17.000

Tostada de atún rojo + platito de picaña + copa de UCO o caña de cerveza: $20.000

¿Dónde? Dorrego 2180, Palermo. Instagram: @berriasagardi

Buñuelos, croquetas y pinchos con sello porteño en La Fuerza

En La Fuerza, el tapeo entra por la puerta del vermú. El menú se apoya en sabores de bar porteño y los ordena en combos simples, directos y muy fáciles de compartir.

La Fuerza Gentileza

Tapeo Mix: 3 buñuelos de acelga y 3 croquetas de osobuco + vaso de vermú La Fuerza Rojo, Blanco o Primavera: $18.000

Tapeo Pinchos Perfecto: boquerones, queso gouda, aceitunas rellenas y pan + vaso de vermú La Fuerza Rojo, Blanco o Primavera: $20.000

Picoteo Especial: focaccia tostada, paté, salame y pickles + vaso de vermú La Fuerza Rojo, Blanco o Primavera: $20.000

¿Dónde? Av. Dorrego 1409, Chacarita. Instagram: @lafuerzabar

Chipirones, crudo de pesca y tinto de verano en Pasaje Victoria

En Olivos, Pasaje Victoria toma el tapeo desde una vereda mediterránea, con fuerte presencia de pesca, mariscos y bebidas de raíz española. Es una parada muy clara para quienes buscan una salida de platitos y copa.

Pasaje Victoria

Rodajas de chorizo a la sidra, con polvillo de laurel, hinojo, eneldo y ralladura de limón + Ferroviario: $22.000

Crudo de pesca blanca en salmorejo y pimientos + Vermouth Bianco: $22.000

Chipirones con perejil, alioli y papas bravas + Tinto de Verano: $22.000

¿Dónde? Corrientes 598 Local 3, Olivos. Instagram: @pasaje.victoria

Tomates, ciervo y trucha con vermut en Horta

Horta se corre del español más clásico y lleva el festival a una cocina de temporada, artesanal y muy marcada por el producto. El resultado es uno de los menús más singulares del recorrido.

Dados de tapioca de Horta Gentileza

Tartar de tomates en conserva con pan cristal de ajo y sorbet de albahaca + vermut: $22.000

Cigarro crocante relleno de ciervo con escabeche de remolachas y mayonesa de echalotes + vermut: $22.000

Dados de tapioca y provolone con tartar de trucha y sweet chilli + vermut: $22.000

¿Dónde? Aguirre 1080, Villa Crespo. Instagram: @horta_ba

Cholgas, boquerones y croqueta con panopea en Ultramarinos

En el Barrio Chino, Ultramarinos cruza el tapeo con una cocina de mar contemporánea, apoyada en pesca local, técnica y una mirada muy personal. Hay escabeche, una reversión de la gilda y una croqueta especial creada para el evento.

Escabeche de cholgas de Ultramarinos Gentileza

Escabeche de cholgas + Martini de tomate y oliva: $22.000

Papa frita acordeón con boquerones de Mar del Plata, aceitunas marinadas, ajíes en vinagre y sriracha + copa de vino Catena Appellation Chardonnay Tupungato: $22.000

Croqueta de jamón con tropezones de panopea + Vermú Pocimario Rosado: $22.000

¿Dónde? Arribeños 1980, Barrio Chino, Belgrano. Instagram: @ultramarinos.ba

Langostinos, falafel y halloumi en clave de Medio Oriente en Farid

Farid desplaza el eje del tapeo español puro y lo mezcla con sabores de Medio Oriente. La secuencia combina un plato marino, un clásico de la casa y una opción con halloumi que funciona muy bien para compartir.

Tapas de Farid Gentileza

Langostinos grillados sobre Muhammara de calahorra tibio y nueces fritas + copa de vino El Porvenir Pequeñas Fermentaciones Naranjo: $22.000

Falafel con hummus de coliflor y pickles + copa de vino Humberto Canale Estate Pinot Noir: $22.000

Halloumi asado con chutney de membrillos y pasta de pistachos + copa de vino Ruca Malen Capítulo 1 Chardonnay: $17.000

¿Dónde? Fernández de Enciso 3791, Devoto. Instagram: @farid.dvt



