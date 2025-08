“El caos cotidiano se convierte en comedia”: hacen humor ácido, se ríen de ellos mismos y llenan teatros

Se sabe, la comedia de pie o stand-up consiste en un comediante que se para frente al público y hace un monólogo humorístico. Sucede que estos comediantes no son contadores de chistes, sino que dicen “yo soy este, y me pasa esto, veo esto”. Hablan desde lo cotidiano, desde la observación aguda de las propias formas de vida, con textos que generalmente son escritos por ellos mismos o por alguien más pero a su medida. Y muchas veces también hablan con el público.

Agustina Aguilar presenta su show de stand up “Metanoia”.

El género nació en los ambientes nocturnos de los Estados Unidos a finales de la Segunda Guerra y durante mucho tiempo funcionó como una suerte de división inferior en el mundo de la comedia. En la Argentina desembarcó con la crisis de 2001 junto a una nueva generación de comediantes, hoy ya consolidados en sus carreras, que a la vez hicieron escuela y abrieron paso a los jóvenes talentos. A continuación, algunos shows para disfrutar de lo mejor humor local.

Martín Pugliese: Prócer

"En este show diálogo con la generación de mi hija Juana (adolescente) y entiendo que mientras ellos empujan para salir, nosotros tratamos de afirmarnos para no caer”, cuenta Pugliese Martín Pugliese

Referente indiscutido del género en Argentina, Martín Pugliese regresa a escena para calzarse el traje de Prócer y hacer delirar a su público con este nuevo show del más puro stand-up, bajo la dirección de Flor D’Agostino.

“En Prócer trato de buscar el grito de una generación, pero más que un grito de libertad es un grito de desesperación. Somos la Generación X a la que le queda mucho por vivir, pero si miramos atrás, también hemos vivido un montón y a veces parece que la vida no se termina más. En este show diálogo con la generación de mi hija Juana (adolescente) y entiendo que mientras ellos empujan para salir, nosotros tratamos de afirmarnos para no caer”, cuenta Pugliese a LA NACION.

Y añade: “Hay veces que me siento un remisero de la familia, hay veces que siento que perdí la brújula y que llegué hasta acá de pura casualidad, haciendo cosas parecidas a las que hacen los demás”.

Un padre trata de entender a su hija adolescente mientras le da sentido a su pasado, y en ese proceso, surgen en su cabeza algunas preguntas que invitan a reflexionar desde el humor sobre las contradicciones de la vida. Pugliese se siente perdido y solo, quiere obtener un poco de respeto. ¿Será la nostalgia el camino para sentirse vivo o simplemente tendrá que bailar el presente?

A partir de este interrogante, el comediante, ganador del premio Martín Fierro “Labor humorística en cable” por stand-up Comedy Central 2018, plantea qué hacer frente a los cambios generacionales, y a partir de ese disparador, condensa sus mejores monólogos en un solo show.

¿Cuándo y dónde? Próximo 23 de agosto, en Paseo La Plaza.

Ezequiel Campa: Sí, pero no

"Este espectáculo me agarra a mis cuarenta largos, sin entender muy bien si estoy viviendo como debería o si solo hago lo que puedo”, comenta Campa Ezequiel Campa

En plena gira despedida, Ezequiel Campa, el comediante, que muchos recordarán por el personaje Dicky del Solar, el rugbier cristiano surgido en sus redes sociales a fines de 2017, continúa presentando su quinto espectáculo: Sí, pero no, por el que recibió el Premio Estrella de Mar a Mejor Show de stand-up 2025.

“En Sí, pero no hablo de muchísimas cosas. Creo que los stand-up que va presentando un comediante son como una fotografía del momento que atraviesa en su vida. Y este espectáculo me agarra a mis cuarenta largos, sin entender muy bien si estoy viviendo como debería o si solo hago lo que puedo”, dice Campa a este medio.

Y agrega: “Me agarra sin hijos por decisión propia, sintiendo que hace rato que ya no soy un pendejo, que me quedo dormido, que no sé si debería tener hijos, que no entiendo por qué me duelen las rodillas mientras miro televisión o por qué es Leonardo Di Caprio el protagonista de Titanic y no soy yo, que siempre quise ser actor. Me agarra con todas esas contradicciones e inseguridades que yo creía que a esta edad ya iban a estar resueltas”.

Además, a lo largo de su trayectoria ha grabado tres especiales de stand-up para Comedy Central, condujo un late show en la televisión chilena y ha participado dos veces en el Festival de Comedia de New York y en el Festival Internacional de Humor de Bogotá, Colombia y el Festival de Las Condes, en Chile. También, participó en la última temporada de “Pequeña Victoria”, ficción de Amazon y Telefe.

¿Cuándo y dónde? Viernes 8, 16 y 23 de agosto y 13 de septiembre, en el Chacarerean Teatro, Nicaragua 5565, Palermo.

Agustina Aguilar: Metanoia

“La variedad de temas que toco tiene que ver con lo que atravieso o atravesé, y le busco la ironía, bordeando por momentos lo incómodo y exponiendo situaciones que buscan la identificación”, cuenta Aguilar Agustina Aguilar

Consolidando su lugar entre las nuevas comediantes más destacadas del circuito del stand-up nacional, Agustina Aguilar presenta Metanoia, su segundo unipersonal, donde expone sus propios fracasos, vergüenzas y anécdotas.

“Es un show que se permite ir mutando y actualizándose. La variedad de temas que toco tiene que ver con lo que atravieso o atravesé, y le busco la ironía, bordeando por momentos lo incómodo y exponiendo situaciones que buscan la identificación”, cuenta Aguilar.

Y añade: “Es un unipersonal dinámico que se detiene en las particularidades de las cosas simples y se apoya en experiencias personales, desde recuerdos de la infancia hasta noticias de actualidad, hay chistes para todo”.

Desde la adolescencia hasta la maternidad moderna, el humor ácido de este joven talento se convierte en un buen antídoto contra los mandatos, el caos cotidiano y las expectativas sociales, valiéndose de textos bien afilados, ritmo escénico y una gran conexión con el público. Una mirada irónica de alguien que intenta encajar en un mundo incómodo y cambiante.

Aguilar dio sus primeros pasos en la comedia en 2011, en Paseo La Plaza, y se formó con referentes del humor como Pablo Picotto, Juan Barraza, Martín Pugliese, Fernando Sanjiao, Julián Lucero y Luis Piedrahita. Además de su trabajo en el escenario, por estos días conduce el pódcast Los demás son un montón, junto a Ezequiel Campa, disponible en Spotify y Youtube.

¿Cuándo y dónde? Sábados 9 de agosto y 6 de septiembre, en el Chacarerean Teatro, Nicaragua 5565.

Mike Chouhy: Ruido de Mate

"Hablo desde recuerdos nostálgicos de la infancia, las expectativas de la pareja y las dificultades de criar dos hijas en los tiempos que corren, comparado con mi crianza”, dice Mike Chouhy Mike Chouhy

En su flamante unipersonal de stand-up, Mike Chouhy presenta un monólogo cargado de observaciones cotidianas, canciones al piano y momentos de improvisación con el público.

Ruido de Mate no tiene un tema central. Habla un poco de todo: la paternidad, las películas de Disney, la pareja, los cumpleaños con chizitos y los entrenamientos donde uno se da cuenta tarde que estaba haciendo todo mal. “Una hora donde el caos cotidiano se convierte en comedia, sin moralejas, sin mensajes y sin garantía de éxito (pero con muchas risas)”, anuncia su comunicado de prensa.

“La gente reclama nuevos chistes, nuevos monólogos, y después de dos años llegó el momento de cambiar. El show mantiene la estructura de stand-up, improvisación, a partir de la participación del público y canciones. Hablo desde recuerdos nostálgicos de la infancia, las expectativas de la pareja y las dificultades de criar dos hijas en los tiempos que corren, comparado con mi crianza”, adelanta Chouhy.

Si bien miles de personas ya lo conocen, lo siguen en redes y teatros, el regreso seduce por la simplicidad de su diseño. Como le gusta decir a Mike: “Cuando las expectativas son bajas, cualquier cosa sorprende. Incluso este show”.

¿Cuándo y dónde? Estreno el 23 de Agosto, en el Teatro Maipo. stand-up + música en vivo + crowdwork. Duración: 70 minutos.