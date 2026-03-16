La Feria Francesa vuelve a Recoleta: cuándo es y qué se podrá comer en la primera edición de 2026

El clásico paseo de gastronomía gala abrirá la temporada 2026 el 21 y 22 de marzo en Plaza Francia, con más de 30 stands y entrada libre
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La Feria Francesa volverá a Recoleta el sábado 21 y domingo 22 de marzo, de 11 a 18.30, con entrada libre y gratuita. La edición 2026 se hará en Plaza Francia, y marcará el regreso de uno de los paseos gastronómicos temáticos más reconocidos de la ciudad.
Organizada por Lucullus, la asociación gastronómica francesa en Argentina, la propuesta reunirá más de 30 stands dedicados a la cocina y la cultura del país galo.
Cuándo y dónde es La Feria Francesa 2026 y cómo será la entrada
- Días: sábado 21 y domingo 22 de marzo.
- Horario: de 11 a 18.30.
- ¿Dónde? Avenida del Libertador 1400, Recoleta.
- Entrada: libre y gratuita.
- Instagram: @luculluscocinafrancesa.
Qué se podrá comer en la feria
La feria volverá a apostar por el formato de paseo al aire libre, con productos para comprar y especialidades listas para comer en uno de los puntos más transitados de Recoleta.
De acuerdo con la organización, durante las dos jornadas habrá:
- Panadería artesanal,
- pastelería,
- viennoiserie,
- quesos,
- charcutería,
- chocolates,
- cocina regional francesa
- y opciones dulces y saladas.
Puestos confirmados de La Feria Francesa 2026
Estos son los participantes informados para esta edición:
- Compañía de Chocolates
- Raclette
- Almacén 1249
- Cinna Coffee & Roll
- Gontran Cherrier
- Uria Raclette
- Mauricio Asta
- Jimena Fuster
- Le Troquet de Henry
- Kakawa
- Choux Éclairs
- Darton Cuisine
- Les Croquants
- Laban
- Morris Mousse
- French Cookie
- Topinambour
- L’Epi Boulangerie
- Merci
- Cocu
- Las Dinas
- Jérôme by Frenchie
- Santi Cheese Market
- Milkaut
- L’Atelier
- Quesos Fermier
Qué conviene saber antes de ir
La Feria Francesa forma parte de la agenda de actividades con la que Lucullus difunde la gastronomía francesa en Buenos Aires. En los antecedentes publicados por la asociación figuran ediciones anteriores de sus ferias en Plaza Francia y otros eventos abiertos al público vinculados con ese universo culinario.
Por ubicación, formato y acceso gratuito, la cita aparece como un plan ideal para recorrer con tiempo, probar productos artesanales y descubrir algunos de los nombres más conocidos del circuito francés en la ciudad.
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