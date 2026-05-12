La Feria Francesa vuelve al Rosedal: cuáles son los puestos de comida y qué actividades gratis habrá

La nueva edición del encuentro d gastronomía y cultura francesa se realizará el sábado 16 y domingo 17 de mayo, habrá stands, masterclasses y música en vivo
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La Feria Francesa, uno de los paseos gastronómicos que ya se convirtió en un clásico porteño, vuelve al Rosedal de Palermo con una nueva edición al aire libre dedicada a las comidas, la pastelería, los productos gourmet y la cultura francesa.
Por las condiciones climáticas previstas para el fin de semana pasado, la feria fue reprogramada y se realizará el sábado 16 y domingo 17 de mayo, de 11 a 18.30, con entrada libre y gratuita. Durante dos jornadas, el público podrá recorrer stands gastronómicos, participar de actividades abiertas y disfrutar de shows musicales en vivo.
Qué se podrá comer en la Feria Francesa
La feria organizada por Lucullus, la Asociación Gastronómica Francesa en Argentina -que este año celebra su 15° aniversario- reunirá propuestas vinculadas con el savoir-faire francés, con opciones de boulangerie, pastelería, quesos, chocolates, productos gourmet, platos tradicionales y especialidades dulces y saladas.
Entre los stands gastronómicos participantes figuran:
- Almacén 1249,
- Cheese Market,
- Choux Eclairs,
- Cinna Roll,
- Cocu,
- Compañía de Chocolates,
- Daniel Bakery,
- Darton Cuisine,
- Fermier,
- French Cookie,
- Gontran Cherrier,
- Jérôme Mathe,
- Jimena Fuster, J
- orgelina Lacassagne Chocolatier,
- Kakawa,
- L’Apéro,
- L’Atelier,
- L’Epi,
- Laban,
- Las Dinas,
- Les Croquants,
- Lucullus,
- Asta,
- Morris Mousse,
- Merci,
- Noire,
- Raclette,
- Topinambour,
- Azul,
- Le Troquet de Henry,
- Uria Raclette.
Programación de la Feria Francesa
La nueva del paseo gastronímico tendrá una programación especial de actividades abiertas al público, con masterclasses y música en vivo durante las dos jornadas.
- Sábado 16, 13: masterclass de Sébastien Fouillade sobre blanquette de bondiola de cerdo,
- Domingo 17, 13: masterclass de Mathieu Benoit sobre le flan pâtissier, junto al invitado especial Bruno Gillot, de L’Epi,
- Sábado 16, 14 y 16.30: música en vivo con Fanny Rose y los Manush,
- Domingo 17, 14 y 16.30: música en vivo con Agathe Cipres.
Cuándo y dónde es la Feria Francesa 2026 en Palermo
- Días: sábado 16 y domingo 17 de mayo
- Horario: de 11 a 18.30
- ¿Dónde? Avenida Iraola y Avenida Sarmiento, Rosedal de Palermo, frente al Monumento de los Españoles
- Entrada: libre y gratuita
- Instagram: @luculluscocinafrancesa
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