Uno de los platos más populares de la Argentina volverá a tener su propia celebración en la ciudad de Buenos Aires con una nueva edición del Festival de la Milanesa. La cita será el viernes 3 y sábado 4 de abril, de 12 a 23, en el Hipódromo de Palermo.

Festival de la Milanesa en Palermo: cuándo es, qué se podrá comer y cuánto costarán los platos

La organización anunció 35 puestos y food trucks con más de 100 variedades, desde versiones de bodegón hasta propuestas de autor, en formato plato o sándwich. La entrada será libre y gratuita y los platos tendrán precios entre $10.000 y $20.000.

Además del eje puesto en la milanesa, el evento cuenta con el apoyo de BA Capital Gastronómica, el programa del Gobierno porteño orientado a impulsar la actividad gastronómica en la ciudad.

El Festival de la Milanesa incluye versiones de nalga, peceto, bola de lomo, entraña, matambre, tapa de asado, bife de chorizo y ojo de bife, además de opciones de pollo, pescado, seitán y gírgolas Gentileza

Cuándo y dónde es el Festival de la Milanesa en Palermo

Cuándo: viernes 3 y sábado 4 de abril

Horario: de 12 a 23

¿Dónde? (Avenida del Libertador y Dorrego, Palermo)

Entrada: libre y gratuita

Precios de los platos: entre $10.000 y $20.000

Qué se podrá comer en el festival

Festival de la Milanesa en Palermo: cuándo es, qué se podrá comer y cuánto costarán los platos Gentileza Gentileza

Milanesas de bodegón, al plato o en sándwich.

Versiones clásicas y propuestas de autor.

Cortes de carne como nalga, peceto, bola de lomo, entraña, matambre, tapa de asado, bife de chorizo y ojo de bife.

Opciones con hueso y carnes maceradas.

Variedades ahumadas, napolitanas, a la parmigiana, a la fugazetta, tex mex, a caballo, con cebolla caramelizada, a la Maryland y a la Suiza.

Guarniciones como papas fritas y fettuccines.

Rebozados con panko, pan rallado casero de masa madre y pan de miga tostado.

Formatos en pan de campo, pan brioche y baguettín.

Alternativas fritas y al horno.

Opciones de carne, pollo, pescado, seitán y gírgolas.

Alternativas para veganos y celíacos.

Puestos y marcas que figuran en el listado

En el Festival de la Milanesa habrá variedades ahumadas, napolitanas, a la parmigiana, a la fugazetta, tex mex, a caballo, con cebolla caramelizada, a la Maryland y a la Suiza. Gentileza

Gastronomía

El Club de la Milanesa



San Guchero



Milanquela



La Casona de Belgrano



La Posta del Hornero



Los Platitos



Ligre



Aloha



Austin Smoke House



Familia Milanesio



Fierro



Flama



Jordanas



La Barceloneta



Lo de Gauna



Sabores Argentos



Sapore Squisito



Shappa



Solera



The Black



The Brothers



Tres Fuegos / Cocina de Raíz



Yayas

Helados y dulces

Guapaletas



Isla Negra



JH Pastelería



Monster Cookies



Occo



Racine

Bebidas con alcohol

Pampa



Rabieta



Saravi Gin



Sidra Txapela



Taproom



Taproom II



Valle del Indio

Mercado

Bilbao Back Pack



Cabaña Los Hermanos



Essen



Lágrima del Diablo



Yemas del Uruguay

Qué conviene saber antes de ir

La entrada al Festival de la Milanesa será libre y gratuita y los platos tendrán precios entre $10.000 y $20.000 Gentileza

El festival apuntará a un recorrido amplio, con opciones para quienes buscan la versión más clásica y también para quienes prefieren combinaciones menos tradicionales.

La propuesta suma formatos para comer al paso, platos más y alternativas para distintas dietas.