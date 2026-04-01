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Festival de la Milanesa en Palermo: cuándo es, qué se podrá comer y cuánto costarán los platos

La quinta edición se hará el viernes 3 y sábado 4 de abril en el Hipódromo de Palermo, con entrada libre y gratuita; habrá 35 puestos y food trucks, más de 100 variedades y platos con precios entre $10.000 y $20.000

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El Festival de la Milanesa incluye versiones de nalga, peceto, bola de lomo, entraña, matambre, tapa de asado, bife de chorizo y ojo de bife, además de opciones de pollo, pescado, seitán y gírgolas
El Festival de la Milanesa incluye versiones de nalga, peceto, bola de lomo, entraña, matambre, tapa de asado, bife de chorizo y ojo de bife, además de opciones de pollo, pescado, seitán y gírgolasGentileza

Uno de los platos más populares de la Argentina volverá a tener su propia celebración en la ciudad de Buenos Aires con una nueva edición del Festival de la Milanesa. La cita será el viernes 3 y sábado 4 de abril, de 12 a 23, en el Hipódromo de Palermo.

Festival de la Milanesa en Palermo: cuándo es, qué se podrá comer y cuánto costarán los platos
Festival de la Milanesa en Palermo: cuándo es, qué se podrá comer y cuánto costarán los platos

La organización anunció 35 puestos y food trucks con más de 100 variedades, desde versiones de bodegón hasta propuestas de autor, en formato plato o sándwich. La entrada será libre y gratuita y los platos tendrán precios entre $10.000 y $20.000.

Además del eje puesto en la milanesa, el evento cuenta con el apoyo de BA Capital Gastronómica, el programa del Gobierno porteño orientado a impulsar la actividad gastronómica en la ciudad.

El Festival de la Milanesa incluye versiones de nalga, peceto, bola de lomo, entraña, matambre, tapa de asado, bife de chorizo y ojo de bife, además de opciones de pollo, pescado, seitán y gírgolas
El Festival de la Milanesa incluye versiones de nalga, peceto, bola de lomo, entraña, matambre, tapa de asado, bife de chorizo y ojo de bife, además de opciones de pollo, pescado, seitán y gírgolasGentileza

Cuándo y dónde es el Festival de la Milanesa en Palermo

  • Cuándo: viernes 3 y sábado 4 de abril
  • Horario: de 12 a 23
  • ¿Dónde? (Avenida del Libertador y Dorrego, Palermo)
  • Entrada: libre y gratuita
  • Precios de los platos: entre $10.000 y $20.000

Qué se podrá comer en el festival

Festival de la Milanesa en Palermo: cuándo es, qué se podrá comer y cuánto costarán los platos Gentileza
Festival de la Milanesa en Palermo: cuándo es, qué se podrá comer y cuánto costarán los platos GentilezaGentileza
  • Milanesas de bodegón, al plato o en sándwich.
  • Versiones clásicas y propuestas de autor.
  • Cortes de carne como nalga, peceto, bola de lomo, entraña, matambre, tapa de asado, bife de chorizo y ojo de bife.
  • Opciones con hueso y carnes maceradas.
  • Variedades ahumadas, napolitanas, a la parmigiana, a la fugazetta, tex mex, a caballo, con cebolla caramelizada, a la Maryland y a la Suiza.
  • Guarniciones como papas fritas y fettuccines.
  • Rebozados con panko, pan rallado casero de masa madre y pan de miga tostado.
  • Formatos en pan de campo, pan brioche y baguettín.
  • Alternativas fritas y al horno.
  • Opciones de carne, pollo, pescado, seitán y gírgolas.
  • Alternativas para veganos y celíacos.

Puestos y marcas que figuran en el listado

En el Festival de la Milanesa habrá variedades ahumadas, napolitanas, a la parmigiana, a la fugazetta, tex mex, a caballo, con cebolla caramelizada, a la Maryland y a la Suiza.
En el Festival de la Milanesa habrá variedades ahumadas, napolitanas, a la parmigiana, a la fugazetta, tex mex, a caballo, con cebolla caramelizada, a la Maryland y a la Suiza.Gentileza
  • Gastronomía
    • El Club de la Milanesa
    • San Guchero
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    • La Casona de Belgrano
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    • Los Platitos
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    • Sidra Txapela
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    • Taproom II
    • Valle del Indio
  • Mercado
    • Bilbao Back Pack
    • Cabaña Los Hermanos
    • Essen
    • Lágrima del Diablo
    • Yemas del Uruguay

Qué conviene saber antes de ir

La entrada al Festival de la Milanesa será libre y gratuita y los platos tendrán precios entre $10.000 y $20.000
La entrada al Festival de la Milanesa será libre y gratuita y los platos tendrán precios entre $10.000 y $20.000Gentileza

El festival apuntará a un recorrido amplio, con opciones para quienes buscan la versión más clásica y también para quienes prefieren combinaciones menos tradicionales.

La propuesta suma formatos para comer al paso, platos más y alternativas para distintas dietas.

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