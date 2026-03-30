Semana Santa: vuelve la Fiesta de la Comida al Disco con entrada gratis, shows y más de 50 stands

San Miguel del Monte volverá a tener una de sus citas gastronómicas más convocantes del otoño con una nueva edición de la Fiesta de la Comida al Disco. El municipio confirmó que la propuesta se hará el sábado 4 de abril, en el marco del fin de semana extra largo de Semana Santa, con entrada libre y gratuita en el Predio La Aguada.

La jornada estará enfocada en la cocina al disco, pero no se limitará a lo gastronómico. El evento tendrá una programación pensada para pasar el día completo junto a la laguna, con shows en vivo, feria, actividades para chicos y una masterclass de cocina. La apuesta, además, llega después de varias ediciones de crecimiento y con respaldo institucional como evento anual del Partido de Monte.

El corazón del evento seguirá siendo la cocina al disco, una preparación que en Monte ya encontró una fiesta propia dentro del calendario local Gentileza/Municipalidad de San Miguel del Monte

Cuándo y dónde es la Fiesta de la Comida al Disco

La fiesta se hará el sábado 4 de abril, de 12 a 00, en el Predio La Aguada, en San Miguel del Monte, provincia de Buenos Aires. El evento aparece asociado a la zona de la Laguna de Monte y se presenta como una de las salidas destacadas del fin de semana largo.

El sitio turístico municipal remarca que Monte está a una hora de CABA y de La Plata Gentileza/Municipalidad de San Miguel del Monte

Para quienes estén pensando en una escapada de cercanía, el destino suma otro dato fuerte: el sitio turístico municipal remarca que Monte está a una hora de CABA y de La Plata, un punto que refuerza su perfil de plan breve para ir y volver en el día o estirar la salida durante el fin de semana.

Qué habrá en la cuarta edición

La programación oficial difundida por el municipio incluye:

Más de 50 stands con propuestas de cocina al disco

Shows en vivo

Masterclass de cocina

Paseo de emprendedores y artesanos locales

Juegos infantiles

Entrada libre y gratuita

El corazón del evento seguirá siendo la cocina al disco, una preparación que en Monte ya encontró una fiesta propia dentro del calendario local.

Por qué esta edición llega con expectativa

La cuarta edición no arranca de cero. En la web oficial del evento, la Municipalidad destacó que la edición 2025 reunió a más de 12.000 personas, una cifra que funciona como antecedente inmediato y ayuda a explicar la expectativa alrededor de la convocatoria de este año.

En la web oficial del evento, la Municipalidad destacó que la edición 2025 reunió a más de 12.000 personas Gentileza/Municipalidad de San Miguel del Monte

Además, el municipio viene posicionando la fiesta como una de las propuestas que mejor sintetizan su estrategia turística: gastronomía, producción local, entretenimiento y una ubicación que combina costanera, laguna y cercanía con grandes centros urbanos.

Qué conviene saber antes de ir

Antes de organizar la salida, estos son los datos esenciales confirmados:

Fecha: sábado 4 de abril

Horario: de 12 a 00

Lugar: Predio La Aguada, San Miguel del Monte

Entrada: gratuita

Más información en el sitio oficial de la Municipalidad de Monte

La propuesta está pensada como un plan familiar y de permanencia larga, más cerca de una jornada completa que de una salida breve. Por eso, la combinación entre gastronomía, feria, música y actividades recreativas aparece como el eje de una fiesta que busca seguir consolidándose dentro de la agenda bonaerense de Semana Santa.