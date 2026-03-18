GYT, el proyecto de Pablo Guyot y Alfredo Toth, se presentará el 3 de abril en Niceto Club para celebrar los 40 años de “Es por amor”, una de las canciones más recordadas del rock en español. El show está anunciado para las 20.30 y las entradas se consiguen a través de Venti, con valores desde $35.000.

La fecha en Buenos Aires volverá a poner en escena a dos nombres centrales del legado de GYT, la banda que integraron junto con Willy Iturri y que quedó asociada a la expansión continental del rock en español durante los años 80. En este formato, Guyot y Toth retoman ese cancionero con una formación completa y foco en los clásicos que marcaron a varias generaciones.

Cuándo toca GYT en Niceto Club y a qué hora es el show

¿Cuándo? GYT se presentará el jueves 3 de abril a las 20.30

¿Dónde? Niceto Club. ¿Dónde? Cnel. Niceto Vega 5510, Palermo.

GIT en Buenos Aires: cuándo y dónde tocan por los 40 años de “Es por amor” y cómo comprar entradas Gentileza/Prensa

La fecha en Buenos Aires forma parte de una gira internacional que seguirá durante abril por Perú y Chile. En el recital, el dúo repasará “Es por amor” y otros títulos clave del repertorio de la banda, en una noche atravesada por cuatro décadas de historia musical.

Cómo comprar entradas para GYT en Niceto Club y cuánto cuestan

Las entradas para el show se venden de forma online a través de Venti. Los tickets están disponibles desde $35.000, según la ticketera oficial.

Para completar la compra, el paso a paso es el siguiente:

Ingresar a Venti . Se puede hacer desde la página oficial o desde la aplicación.

. Se puede hacer desde la página oficial o desde la aplicación. Buscar el evento. Hay que escribir “GYT en Niceto Club” en el buscador de la web o la app.

Elegir las entradas. Se debe seleccionar la cantidad de tickets y la ubicación disponible, agregarlas al carrito y avanzar.

Validar la identidad. El sistema solicita completar los datos personales del comprador.

Pagar. La compra se puede finalizar con tarjeta de crédito, débito, prepaga o dinero en cuenta a través de Mercado Pago.

Revisar los tickets. Una vez confirmada la operación, las entradas quedan disponibles en la cuenta del usuario en Venti y también se envían por mail al correo informado durante el proceso.

Qué canciones tocará GYT en el recital por los 40 años de “Es por amor”

El show estará centrado en la celebración de “Es por amor”, lanzada en 1986 y convertida con el tiempo en uno de los grandes himnos del rock en español. La propuesta también incluirá otros clásicos fundamentales del repertorio de GYT, recuperados por sus creadores originales en un formato actual.

Entrevista con los musicos Alfredo Totth y Pablo Guyot ALEJANDRO GUYOT

Guyot y Toth fueron protagonistas de una de las formaciones más influyentes del rock argentino de los años 80 y, bajo el nombre GYT, continúan ese recorrido con un proyecto que vuelve a poner en primer plano canciones de fuerte peso dentro de la cultura popular latinoamericana.

Quiénes integran la formación en vivo de GYT