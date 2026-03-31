LA NACION

Qué hacer en Buenos Aires del 2 al 5 de abril: Alejo Igoa y la despedida de Fuerza Bruta AVEN

La agenda porteña de martes a domingo cruza recitales, escuchas inmersiva Y fiestas; Movistar Arena, Art Lab y Niceto concentran buena parte del recorrido

  • icono tiempo de lectura5 minutos de lectura'
Alejo Igoa brindará su primer show en Buenos Aires para 15 mil personas
Alejo Igoa brindará su primer show en Buenos Aires para 15 mil personas(Foto: Instagram @alejoigoa)

Entre el jueves 2 y el domingo 5 de abril, Buenos Aires tendrá una agenda marcada por shows de gran escala, fechas de club, ciclos de escucha y el tramo final de una de las experiencias teatrales más convocantes de la cartelera. El Movistar Arena tendrá a Alejo Igoa con varias funciones, Art Lab sumará inauguración, concierto, electrónica y Escuchas HiFi, Niceto repartirá actividad entre su sala principal, Humboldt y el Bar, y Fuerza Bruta AVEN encarará su última semana en la Sala SinPiso.

Martes 31 de marzo

Usted Señalemelo presenta Términos & Condiciones, este martes 31 a las 20.30 en Niceto Club
Usted Señalemelo presenta Términos & Condiciones, este martes 31 a las 20.30 en Niceto ClubGentileza

El primer show del recorte será Usted Señalemelo presenta Términos & Condiciones, este martes 31 a las 20.30 en Niceto Club. Es la fecha que abre la agenda para esta semana.

Miércoles 1 de abril

Niceto concentrará toda la actividad del miércoles 1. En Niceto Bar se presentarán Serponica y El Segundo + Mugre Morada + Maracuyá a las 20 y, más tarde, LEGADO presenta Grunge Fest: Nirvana vs Foo Fighters vs Stone Temple Pilots a las 23. En la sala principal habrá doblete con Usted Señalemelo presenta Términos & Condiciones a las 20.30 y UNRATITODECONGA a las 22.

Jueves 2 de abril

La primera fecha fuerte de la semana estará en el Movistar Arena con Alejo Igoa. El sitio oficial del estadio informa para el jueves 2 puertas a las 18, show a las 20 y entradas desde $50.000. El mismo día, Art Lab abrirá la muestra Radical Software, de Manuel Strajman y Lucas Medina, desde las 19 y con modalidad sujeta a capacidad.

Fuerza Bruta AVEN tendrá una función especial con Ramiro “Toti” Spangenberg
Fuerza Bruta AVEN tendrá una función especial con Ramiro “Toti” SpangenbergGentileza/Fuerza Bruta

Fuerza Bruta AVEN tendrá una función especial: Ramiro “Toti” Spangenberg se sumará a la función de las 21 en la Sala SinPiso, en la recta final del espectáculo.

Viernes 3 de abril

El viernes, Art Lab volverá a ofrecer doble programación. A las 19 irá Nico Sorin con Diaio Ártico, con entradas desde $23.000; y a las 23 se sumará Círculo de Sonido con Miguel Silver y Valence, con tickets desde $28.750.

GYT en Buenos Aires: cuándo y dónde tocan por los 40 años de “Es por amor” y cómo comprar entradas
GYT en Buenos Aires: cuándo y dónde tocan por los 40 años de “Es por amor” y cómo comprar entradasGentileza/Prensa

En Niceto Club, la agenda oficial marca a GYT las 20.30 y a Polenta Solo Pop desde las 23.59. En paralelo, Humboldt tendrá a El Mundo de Siempre: Miedo Puro + Comevidrio + Voo Doo a las 21.

Además, el Movistar Arena también publica funciones de Alejo Igoa para el viernes 3 dentro de esta serie de presentaciones que se extiende durante el fin de semana.

Sábado 4 de abril

El sábado será, otra vez, uno de los días más cargados en Art Lab. A las 19 irá Escuchas HiFi con Diamond Life, de Sade, presentada por Lucha Miranda, con entradas desde $16.500. A las 21 seguirá otra sesión del mismo ciclo con Music For The Masses, de Depeche Mode, presentada por Joel Alvarez, también desde $16.500.

Más tarde, a las 23, el espacio sumará una fecha de club con Slot B2B Natcheo, Cruuz B2B Laurie y Tommy Sparks B2B Juan Cruz, con tickets desde $23.000.

Alejo Igoa anunció su segunda fecha para el Movistar Arena (Instagram: @alejoigoa)
Alejo Igoa anunció su segunda fecha para el Movistar Arena (Instagram: @alejoigoa)

En Niceto, la noche arrancará con Nenagenix a las 20 en la sala principal y Sol Quintas a las 21 en Humboldt. Ya en clave trasnoche, la agenda oficial agrega Club 69 desde las 23.59 en Niceto Club y PARANOID X LOW END a las 23.59 en Humboldt.

También seguirá el ciclo de funciones de Alejo Igoa en el Movistar Arena, mientras AVEN mantendrá su horario habitual de sábado a las 21 en Sala SinPiso.

Domingo 5 de abril

El domingo tendrá dos cierres fuertes. Por un lado, el Movistar Arena también lista funciones de Alejo Igoa para esa jornada, dentro de la serie que atraviesa del 2 al 5 de abril.

Por otro, será la última oportunidad para ver Fuerza Bruta AVEN en esta etapa: el espectáculo llegará hasta el 5 de abril inclusive y el domingo irá a las 20. La propuesta se presenta como una experiencia inmersiva y colectiva, con venta por TicketFlash; la ficha oficial advierte además que durante la función se utilizan efectos con agua, por lo que parte del público puede mojarse.

Dónde comprar las entradas y las coordenadas

  • Las entradas del Movistar Arena se venden en el sitio oficial del estadio, que informa accesos por Humboldt 450 y Av. Corrientes 6094.
  • En Art Lab, la programación se concentra en Roseti 93, Chacarita, con compra desde su agenda y ticketera oficial.
  • Niceto distribuye su agenda entre Niceto Club, ¿Dónde? Niceto Vega 5510, Palermo; Humboldt, ¿Dónde? Humboldt 1358, Palermo; y Niceto Bar, ¿Dónde? Niceto Vega 5507, Palermo. Las entradas se compran en su sitio oficial.
  • Para AVEN, la venta se canaliza por TicketFlash en Sala SinPiso GEBA, sobre Julio Argentino Noble y Ramón J. Cárcano.

LA NACION
Qué Sale
Conforme a
The Trust Project
Más leídas
  1. Un acuerdo permitirá la donación de 700.000 huevos
    1

    En dónde y a quién: un acuerdo permitirá la donación de 700.000 huevos

  2. YPF: el segundo salvataje de Trump
    2

    YPF: el segundo salvataje de Trump

  3. Quiénes son las dos acreedoras del préstamo con el que Adorni compró su departamento en Caballito
    3

    Quiénes son las dos acreedoras del préstamo con el que Adorni compró su departamento en Caballito

  4. Así comenzó la nueva temporada de Otro día perdido
    4

    Así comenzó la nueva temporada de Otro día perdido: lo mejor y lo peor de su debut