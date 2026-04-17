Impulsado por el “efecto Colapinto” y con transmisiones en vivo, correr en kartings se volvió un fenómeno masivo

No tienen suspensión, su despeje del suelo es de apenas unos centímetros y no superan los 180 kilos. Sin embargo, los kartings son la esencia pura del automovilismo. Lo que antes era visto como un hobby o un entretenimiento de vacaciones, hoy se ha consolidado como un fenómeno masivo que atraviesa la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, con más de 80 pistas activas y una afluencia de público que no para de crecer.

El auge actual tiene dos raíces claras. La primera se remonta a 2020: al ser un deporte individual y al aire libre, el karting fue una de las primeras actividades liberadas durante la pandemia. “Fue un boom que captó un público que permanece hasta el día de hoy”, explica Facundo Labraga, presidente de la categoría ZN PRO y encargado del Kartódromo Internacional de Zárate. A este impulso se le sumó, recientemente, un factor emocional y mediático sin precedentes: Franco Colapinto.

El ascenso del piloto pilarense a la Fórmula 1 disparó las consultas en las escuelas de formación. El Kartódromo de Zárate, cuna de Colapinto, fue incluso el lugar elegido por el piloto de Alpine para entrenar en sus breves regresos al país. “El efecto Franco fue el complemento para el crecimiento del deporte en la clase media”, añade Labraga.

Esta visión es compartida por los referentes de los principales circuitos. Joel Gauthier, presidente del Club Argentino de Karting y concesionario del Kartódromo de Buenos Aires desde 2011, señala que la llegada del piloto de Pilar “revolucionó un poco más el deporte como karting, pero más amateur que en lo profesional, ya que es un deporte muy caro”, admite. Según Gauthier, aunque la demanda tuvo un pico altísimo hasta finales del año pasado, impulsada también por las series documentales sobre la F1, hoy el contexto económico nacional ha estabilizado ese crecimiento.

Una vez que el piloto amateur domina el alquiler, el paso natural es el salto a categorías como la ZN PRO, que reúne a 140 pilotos mensuales, o la Kart Plus Gentileza/Kartódromo de Zárate

Desde Zárate, Tomás Villafañe, vocero del kartódromo local, coincide en la magnitud del impacto: “Desde hace un par de años, cuando Franco Colapinto empezó a tomar protagonismo y a meterse en el mundo de la Fórmula 1, se generó algo muy fuerte. Muchísimos chicos, adolescentes y también gente más grande, incluso mayores de 40, empezaron a interesarse”. Villafañe destaca un dato místico para el circuito: “Este es el kartódromo que elige Colapinto para venir a andar cada vez que está en la Argentina; acá mismo dio su primera vuelta cuando tenía 6 años”.

Asfalto vs. tierra: las dos caras de una misma pasión

Para entender la movida, hay que aclarar que el karting bonaerense se juega en dos superficies que definen presupuestos y estilos. Por un lado, el asfalto, que se concentra en centros urbanos como el Autódromo de Buenos Aires, Ciudad Evita y Zárate. Aquí el nivel es profesional, con chasis importados (mayormente italianos) y velocidades que pueden alcanzar los 150 km/h. Es el terreno de categorías nacionales como Rotax o IAME, que otorgan cupos para mundiales.

Por el otro, la tierra, es el corazón del interior bonaerense. Con chasis de fabricación nacional (95%) y costos más bajos, es la versión más federal y concurrida. “El Karting del Oeste ha llegado a superar las 500 máquinas en una sola fecha”, señala Marcelo Casella, director de la revista digital E-Kart.

“El Karting del Oeste ha llegado a superar las 500 máquinas en una sola fecha”, señala Marcelo Casella Gentileza/Marcelo Casella

El crecimiento del sector no es solo para pilotos experimentados. La puerta de entrada suelen ser los kartings de alquiler (o rentals), donde cualquier grupo de amigos puede correr con motores de 390cc que alcanzan los 85 km/h. Villafañe explica que esta es la clave de la masividad: “En el Kartódromo Internacional de Zárate tenemos la posibilidad de ofrecer karting de alquiler, lo que acerca muchísimo este deporte a la gente. No hace falta ser piloto profesional: puede venir cualquiera con amigos o familia y vivir la experiencia en una pista profesional”.

Una vez que el piloto amateur domina el alquiler, el paso natural es el salto a categorías como la ZN PRO, que reúne a 140 pilotos mensuales, o la Kart Plus. Esta última se desarrolla íntegramente en Zárate para abaratar costos de logística y traslados. Aquí, la paridad es total.

Lejos de los “kartings a rulemanes” caseros de antaño, hoy la actividad exige estándares de seguridad y calidad estrictos. Técnicamente, un kart es un vehículo de competición liviano con chasis tubular rígido (bastidor), motor monocilíndrico y tracción trasera. Carece de diferencial, lo que obliga a las ruedas traseras a girar a la misma velocidad, exigiendo una técnica de manejo basada en la transferencia de pesos.

Joel Gauthier detalla que el vehículo se compone de un bastidor (nacional o importado) con componentes esenciales como pontones y butaca. “Lo más atractivo es que son autos muy livianos con bastante potencia, lo cual hace que el piloto tenga que estar más atento y todo llegue más rápido. Es un deporte que requiere de resoluciones en milisegundos”, define.

El mapa de la velocidad: circuitos y Competencias

Si se busca el epicentro de la actividad, el mapa se divide entre la Capital y el Gran Buenos Aires. El Kartódromo de Buenos Aires (dentro del predio del Autódromo Oscar y Juan Gálvez) es el referente indiscutido en CABA, mientras que en Provincia resaltan Zárate, Mar del Plata, el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, San Nicolás y Olavarría.

Los pilotos, que mayormente oscilan entre los 7 y los 20 años de edad—aunque se puede empezar a los 5—, ahora complementan la pista con gimnasio y simuladores Gentileza/Kartódromo de Zárate

En cuanto a las competencias, Gauthier destaca a la Copa Rotax y la Copa IAME como las dos categorías más importantes del país. Cada una cuenta con unas 10 fechas anuales que se disputan en un radio de 300 km. Las carreras son maratones de adrenalina que van de viernes a domingo, desde febrero a diciembre. El gran incentivo para los ganadores de cada divisional no es el dinero, sino el cupo para representar a la Argentina en competencias en el exterior.

Respecto del entrenamiento, desde 2009, con el regreso al país de figuras como José María “Pechito” López, la preparación se profesionalizó. Los pilotos, que mayormente oscilan entre los 7 y los 20 años de edad—aunque se puede empezar a los 5—, ahora complementan la pista con gimnasio y simuladores.

Para competir oficialmente, los requisitos son rigurosos. No basta con la licencia de conducir común. Se necesitan dos credenciales específicas:

Licencia Médica: un chequeo anual completo realizado por la Asociación Argentina de Volantes para evaluar la aptitud física.

un chequeo anual completo realizado por la Asociación Argentina de Volantes para evaluar la aptitud física. Licencia Deportiva: otorgada por la categoría correspondiente para habilitar la competición.

La seguridad es el otro pilar fundamental. Villafañe subraya que el equipamiento obligatorio incluye casco homologado, traje antiflama (buzo), guantes, botitas, protector cervical y costillar. Los circuitos, por su parte, deben contar con zonas de escape, defensas de neumáticos, personal médico y banderilleros permanentes.

Más allá de la velocidad, el karting conserva un espíritu único. Aunque en la pista se pelea por cada milímetro, fuera de ella reina la camaradería. “Lo más atractivo es el ambiente familiar”, dice Villafañe. “Los pilotos van con sus familias y amigos. Incluso pasan cosas que no son comunes en otros ámbitos: si un piloto tiene un problema mecánico y no tiene el repuesto, otro, aunque sea su rival directo, se lo presta para que pueda seguir corriendo”.

Lejos de los “kartings a rulemanes” caseros de antaño, hoy la actividad exige estándares de seguridad y calidad estrictos; técnicamente, un kart es un vehículo de competición liviano con chasis tubular rígido (bastidor), motor monocilíndrico y tracción trasera Gentileza/Marcelo Casella

En este mundo amateur y semiprofesional, el premio mayor suele ser el trofeo y el reconocimiento. Los ingresos económicos solo llegan si el piloto es capaz de gestionar sus propios sponsors o si logra destacar lo suficiente para ser contratado por un equipo oficial, algo que sucede en casos excepcionales.

Con transmisiones en vivo por YouTube y redes sociales que siguen cada maniobra, el karting en Buenos Aires es, hoy más que nunca, el semillero donde se forjan los sueños de quienes, como Colapinto, aspiran a conquistar el asfalto del mundo.

Para saber más: