Feria Gastronómica Italiana: cuándo y dónde es el festival a pura pizza, pasta, café y cannoli

En el marco de la 10° Semana de la Cocina Italiana en el Mundo (SCIM), Buenos Aires recibe las mejores propuestas de la gastronomía italiana para celebrar la tercera edición de la Feria Gastronómica Italiana. La cita es el sábado 15 de noviembre en la Usina del Arte, con entrada libre y gratuita, donde los visitantes podrán vivir la experiencia de comer como en la mismísima Italia.

El lema elegido para la edición 2025 es “La cocina italiana entre salud, cultura e innovación” y pone el foco en la dimensión cultural de la cocina italiana, candidata a patrimonio inmaterial de la UNESCO, y en los aspectos de nutrición y salud.

La feria gastronómica en La Usina del Arte Embajada de Italia

Con su ticket de ingreso, cada asistente podrá acceder a la Urna de Regalos para participar por uno de los premios disponibles: desde estadías en el interior del país, noches en hoteles de Buenos Aires, así como funciones en el Teatro Coliseo, cursos de italiano del Istituto Italiano di Cultura de Buenos Aires, almuerzos y cenas en los mejores restaurantes italianos de Buenos Aires.

Habrá sorteo de productos, workshops y cursos de italiano Embajada de Italia

También se podrá participar por workshops de pizza napoletana, productos regionales como quesos, aceite de oliva, café y pasta italiana, picadas y hasta una exclusiva una máquina de café italiana, además de miles de vales con consumiciones para canjear en los stands participantes.

Una jornada para pasar el día Embajada de Italia

Se trata de un evento para disfrutar en familia, con múltiples actividades. Entre ellas, la Scuola Pizzaioli sorprenderá con masterclasses de pizza en distintos momentos del día, además, el chef Donato De Santis -del grupo Buenos Aires Chef Italiani (BACI)- protagonizará un show de cocina en vivo. Todas son actividades gratuitas, con acceso por orden de llegada y hasta agotar la capacidad de la sala.

Además, los visitantes podrán disfrutar de los numerosos puestos de venta de comidas y bebidas tradicionales italianas que incluyen pastas artesanales, pizzas, focaccia, piadinas, hasta cannoli, sfogliatelle y helados. También habrá un mercado de productos típicos regionales como quesos, vinos, aceites de oliva y café.

Las pizzas, grandes protagonistas Embajada de Italia

Los más chicos también tendrán su lugar: el espacio lúdico iUpiiiii de la Usina del Arte especialmente abierto y ambientado para jugar y disfrutar en familia.

Como en toda fiesta, no podía faltar la música. Metro Power Hits estará presente con un DJ que pasará música en vivo.

Música en vivo Embajada de Italia

La Feria Gastronómica Italiana es un evento organizado por la Embajada de Italia con el apoyo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de valorar la excelencia de la cadena agroalimentaria italiana.

Cannoli, sfogliatelle, café y helados en la Usina Embajada de Italia

El sábado 15 en La Boca Embajada de Italia

Cuándo: el sábado 15 de noviembre

Dónde: en la Usina del Arte (Agustín R. Caffarena 1, La Boca)

Horarios: de 12 a 18 h

Entrada libre y gratuita.