Dónde comer el 25 de diciembre: desde parrillas, hamburguesas y pizzas hasta cebiche y sushi

El jueves 25 de diciembre, varios restaurantes y bares de Buenos Aires mantienen sus puertas abiertas con horarios especiales o servicio habitual. La lista incluye planes para resolver desde el mediodía hasta la noche, con cartas completas y propuestas pensadas para compartir.

A continuación, las opciones confirmadas, ordenadas por franja horaria.

Todo el día

Café y Rotisería Mishiguene

Sándwich de pastrón en pan de miga de Café Mishiguene Prensa

De 12 a 20 en Palermo y Belgrano con cocina de inmigrantes judíos y platos reconfortantes. En el menú aparecen latkes con lox de trucha, guefilte fish, falafel, gehakte leber y niños envueltos, además del pastrón en versiones fría, tostado, sándwich de miga y con pan pletzalej. También tiene brunch con café de especialidad, jugo exprimido, laminado, sándwich mesivá y torta de queso o pastel Mishiguene.

¿Dónde? Cabello 3181, Palermo; Arcos 1521, Belgrano.

Ribs al Río

El patio de Ribs al Río en Costanera Norte Prensa

Todas las sucursales abren con normalidad y carta completa, con foco en ribs, sándwiches y carnes ahumadas, más papas crinkle, entradas y bebidas frescas. En Paseo de la Infanta abre de 12 a 1.00 y en Costanera Norte de 12 a 23; en ambos casos sugieren reservar por el movimiento del feriado. También atiende en Barrio Chino de 12 a 23, en Canning de 11 a 00 y en Bocha Polo de 12 a 19.

¿Dónde? Av. Rafael Obligado 7010, Costanera; Av. del Libertador 3883, Paseo de la Infanta, Palermo; Av. del Libertador 4096, Campo de Polo de Palermo; Monroe 1850, Belgrano; Mariano Castex 2885, Canning.

Williamsburg

Hamburguesa DOS de Williamsburg Prensa

De 12 a 00 en Paseo de la Infanta con su carta completa y estética urbana. La propuesta se apoya en tres combos: UNO (cheeseburger), DOS (bacon) y TRES (American Doble), con papas incluidas y algunas versiones veggie. Además suma nuggets, menú infantil y helado soft, más cerveza en lata o tirada y bebidas sin alcohol.

¿Dónde? Av. del Libertador 3883, Paseo de la Infanta, Palermo.

Kamay Casa Gardel

Tiradito de langostinos de Kamay Prensa

El 25 abre en su horario habitual: 12–17 y 19–00, con cocina peruana y fusión nikkei en un espacio con vereda, salón con mesas comunitarias y patio al aire libre. En la carta aparecen tiradito de langostinos con leche de tigre al ají amarillo, lomo en dos pastas (huancaína y pesto), cebiches como El Carretillero, anticuchos y arroces como la “Negrita cremosita” con tinta de calamar. La barra suma coctelería de autor, limonadas y una gaseosa propia llamada Pucará.

¿Dónde? Carlos Gardel 3131, Abasto.

Grau Cebichería

Cebiches y tiraditos de Grau cebichería Prensa

Abre de 12 a 00 con cocina costera peruana y porciones abundantes para compartir. Uno de sus diferenciales es la pecera refrigerada con pescados del día: se elige la pieza y se ve el trabajo en la cocina abierta. En la carta hay cebiches clásicos y de autor (como el de trucha con leche de tigre al ají amarillo), pescados enteros fritos, causas, tiraditos, bivalvos y sopas tradicionales como chupe o sudado.

¿Dónde? Guardia Vieja 3372, Abasto.

Tarde y noche

Gontran Cherrier

Croissants de Gontran Cherrier Prensa

De Abre de 16 a 21 con panadería y pastelería francesa, con clásicos como panes, éclairs, pain au chocolat y macarons. También ofrece especiales por encargo: panettone artesanal y lanzamientos como Bûche de Noël, Rosca de Macarons y Panettone.

¿Dónde? Malabia 1805, Palermo; Zabala 1901, Belgrano; Presidente Ortiz 1815, Recoleta; Congreso 1701, Núñez.

Bilbao

Tapas de Bilbao Prensa

Desde las 17 en la esquina de Thames y Costa Rica con vermutería y bar de tapas de espíritu español. En la carta aparecen tortillas, papas bravas, chipirones al vino blanco, croquetas de jamón ibérico, boquerones con mousse de palta y provoleta al hierro. Para brindar, ofrece vermouth de la casa, gin tonic y cócteles de autor.

¿Dónde? Thames 1795, Palermo.

Bonario

Ñoquis de cabutia de Bonario Prensa

Abre de 17 a 24 con cocina mediterránea moderna, productos de estación y clima relajado. Tiene platos para compartir, como buñuelos de espinaca y muzzarella o boquerones con mostaza antigua, y principales como milanesa de bife de chorizo con tagliatelle de espinaca, truchón patagónico con vegetales asados o ñoquis soufflé de cabutia. Completa con vinos nacionales, cócteles y mocktails.

¿Dónde? Av. Congreso 5702, Villa Urquiza.

Desarmadero Session

Desarmadero tiene más de 40 cervezas artesanales en rotación Prensa

Desde las 18 hasta las 2.00 con más de 40 cervezas artesanales en rotación y cocina para compartir en clave casual. En el menú aparecen papas rotas, buñuelos de acelga con alioli, empanadas caseras, hamburguesas y sándwiches, además de gin tonics, Campari Orange y vinos por copa.

¿Dónde? Gorriti 4300, Palermo.

Puchero

Sorrentinos de Puchero Prensa

Abre desde las 19 con carta completa y tono de cantina moderna: guisos, milanesas XL, cazuelas y pastas caseras. Suma vereda y terraza para cenar en plan relajado, y una barra con vermús, cócteles clásicos y vinos para estirar la sobremesa.

¿Dónde? Av. Rivadavia 10300, Villa Luro.

Pizza Cero

Pizza con tomates deshidratados, rúcula y brie de Pizza Cero Prensa

Abre desde las 19 con pizza a la piedra y una carta que también recorre pastas, carnes, pescados y tapeos. Con cuatro décadas de historia en Recoleta, ofrece tres climas: salón y bar con barra art-decó. La coctelería suma tragos clásicos y creaciones estacionales.

¿Dónde? Av. del Libertador 1800, Recoleta.

La Pescadorita

Cazuela de mariscos de La Pescadorita Prensa

Desde las 19 con pescados y mariscos frescos de Mar del Plata y del sur, con técnicas de precisión y cocciones a baja temperatura. En la carta aparecen paella, parrillas de mar y pesca del día; de postre, tiramisú armado en la mesa o key lime pie.

¿Dónde? Humboldt 1905, Palermo.

Muyè

La mesa de Muyè en Recoleta Prensa

Abre desde las 19.30 en Recoleta con cocina de tradición y mirada gourmet. Los recomendados: moqueca de camarones, ñoquis trufados y milanesa de bife de chorizo al horno con puré de papa y maíz; y un guiño de temporada como burrata con tomates asados, chutney y fainá. Para brindar, cócteles de autor como gin tonic de coco o La Enmienda; para el final, profiteroles o macedonia con sorbet de mango.

¿Dónde? Ayacucho 1563, Recoleta.

Sifón Chacarita

Salón de Sifón Prensa

A partir de las 20 en un PH antiguo con patio y estética barrial. La soda atraviesa su coctelería, con vermús y tragos frescos, y acompaña una carta de platitos que rota por temporada. Un plan de noche sin formalidades, para compartir algo rico y seguir brindando.

¿Dónde? Jorge Newbery 3881, Chacarita

Hierro

T-Bone, un corte de los recomendados en Hierro Prensa

De 19 a 1.00 en Palermo y Nordelta, con foco en carnes Angus Black maduradas al vacío durante 30 días. En la parrilla aparecen cortes clásicos y exclusivos como T-Bone u ojo de bife con hueso, cocidos con quebracho colorado. Completa con vegetales a la parrilla, vinos argentinos y coctelería de autor.

¿Dónde? Boulevard del Mirador 220, Nordelta; Costa Rica 5602, Palermo.

Del Río Cantina

Suprema Maryland de Del Río Cantina Prensa

Desde las 20, la cantina italiana de barrio ofrece sus croquetas de hongos, buñuelos de espinaca y provoleta con tomates asados; pastas como cavatelli con ragú bolognese y panzottis con crema de azafrán; y minutas de bife, suprema a la suiza o filet a la romana. Para el final, panqueque al rhum, flan mixto, tiramisú y crème brûlée.

¿Dónde? Av. García del Río 2957, Saavedra.

SushiClub

Combinado de rolls de SushiClub Prensa

El 25 abre Deli&Take desde las 19 y habilita salones desde las 20 en Puerto Madero, Caballito y La Recova. Mantiene rolls clásicos y especiales, sashimi, niguiri y platos de perfil agripicante, con formatos pensados para compartir tanto en sala como para llevar.

¿Dónde? Alicia Moreau de Justo 286, Puerto Madero; Av. 9 de Julio 1465, Retiro; Pedro Goyena 878, Caballito.

Mago

T-Bone de Mago Prensa

Abre a las 20 con su propuesta de parrilla y cava curada con vinos de las 18 provincias productoras del país. Entre los favoritos: pamplona de ojo de bife rellena con tomates secos, provoleta y espinaca, y ceja de ojo de bife a punto, con sabor de brasas. Cierra con postres como pavlova con crema y frutas de estación.

¿Dónde? Monroe y Montañeses, Belgrano.