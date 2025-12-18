LA NACION

Dónde comer el 25 de diciembre: desde parrillas, hamburguesas y pizzas hasta cebiche y sushi

Horarios de atención y direcciones, con opciones para todos los gustos y bolsillos

El salón de Rotisería Mishiguene
El salón de Rotisería MishiguenePrensa

El jueves 25 de diciembre, varios restaurantes y bares de Buenos Aires mantienen sus puertas abiertas con horarios especiales o servicio habitual. La lista incluye planes para resolver desde el mediodía hasta la noche, con cartas completas y propuestas pensadas para compartir.

A continuación, las opciones confirmadas, ordenadas por franja horaria.

Todo el día

Café y Rotisería Mishiguene

Sándwich de pastrón en pan de miga de Café Mishiguene
Sándwich de pastrón en pan de miga de Café MishiguenePrensa

De 12 a 20 en Palermo y Belgrano con cocina de inmigrantes judíos y platos reconfortantes. En el menú aparecen latkes con lox de trucha, guefilte fish, falafel, gehakte leber y niños envueltos, además del pastrón en versiones fría, tostado, sándwich de miga y con pan pletzalej. También tiene brunch con café de especialidad, jugo exprimido, laminado, sándwich mesivá y torta de queso o pastel Mishiguene.

¿Dónde? Cabello 3181, Palermo; Arcos 1521, Belgrano.

Ribs al Río

El patio de Ribs al Río en Costanera Norte
El patio de Ribs al Río en Costanera NortePrensa

Todas las sucursales abren con normalidad y carta completa, con foco en ribs, sándwiches y carnes ahumadas, más papas crinkle, entradas y bebidas frescas. En Paseo de la Infanta abre de 12 a 1.00 y en Costanera Norte de 12 a 23; en ambos casos sugieren reservar por el movimiento del feriado. También atiende en Barrio Chino de 12 a 23, en Canning de 11 a 00 y en Bocha Polo de 12 a 19.

¿Dónde? Av. Rafael Obligado 7010, Costanera; Av. del Libertador 3883, Paseo de la Infanta, Palermo; Av. del Libertador 4096, Campo de Polo de Palermo; Monroe 1850, Belgrano; Mariano Castex 2885, Canning.

Williamsburg

Hamburguesa DOS de Williamsburg
Hamburguesa DOS de WilliamsburgPrensa

De 12 a 00 en Paseo de la Infanta con su carta completa y estética urbana. La propuesta se apoya en tres combos: UNO (cheeseburger), DOS (bacon) y TRES (American Doble), con papas incluidas y algunas versiones veggie. Además suma nuggets, menú infantil y helado soft, más cerveza en lata o tirada y bebidas sin alcohol.

¿Dónde? Av. del Libertador 3883, Paseo de la Infanta, Palermo.

Kamay Casa Gardel

Tiradito de langostinos de Kamay
Tiradito de langostinos de KamayPrensa

El 25 abre en su horario habitual: 12–17 y 19–00, con cocina peruana y fusión nikkei en un espacio con vereda, salón con mesas comunitarias y patio al aire libre. En la carta aparecen tiradito de langostinos con leche de tigre al ají amarillo, lomo en dos pastas (huancaína y pesto), cebiches como El Carretillero, anticuchos y arroces como la “Negrita cremosita” con tinta de calamar. La barra suma coctelería de autor, limonadas y una gaseosa propia llamada Pucará.

¿Dónde? Carlos Gardel 3131, Abasto.

Grau Cebichería

Cebiches y tiraditos de Grau cebichería
Cebiches y tiraditos de Grau cebicheríaPrensa

Abre de 12 a 00 con cocina costera peruana y porciones abundantes para compartir. Uno de sus diferenciales es la pecera refrigerada con pescados del día: se elige la pieza y se ve el trabajo en la cocina abierta. En la carta hay cebiches clásicos y de autor (como el de trucha con leche de tigre al ají amarillo), pescados enteros fritos, causas, tiraditos, bivalvos y sopas tradicionales como chupe o sudado.

¿Dónde? Guardia Vieja 3372, Abasto.

Tarde y noche

Gontran Cherrier

Croissants de Gontran Cherrier
Croissants de Gontran CherrierPrensa

De Abre de 16 a 21 con panadería y pastelería francesa, con clásicos como panes, éclairs, pain au chocolat y macarons. También ofrece especiales por encargo: panettone artesanal y lanzamientos como Bûche de Noël, Rosca de Macarons y Panettone.

¿Dónde? Malabia 1805, Palermo; Zabala 1901, Belgrano; Presidente Ortiz 1815, Recoleta; Congreso 1701, Núñez.

Bilbao

Tapas de Bilbao
Tapas de BilbaoPrensa

Desde las 17 en la esquina de Thames y Costa Rica con vermutería y bar de tapas de espíritu español. En la carta aparecen tortillas, papas bravas, chipirones al vino blanco, croquetas de jamón ibérico, boquerones con mousse de palta y provoleta al hierro. Para brindar, ofrece vermouth de la casa, gin tonic y cócteles de autor.

¿Dónde? Thames 1795, Palermo.

Bonario

Ñoquis de cabutia de Bonario
Ñoquis de cabutia de BonarioPrensa

Abre de 17 a 24 con cocina mediterránea moderna, productos de estación y clima relajado. Tiene platos para compartir, como buñuelos de espinaca y muzzarella o boquerones con mostaza antigua, y principales como milanesa de bife de chorizo con tagliatelle de espinaca, truchón patagónico con vegetales asados o ñoquis soufflé de cabutia. Completa con vinos nacionales, cócteles y mocktails.

¿Dónde? Av. Congreso 5702, Villa Urquiza.

Desarmadero Session

Desarmadero tiene más de 40 cervezas artesanales en rotación
Desarmadero tiene más de 40 cervezas artesanales en rotaciónPrensa

Desde las 18 hasta las 2.00 con más de 40 cervezas artesanales en rotación y cocina para compartir en clave casual. En el menú aparecen papas rotas, buñuelos de acelga con alioli, empanadas caseras, hamburguesas y sándwiches, además de gin tonics, Campari Orange y vinos por copa.

¿Dónde? Gorriti 4300, Palermo.

Puchero

Sorrentinos de Puchero
Sorrentinos de PucheroPrensa

Abre desde las 19 con carta completa y tono de cantina moderna: guisos, milanesas XL, cazuelas y pastas caseras. Suma vereda y terraza para cenar en plan relajado, y una barra con vermús, cócteles clásicos y vinos para estirar la sobremesa.

¿Dónde? Av. Rivadavia 10300, Villa Luro.

Pizza Cero

Pizza con tomates deshidratados, rúcula y brie de Pizza Cero
Pizza con tomates deshidratados, rúcula y brie de Pizza CeroPrensa

Abre desde las 19 con pizza a la piedra y una carta que también recorre pastas, carnes, pescados y tapeos. Con cuatro décadas de historia en Recoleta, ofrece tres climas: salón y bar con barra art-decó. La coctelería suma tragos clásicos y creaciones estacionales.

¿Dónde? Av. del Libertador 1800, Recoleta.

La Pescadorita

Cazuela de mariscos de La Pescadorita
Cazuela de mariscos de La PescadoritaPrensa

Desde las 19 con pescados y mariscos frescos de Mar del Plata y del sur, con técnicas de precisión y cocciones a baja temperatura. En la carta aparecen paella, parrillas de mar y pesca del día; de postre, tiramisú armado en la mesa o key lime pie.

¿Dónde? Humboldt 1905, Palermo.

Muyè

La mesa de Muyè en Recoleta
La mesa de Muyè en RecoletaPrensa

Abre desde las 19.30 en Recoleta con cocina de tradición y mirada gourmet. Los recomendados: moqueca de camarones, ñoquis trufados y milanesa de bife de chorizo al horno con puré de papa y maíz; y un guiño de temporada como burrata con tomates asados, chutney y fainá. Para brindar, cócteles de autor como gin tonic de coco o La Enmienda; para el final, profiteroles o macedonia con sorbet de mango.

¿Dónde? Ayacucho 1563, Recoleta.

Sifón Chacarita

Salón de Sifón
Salón de SifónPrensa

A partir de las 20 en un PH antiguo con patio y estética barrial. La soda atraviesa su coctelería, con vermús y tragos frescos, y acompaña una carta de platitos que rota por temporada. Un plan de noche sin formalidades, para compartir algo rico y seguir brindando.

¿Dónde? Jorge Newbery 3881, Chacarita

Hierro

T-Bone, un corte de los recomendados en Hierro
T-Bone, un corte de los recomendados en HierroPrensa

De 19 a 1.00 en Palermo y Nordelta, con foco en carnes Angus Black maduradas al vacío durante 30 días. En la parrilla aparecen cortes clásicos y exclusivos como T-Bone u ojo de bife con hueso, cocidos con quebracho colorado. Completa con vegetales a la parrilla, vinos argentinos y coctelería de autor.

¿Dónde? Boulevard del Mirador 220, Nordelta; Costa Rica 5602, Palermo.

Del Río Cantina

Suprema Maryland de Del Río Cantina
Suprema Maryland de Del Río CantinaPrensa

Desde las 20, la cantina italiana de barrio ofrece sus croquetas de hongos, buñuelos de espinaca y provoleta con tomates asados; pastas como cavatelli con ragú bolognese y panzottis con crema de azafrán; y minutas de bife, suprema a la suiza o filet a la romana. Para el final, panqueque al rhum, flan mixto, tiramisú y crème brûlée.

¿Dónde? Av. García del Río 2957, Saavedra.

SushiClub

Combinado de rolls de SushiClub
Combinado de rolls de SushiClubPrensa

El 25 abre Deli&Take desde las 19 y habilita salones desde las 20 en Puerto Madero, Caballito y La Recova. Mantiene rolls clásicos y especiales, sashimi, niguiri y platos de perfil agripicante, con formatos pensados para compartir tanto en sala como para llevar.

¿Dónde? Alicia Moreau de Justo 286, Puerto Madero; Av. 9 de Julio 1465, Retiro; Pedro Goyena 878, Caballito.

Mago

T-Bone de Mago
T-Bone de MagoPrensa

Abre a las 20 con su propuesta de parrilla y cava curada con vinos de las 18 provincias productoras del país. Entre los favoritos: pamplona de ojo de bife rellena con tomates secos, provoleta y espinaca, y ceja de ojo de bife a punto, con sabor de brasas. Cierra con postres como pavlova con crema y frutas de estación.

¿Dónde? Monroe y Montañeses, Belgrano.

