La Feria Francesa volverá a Recoleta el sábado 21 y domingo 22 de marzo, de 11 a 18.30, con entrada libre y gratuita. La edición 2026 se hará en Plaza Francia, y marcará el regreso de uno de los paseos gastronómicos temáticos más reconocidos de la ciudad.

Durante las dos jornadas habrá panadería artesanal, pastelería y viennoiserie Gentileza/Feria Francesa

Organizada por Lucullus, la asociación gastronómica francesa en Argentina, la propuesta reunirá más de 30 stands dedicados a la cocina y la cultura del país galo.

Cuándo y dónde es La Feria Francesa 2026 y cómo será la entrada

La Feria Francesa vuelve a Recoleta: cuándo es y qué se podrá comer en la primera edición de 2026 Gentileza/Feria Francesa

Días: sábado 21 y domingo 22 de marzo.

Horario: de 11 a 18.30.

¿Dónde? Avenida del Libertador 1400, Recoleta.

Entrada: libre y gratuita.

Instagram: @luculluscocinafrancesa.

Qué se podrá comer en la feria

La feria volverá a apostar por el formato de paseo al aire libre, con productos para comprar y especialidades listas para comer en uno de los puntos más transitados de Recoleta.

Por ubicación, formato y acceso gratuito, la cita aparece como un plan ideal para recorrer con tiempo, probar productos artesanales y descubrir algunos de los nombres más conocidos del circuito francés en la ciudad Gentileza/Feria Francesa

De acuerdo con la organización, durante las dos jornadas habrá:

Panadería artesanal,

pastelería,

viennoiserie,

quesos,

charcutería,

chocolates,

cocina regional francesa

y opciones dulces y saladas.

Puestos confirmados de La Feria Francesa 2026

La Feria Francesa reunirá más de 30 stands dedicados a la cocina y la cultura del país galo Gentileza/Feria Francesa

Estos son los participantes informados para esta edición:

Compañía de Chocolates

Raclette

Almacén 1249

Cinna Coffee & Roll

Gontran Cherrier

Uria Raclette

Mauricio Asta

Jimena Fuster

Le Troquet de Henry

Kakawa

Choux Éclairs

Darton Cuisine

Les Croquants

Laban

Morris Mousse

French Cookie

Topinambour

L’Epi Boulangerie

Merci

Cocu

Las Dinas

Jérôme by Frenchie

Santi Cheese Market

Milkaut

L’Atelier

Quesos Fermier

Qué conviene saber antes de ir

La Feria Francesa forma parte de la agenda de actividades con la que Lucullus difunde la gastronomía francesa en Buenos Aires. En los antecedentes publicados por la asociación figuran ediciones anteriores de sus ferias en Plaza Francia y otros eventos abiertos al público vinculados con ese universo culinario.

Por ubicación, formato y acceso gratuito, la cita aparece como un plan ideal para recorrer con tiempo, probar productos artesanales y descubrir algunos de los nombres más conocidos del circuito francés en la ciudad.