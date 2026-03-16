Festival de Baradero 2026 con Soledad y Los Tekis: cuándo es y toda la información para sacar entradas

Baradero volverá a ser una de las grandes paradas del calendario folklórico argentino con la 51° edición del Festival Nacional de Música Popular Argentina. El encuentro se realizará del 27 al 29 de marzo en el Anfiteatro Municipal Pedro Carossi, con una programación que reunirá figuras consagradas, artistas emergentes y a los ganadores del Pre-Baradero.

De acuerdo con la organización, entre los nombres principales de esta edición figuran Soledad Pastorutti, Los Tekis, Lázaro Caballero, Antonio Tarragó Ros y Cuti y Roberto Carabajal. La propuesta también incluirá nuevas voces y agrupaciones folklóricas, en línea con el perfil que el festival sostiene desde hace más de cinco décadas.

Los Tekis se presentaron en Salta y un rayo los obligó a interrumpir su presentación Instagram: @lostekisoficial

Quiénes tocan en el Festival de Baradero 2026, día por día

La organización informó que la grilla completa se terminará de definir ese mismo fin de semana, una vez que se conozcan los artistas ganadores del Pre-Baradero que se sumarán a cada jornada. Aun así, ya están confirmadas las principales cabezas de cada noche.

Viernes 27 de marzo se presentarán Carafea y Lázaro Caballero. Según la organización, ambos representan distintas generaciones del folklore contemporáneo y llegarán al escenario con repertorios que combinan tradición y renovación.

se presentarán Carafea y Lázaro Caballero. Según la organización, ambos representan distintas generaciones del folklore contemporáneo y llegarán al escenario con repertorios que combinan tradición y renovación. Sábado 28 de marzo será el turno de Antonio Tarragó Ros y Los Tekis. El primero aparece como uno de los grandes referentes del chamamé y de la música del litoral, mientras que el grupo jujeño volverá a aportar su cruce de folklore, carnaval y sonidos andinos.

será el turno de Antonio Tarragó Ros y Los Tekis. El primero aparece como uno de los grandes referentes del chamamé y de la música del litoral, mientras que el grupo jujeño volverá a aportar su cruce de folklore, carnaval y sonidos andinos. Domingo 29 de marzo se presentarán Cuti y Roberto Carabajal, y el cierre quedará a cargo de Soledad Pastorutti. La última noche, así, reunirá a una de las familias más emblemáticas del folklore argentino con una de las figuras más populares del género.

Cada jornada se completará con artistas emergentes y agrupaciones folklóricas, entre ellas Los Pampas y La Yunta, además de los ganadores de todas las categorías del Pre-Baradero, el certamen nacional que funciona como semillero de nuevos talentos.

Todos los artistas del Festival de Baradero 2026

Además de las figuras principales de cada noche, la imagen promocional del festival también incluye estos nombres:

Flor Cazzuchelli

Flor Dávalos

Franco Ramírez

La Sanatera

Del Encuentro Dúo

Los Hermanos Querro

Fernanda Mores

Mariano Jarjal

Morena Solís

Santiago Martínez

Postales de Baradero

Todos los ganadores del Pre-Baradero

Precios de las entradas para Baradero 2026

Antonio Tarragó Ros Gentileza Antonio Tarragó Ros

Según la ticketera oficial, las entradas se venden en modalidad diaria y también con abono para las tres jornadas.

Entrada diaria

Platea VIP: $70.000

Platea: $50.000

Campo/Tribuna: $30.000

Abono 3 días

Platea VIP: $180.000

Platea: $130.000

Campo/Tribuna: $75.000

Cómo comprar las entradas

Según la ticketera oficial, el paso a paso para sacar los tickets es el siguiente:

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Elegir una de las fechas o el abono de tres días

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Un festival histórico del folklore argentino

Creado en 1965, el Festival Nacional de Música Popular Argentina de Baradero es uno de los encuentros más tradicionales del país y uno de los primeros grandes festivales dedicados exclusivamente a la música popular argentina.

A lo largo de su historia, el escenario del anfiteatro fue plataforma de consagración para artistas que luego marcaron el rumbo del folklore nacional. Con ese recorrido, el festival se consolidó como una cita fija del calendario cultural argentino y como un punto de encuentro entre distintas generaciones de músicos y público.