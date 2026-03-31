Qué hacer en Buenos Aires del 2 al 5 de abril: Alejo Igoa y la despedida de Fuerza Bruta AVEN

Entre el jueves 2 y el domingo 5 de abril, Buenos Aires tendrá una agenda marcada por shows de gran escala, fechas de club, ciclos de escucha y el tramo final de una de las experiencias teatrales más convocantes de la cartelera. El Movistar Arena tendrá a Alejo Igoa con varias funciones, Art Lab sumará inauguración, concierto, electrónica y Escuchas HiFi, Niceto repartirá actividad entre su sala principal, Humboldt y el Bar, y Fuerza Bruta AVEN encarará su última semana en la Sala SinPiso.

Martes 31 de marzo

Usted Señalemelo presenta Términos & Condiciones, este martes 31 a las 20.30 en Niceto Club Gentileza

El primer show del recorte será Usted Señalemelo presenta Términos & Condiciones, este martes 31 a las 20.30 en Niceto Club. Es la fecha que abre la agenda para esta semana.

Miércoles 1 de abril

Niceto concentrará toda la actividad del miércoles 1. En Niceto Bar se presentarán Serponica y El Segundo + Mugre Morada + Maracuyá a las 20 y, más tarde, LEGADO presenta Grunge Fest: Nirvana vs Foo Fighters vs Stone Temple Pilots a las 23. En la sala principal habrá doblete con Usted Señalemelo presenta Términos & Condiciones a las 20.30 y UNRATITODECONGA a las 22.

Jueves 2 de abril

La primera fecha fuerte de la semana estará en el Movistar Arena con Alejo Igoa. El sitio oficial del estadio informa para el jueves 2 puertas a las 18, show a las 20 y entradas desde $50.000. El mismo día, Art Lab abrirá la muestra Radical Software, de Manuel Strajman y Lucas Medina, desde las 19 y con modalidad sujeta a capacidad.

Fuerza Bruta AVEN tendrá una función especial con Ramiro “Toti” Spangenberg Gentileza/Fuerza Bruta

Fuerza Bruta AVEN tendrá una función especial: Ramiro “Toti” Spangenberg se sumará a la función de las 21 en la Sala SinPiso, en la recta final del espectáculo.

Viernes 3 de abril

El viernes, Art Lab volverá a ofrecer doble programación. A las 19 irá Nico Sorin con Diaio Ártico, con entradas desde $23.000; y a las 23 se sumará Círculo de Sonido con Miguel Silver y Valence, con tickets desde $28.750.

GYT en Buenos Aires: cuándo y dónde tocan por los 40 años de “Es por amor” y cómo comprar entradas Gentileza/Prensa

En Niceto Club, la agenda oficial marca a GYT las 20.30 y a Polenta Solo Pop desde las 23.59. En paralelo, Humboldt tendrá a El Mundo de Siempre: Miedo Puro + Comevidrio + Voo Doo a las 21.

Además, el Movistar Arena también publica funciones de Alejo Igoa para el viernes 3 dentro de esta serie de presentaciones que se extiende durante el fin de semana.

Sábado 4 de abril

El sábado será, otra vez, uno de los días más cargados en Art Lab. A las 19 irá Escuchas HiFi con Diamond Life, de Sade, presentada por Lucha Miranda, con entradas desde $16.500. A las 21 seguirá otra sesión del mismo ciclo con Music For The Masses, de Depeche Mode, presentada por Joel Alvarez, también desde $16.500.

Más tarde, a las 23, el espacio sumará una fecha de club con Slot B2B Natcheo, Cruuz B2B Laurie y Tommy Sparks B2B Juan Cruz, con tickets desde $23.000.

Alejo Igoa anunció su segunda fecha para el Movistar Arena (Instagram: @alejoigoa)

En Niceto, la noche arrancará con Nenagenix a las 20 en la sala principal y Sol Quintas a las 21 en Humboldt. Ya en clave trasnoche, la agenda oficial agrega Club 69 desde las 23.59 en Niceto Club y PARANOID X LOW END a las 23.59 en Humboldt.

También seguirá el ciclo de funciones de Alejo Igoa en el Movistar Arena, mientras AVEN mantendrá su horario habitual de sábado a las 21 en Sala SinPiso.

Domingo 5 de abril

El domingo tendrá dos cierres fuertes. Por un lado, el Movistar Arena también lista funciones de Alejo Igoa para esa jornada, dentro de la serie que atraviesa del 2 al 5 de abril.

Por otro, será la última oportunidad para ver Fuerza Bruta AVEN en esta etapa: el espectáculo llegará hasta el 5 de abril inclusive y el domingo irá a las 20. La propuesta se presenta como una experiencia inmersiva y colectiva, con venta por TicketFlash; la ficha oficial advierte además que durante la función se utilizan efectos con agua, por lo que parte del público puede mojarse.

Dónde comprar las entradas y las coordenadas