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La Feria Francesa vuelve al Rosedal: cuáles son los puestos de comida y qué actividades gratis habrá

La nueva edición del encuentro d gastronomía y cultura francesa se realizará el sábado 16 y domingo 17 de mayo, habrá stands, masterclasses y música en vivo

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La Feria Francesa vuelve a Recoleta: cuándo es y qué se podrá comer en la primera edición de 2026
La Feria Francesa vuelve a Recoleta: cuándo es y qué se podrá comer en la primera edición de 2026Gentileza/Feria Francesa

La Feria Francesa, uno de los paseos gastronómicos que ya se convirtió en un clásico porteño, vuelve al Rosedal de Palermo con una nueva edición al aire libre dedicada a las comidas, la pastelería, los productos gourmet y la cultura francesa.

La feria reunirá propuestas vinculadas con el savoir-faire francés, con opciones de boulangerie, pastelería, quesos, chocolates, productos gourmet, platos tradicionales y especialidades dulces y saladas
La feria reunirá propuestas vinculadas con el savoir-faire francés, con opciones de boulangerie, pastelería, quesos, chocolates, productos gourmet, platos tradicionales y especialidades dulces y saladasGentileza/Feria Francesa

Por las condiciones climáticas previstas para el fin de semana pasado, la feria fue reprogramada y se realizará el sábado 16 y domingo 17 de mayo, de 11 a 18.30, con entrada libre y gratuita. Durante dos jornadas, el público podrá recorrer stands gastronómicos, participar de actividades abiertas y disfrutar de shows musicales en vivo.

Qué se podrá comer en la Feria Francesa

La feria organizada por Lucullus, la Asociación Gastronómica Francesa en Argentina -que este año celebra su 15° aniversario- reunirá propuestas vinculadas con el savoir-faire francés, con opciones de boulangerie, pastelería, quesos, chocolates, productos gourmet, platos tradicionales y especialidades dulces y saladas.

Entre los stands gastronómicos participantes figuran:

  • Almacén 1249,
  • Cheese Market,
  • Choux Eclairs,
  • Cinna Roll,
  • Cocu,
  • Compañía de Chocolates,
  • Daniel Bakery,
  • Darton Cuisine,
  • Fermier,
  • French Cookie,
  • Gontran Cherrier,
  • Jérôme Mathe,
  • Jimena Fuster, J
  • orgelina Lacassagne Chocolatier,
  • Kakawa,
  • L’Apéro,
  • L’Atelier,
La feria reunirá propuestas vinculadas con el savoir-faire francés, con opciones de boulangerie, pastelería, quesos, chocolates, productos gourmet, platos tradicionales y especialidades dulces y saladas
La feria reunirá propuestas vinculadas con el savoir-faire francés, con opciones de boulangerie, pastelería, quesos, chocolates, productos gourmet, platos tradicionales y especialidades dulces y saladasGentileza/Feria Francesa
  • L’Epi,
  • Laban,
  • Las Dinas,
  • Les Croquants,
  • Lucullus,
  • Asta,
  • Morris Mousse,
  • Merci,
  • Noire,
  • Raclette,
  • Topinambour,
  • Azul,
  • Le Troquet de Henry,
  • Uria Raclette.

Programación de la Feria Francesa

La nueva del paseo gastronímico tendrá una programación especial de actividades abiertas al público, con masterclasses y música en vivo durante las dos jornadas.

El encuentro será el sábado 9 y domingo 10 de mayo, de 11 a 18.30, en el Rosedal de Palermo, con entrada libre y gratuita
El encuentro será el sábado 9 y domingo 10 de mayo, de 11 a 18.30, en el Rosedal de Palermo, con entrada libre y gratuitaGentileza
  • Sábado 16, 13: masterclass de Sébastien Fouillade sobre blanquette de bondiola de cerdo,
  • Domingo 17, 13: masterclass de Mathieu Benoit sobre le flan pâtissier, junto al invitado especial Bruno Gillot, de L’Epi,
  • Sábado 16, 14 y 16.30: música en vivo con Fanny Rose y los Manush,
  • Domingo 17, 14 y 16.30: música en vivo con Agathe Cipres.
La Feria Francesa se realiza en el marco del 15° aniversario de Lucullus, asociación que reúne y difunde la cultura gastronómica francesa en Argentina
La Feria Francesa se realiza en el marco del 15° aniversario de Lucullus, asociación que reúne y difunde la cultura gastronómica francesa en ArgentinaGentileza/Feria Francesa

Cuándo y dónde es la Feria Francesa 2026 en Palermo

  • Días: sábado 16 y domingo 17 de mayo
  • Horario: de 11 a 18.30
  • ¿Dónde? Avenida Iraola y Avenida Sarmiento, Rosedal de Palermo, frente al Monumento de los Españoles
  • Entrada: libre y gratuita
  • Instagram: @luculluscocinafrancesa

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