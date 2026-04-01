Festival de la Milanesa en Palermo: cuándo es, qué se podrá comer y cuánto costarán los platos

La quinta edición se hará el viernes 3 y sábado 4 de abril en el Hipódromo de Palermo, con entrada libre y gratuita; habrá 35 puestos y food trucks, más de 100 variedades y platos con precios entre $10.000 y $20.000
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Uno de los platos más populares de la Argentina volverá a tener su propia celebración en la ciudad de Buenos Aires con una nueva edición del Festival de la Milanesa. La cita será el viernes 3 y sábado 4 de abril, de 12 a 23, en el Hipódromo de Palermo.
La organización anunció 35 puestos y food trucks con más de 100 variedades, desde versiones de bodegón hasta propuestas de autor, en formato plato o sándwich. La entrada será libre y gratuita y los platos tendrán precios entre $10.000 y $20.000.
Además del eje puesto en la milanesa, el evento cuenta con el apoyo de BA Capital Gastronómica, el programa del Gobierno porteño orientado a impulsar la actividad gastronómica en la ciudad.
Cuándo y dónde es el Festival de la Milanesa en Palermo
- Cuándo: viernes 3 y sábado 4 de abril
- Horario: de 12 a 23
- ¿Dónde? (Avenida del Libertador y Dorrego, Palermo)
- Entrada: libre y gratuita
- Precios de los platos: entre $10.000 y $20.000
Qué se podrá comer en el festival
- Milanesas de bodegón, al plato o en sándwich.
- Versiones clásicas y propuestas de autor.
- Cortes de carne como nalga, peceto, bola de lomo, entraña, matambre, tapa de asado, bife de chorizo y ojo de bife.
- Opciones con hueso y carnes maceradas.
- Variedades ahumadas, napolitanas, a la parmigiana, a la fugazetta, tex mex, a caballo, con cebolla caramelizada, a la Maryland y a la Suiza.
- Guarniciones como papas fritas y fettuccines.
- Rebozados con panko, pan rallado casero de masa madre y pan de miga tostado.
- Formatos en pan de campo, pan brioche y baguettín.
- Alternativas fritas y al horno.
- Opciones de carne, pollo, pescado, seitán y gírgolas.
- Alternativas para veganos y celíacos.
Puestos y marcas que figuran en el listado
- Gastronomía
- El Club de la Milanesa
- San Guchero
- Milanquela
- La Casona de Belgrano
- La Posta del Hornero
- Los Platitos
- Ligre
- Aloha
- Austin Smoke House
- Familia Milanesio
- Fierro
- Flama
- Jordanas
- La Barceloneta
- Lo de Gauna
- Sabores Argentos
- Sapore Squisito
- Shappa
- Solera
- The Black
- The Brothers
- Tres Fuegos / Cocina de Raíz
- Yayas
- Helados y dulces
- Guapaletas
- Isla Negra
- JH Pastelería
- Monster Cookies
- Occo
- Racine
- Bebidas con alcohol
- Pampa
- Rabieta
- Saravi Gin
- Sidra Txapela
- Taproom
- Taproom II
- Valle del Indio
- Mercado
- Bilbao Back Pack
- Cabaña Los Hermanos
- Essen
- Lágrima del Diablo
- Yemas del Uruguay
Qué conviene saber antes de ir
El festival apuntará a un recorrido amplio, con opciones para quienes buscan la versión más clásica y también para quienes prefieren combinaciones menos tradicionales.
La propuesta suma formatos para comer al paso, platos más y alternativas para distintas dietas.
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