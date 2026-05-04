Cómo Caminos y Sabores 2026 ayuda a crecer y consolidar marcas gastronómicas: “Es una gran vidriera”

Caminos y Sabores 2026 edición BNA prepara una edición especial: del 9 al 12 de julio, la feria celebrará sus 20 ediciones en BA Ferial, el nuevo nombre del histórico predio de Costa Salguero, en la Costanera Norte de la ciudad de Buenos Aires.

El encuentro, presentado como El Gran Mercado Argentino, volverá a reunir a emprendedores, productores y marcas vinculadas con los alimentos regionales. El foco estará puesto en una de sus funciones centrales: ser una vidriera para crecer, ganar posicionamiento, generar vínculos comerciales y conectar de manera directa con consumidores de distintos puntos del país.

El Brocal: el valor de estar desde la primera edición

El Brocal forma parte de Caminos y Sabores desde la primera edición y volverá a estar en el Camino de los Dulces. La marca, fundada por Marcela Baz, llega desde San Pedro con mermeladas, mieles y dulce de leche.

Para la empresaria, el evento representa una instancia clave de encuentro con los consumidores. “Es una oportunidad única para estar en contacto directo con el cliente y que puedan degustar la gran variedad de productos que traemos desde San Pedro. Participamos desde la primera edición y es un placer seguir estando presentes”, afirma.

“Contamos con finca propia en San Pedro y elaboramos mermeladas naturales que van directamente de la planta al frasco”, dice Marcela Baz, fundadora del emprendimiento El Brocal Gentileza

La feria también fue importante para el crecimiento comercial de la marca, porque le permitió acceder a nuevos canales, como comercios y dietéticas. Sin embargo, la emprendedora pone el acento en el reconocimiento del público: “Muchos consumidores nos dicen: ‘Los probé por primera vez en Caminos y Sabores’” .

Al hablar de la evolución del proyecto, Baz remarca: “La feria nos permitió darnos a conocer y crecer hasta lo que somos hoy, siendo fundamental para nuestra evolución desde que empezamos hace 26 años”.

También destaca el origen de sus productos: “Contamos con finca propia en San Pedro y elaboramos mermeladas naturales que van directamente de la planta al frasco”.

Consumidores, colegas y oportunidades de negocio

Con más de diez años de participación en El Gran Mercado Argentino, Cervecería Barba Roja es una de las marcas que acompañó el crecimiento de la feria y encontró allí un espacio de contacto directo con consumidores, productores y posibles socios comerciales.

“Cada año vemos cómo el público espera este evento para buscar novedades, reencontrarse con sus marcas favoritas y descubrir nuevos productos. Es un paseo, un entretenimiento y una experiencia para disfrutar”, señala Analía Mastroniani.

“Cada año vemos cómo el público espera este evento para buscar novedades, reencontrarse con sus marcas favoritas y descubrir nuevos productos”, dice Analía Mastroniani de la Cervecería Barba Roja Gentileza

Para la expositora, Caminos y Sabores representa una plataforma de visibilidad con llegada a distintos públicos. “Nos permite interactuar tanto con clientes locales como con visitantes del interior que viajan especialmente para asistir. Además, nos conecta con otros productores”, subraya.

En ese intercambio, Mastroniani destaca el valor del networking: “Es una sinergia linda que se genera, tanto con colegas como con posibles proveedores o nuevos clientes”. Y concluye: “Es una feria orientada al consumidor final, pero su trayectoria y reconocimiento también abren oportunidades de negocio”.

Una vidriera para llegar a nuevos públicos

La Barraca Gourmet también participa desde los comienzos de Caminos y Sabores. El emprendimiento familiar nació en 1990 y actualmente cuenta con dos sucursales en Mar del Plata, un local en Recoleta y envíos a todo el país.

“Siempre creímos en la importancia de visibilizar y poner en valor los sabores auténticos del país. Es un espacio que refleja nuestra esencia”, asegura Ángela Bartolomeo, dueña del emprendimiento.

“Nos permitió llegar a nuevos públicos y consolidarnos como una marca referente en quesos, fiambres y productos gourmet. Es una gran vidriera que nos acompañó en cada etapa de nuestra evolución”, asegura Ángela Bartolomeo, dueña del emprendimiento La Barraca Gourmet Gentileza

Para la marca, la feria fue determinante en su posicionamiento y expansión. “Nos permitió llegar a nuevos públicos y consolidarnos como una marca referente en quesos, fiambres y productos gourmet. Es una gran vidriera que nos acompañó en cada etapa de nuestra evolución”, reconoce la emprendedora.

Bartolomeo también destaca la cercanía con quienes visitan el stand: “Poder contar nuestra historia, asesorar y acompañar a cada cliente en la elección de productos es lo que más valoramos”.

Y recomienda la experiencia a otros emprendedores del rubro: “Es una oportunidad única para crecer, generar vínculos reales y posicionar una marca dentro del mundo gastronómico”.

Una marca debutante en busca de posicionamiento

Entre los nuevos expositores estará Olivechio, que participará por primera vez en Caminos y Sabores con su aceite de oliva extra virgen. La marca formará parte del Camino de los Aceites y Aderezos y llegará con el objetivo de presentarse ante el público y posicionarse en el mercado.

“Producimos un aceite de oliva 100% natural, sin mezclas, elaborado en la misma plantación y cosecha, con un bajo nivel de acidez del 0,15%. Es un producto noble, sano y milenario, con excelentes antioxidantes y grandes beneficios para la salud”, señala Orlando Melone, director de Olivechio.

“Producimos un aceite de oliva 100% natural, sin mezclas, elaborado en la misma plantación y cosecha, con un bajo nivel de acidez del 0,15%. Es un producto noble, sano y milenario, con excelentes antioxidantes y grandes beneficios para la salud”, señala Orlando Melone, director de Olivechio, que por primera vez será parte de El Gran Mercado Argentino Gentileza

Disponible en presentaciones de 500 ml, el producto se distingue por su identidad familiar. Según el texto oficial, es el primer aceite en la Argentina que incluye la foto de una familia en su etiqueta. En ese sentido, Melone aclara: “No es un producto industrial, es familiar, hace referencia al “compartir” en la mesa y desarrollar vínculos profundos en estos nuevos tiempos efímeros”.

Sobre sus características, agrega: “Es suave y aterciopelado, no invade las comidas y está pensado para una alimentación equilibrada”.

Y sobre su debut como expositor, afirma: “He asistido como visitante y considero que Caminos y Sabores es una feria que representa la identidad del alimento en la Argentina.

Qué habrá en Caminos y Sabores 2026

Además de los stands de productores y emprendedores de distintas regiones, la edición 2026 mantendrá espacios vinculados con la experiencia gastronómica, la promoción comercial y la difusión de las economías regionales.

Clases magistrales de chefs reconocidos.

de chefs reconocidos. Concursos y actividades interactivas.

y actividades interactivas. Rondas de Negocios BNA con supermercadistas, distribuidores y compradores.

con supermercadistas, distribuidores y compradores. Transmisión en vivo a través del sitio oficial y medios nacionales.

a través del sitio oficial y medios nacionales. Propuestas feriales, gastronómicas y culturales vinculadas con alimentos, bebidas, artesanías y destinos turísticos.

Los números de la última edición

En 2025, Caminos y Sabores edición BNA cerró con más de 100.000 visitantes, 500 emprendedores de todo el país, más de 50 chefs, un volumen de operaciones superior a los $10.000 millones y 300 reuniones concretadas en las Rondas de Negocios BNA.

Esos datos explican por qué la feria funciona como una plataforma para marcas en distintas etapas: emprendimientos familiares que buscan ganar visibilidad, empresas que quieren ampliar su alcance y nuevos proyectos que llegan para probar su propuesta ante consumidores y compradores.

Cuándo y dónde es Caminos y Sabores 2026