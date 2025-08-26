Hotelga en La Rural: todo sobre la feria de hotelería y la Final del Torneo Federal de Chefs

La nueva edición de Hotelga se realiza del 27 al 29 de agosto en el centro de exposiciones de La Rural de Palermo, con actividades de 13 a 20. Es la exposición profesional anual de hotelería, gastronomía y turismo que reúne a fabricantes, distribuidores y prestadores del ecosistema Horeca (hotelería, restaurantes y catering), con foco en equipamiento, tecnología, alimentos y bebidas, vajilla y cristalería, higiene, software de gestión y soluciones de sustentabilidad.

La definición del Torneo Federal de Chefs está prevista para el viernes 29 en el Auditorio Principal, con conversatorio del jurado y premiación entre las 18 y las 20. El torneo llega a su instancia final tras rondas clasificatorias en más de 14 sedes del país y la participación de más de 170 cocineros y equipos. De ese proceso surgieron 22 equipos finalistas que competirán en Palermo por la consagración, en un certamen orientado a fortalecer la capacitación profesional y visibilizar cocinas regionales.

En paralelo a la competencia, el auditorio específico del torneo programa “Gastronomía en acción” con presentaciones y charlas a lo largo de las tres jornadas, mientras la grilla general de Hotelga alterna conferencias de gestión, rondas sectoriales y demostraciones culinarias.

El evento contará con la presencia de reconocidos chefs como Narda Lepes, Christophe Krywonis, Tomás Kalika, Ximena Sáenz, Toti Quesada, Leo Lanussol, Walter Lui, Juan Barcos, Germán Sitz, Germán Martitegui, Oli Saal, Chula Gálvez y varios más, que también estarán presentes en el stand de Volf. La marca centenaria de artículos de mesa, presentará un stand de diseño minimalista con lanzamientos en acero inoxidable, porcelana, cristalería y una puesta audiovisual continua.

Programa día por día de Hotelga 2025

Día 1 (27/8): gestión, inversión, territorio e IA

“El valor de la certificación B como ventaja competitiva” (14–15, Ceibo A)

“Establecimientos verdes” (14–14.30, Auditorio Abierto)

“Equipar un hotel: ¿nacional o importado?” (14.30–15, Auditorio Abierto)

“Asistentes y agentes de inteligencia artificial” (15–15.20, Auditorio Abierto)

“Programa de incentivos a las inversiones federales” (15–16, Ceibo A)

“Cocina y territorio: claves del desarrollo gastronómico de Mendoza” (15–15.30, Auditorio Torneo Federal de Chefs)

“Trazabilidad RFID en hotelería” (17.30–18, Auditorio Abierto)

“Presentación del libro Mamia. Mujeres que han transformado la gastronomía vasca ” (18–18.30, Auditorio Torneo Federal de Chefs)

” (18–18.30, Auditorio Torneo Federal de Chefs) “Destino Misiones” —Hotelga Federal— (19–19.30, Auditorio Abierto)

“Sabor del territorio. Miel de azahar de limón” —Hotelga Federal, Tucumán— (19–19.30, Auditorio Abierto)

“Presentación oficial sobre la oferta turística de la provincia” —Hotelga Federal, Catamarca— (19.30–20, Auditorio Abierto)

Día 2 (28/8): TASTE Culinary Summit e innovación

TASTE Culinary Summit 2025 (13–20, Auditorio Abierto) — invitados: Gonzalo Aramburu, Walter Leal, Jorge Monopoli, Damián Shiizu, Juan Ventureyra, Gabriel Oggero

(13–20, Auditorio Abierto) — invitados: “De 0 a 1: cómo usar IA para transformar estadías en experiencias inolvidables” (15–15, Ceibo A)

“Tamal, cultura viva Jujuy” (15–15.30, Auditorio Torneo Federal de Chefs)

“Hotelería argentina en números: tendencias, rentabilidad y comparativas regionales (STR)” (15.30–16, Ceibo A)

“Tendencias, ejemplos y reflexiones sobre sostenibilidad en el sector hotelero” (16–16.15, Auditorio Principal)

“Regeneración: la evolución de un problema no resuelto” (16.15–16.30, Auditorio Principal)

“Ciberseguridad. Todo se vende, todo se compra y nuestros datos también” (16.15–17, Ceibo A)

Día 3 (29/8): management, tecnología y final del torneo

“Corrientes, destino de tradición y vanguardia” —Hotelga Federal— (17–17.30, Auditorio Abierto)

“La estrategia para que elijan tu hotel y no otro” (17.30–18, Auditorio Abierto)

“Robótica de servicio: el futuro de la hotelería con IVIX Robotics” (18–18.30, Auditorio Abierto)

Gran Final del Torneo Federal de Chefs (18–20, Auditorio Principal)

(18–20, Auditorio Principal) “El agua como herramienta de impacto en el sector HORECA” (18.30–19, Auditorio Abierto)