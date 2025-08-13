LA NACION

La Konga en Buenos Aires: cuándo y dónde es el show y cómo comprar las entradas

Un recital bailable y popular, con un recorrido por los hits del grupo, incluidos infaltables como “Te mentiría”, “Otra noche”, “Adicto”, “Latidos”, “El mismo aire” y “Cinco minutos”

El próximo show de La Konga en Vélez apunta a un set bailable y popular
La Konga anunció un show único para el jueves 13 de noviembre y el Estadio José Amalfitani volverá a teñirse de cuarteto. La producción informó que se trata de una presentación completa en la cancha de Vélez Sarsfield, con campo y tribunas habilitadas, y un repaso por más de dos décadas de trayectoria.

El próximo recital de La Konga apunta a un set bailable y popular, con una puesta renovada y un recorrido por los hits del grupo, incluidos infaltables como “Te mentiría”, “Otra noche”, “Adicto”, “Latidos”, “El mismo aire” y “Cinco minutos”.

Cómo y dónde comprar las entradas

La venta se realizará a través de la ticketera oficial informada por la organización, EnigmaTickets, con todos los medios de pago.

  • La preventa comienza el miércoles 13 de agosto a las 13.
  • La venta general se habilitará el jueves 14 de agosto a las 13.
La Konga en Vélez
El resto de la gira: fechas y ciudades del El amor es ciego Tour

  • 06.09: Costanera Opus, Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
  • 11.09: Antel Arena, Montevideo, Uruguay.
  • 01.10: Magazzini Generali, Milano, Italia.
  • 02.10: Largo Venue, Roma, Italia.
  • 04.10: Es Gremi, Palma de Mallorca, España.
  • 05.10: Edifici Sociocultural d’Arinsal, Arinsal, Andorra.
  • 07.10: Razzmatazz, Barcelona, España.
  • 08.10: Moon, Valencia, España.
  • 10.10: Paris 15, Málaga, España.
  • 12.10: LAV, Lisboa, Portugal.
  • 14.10: La Riviera, Madrid, España.
  • 15.10: Alboroto, Gran Canaria, España.
La Konga en Vélez
Datos clave de La Konga en Vélez

  • Fecha: jueves 13 de noviembre de 2025.
  • Lugar: Estadio José Amalfitani (Vélez Sarsfield), Liniers, CABA.
  • Horarios: a confirmar por la producción.
  • Dónde comprar: EnigmaTickets (ticketera oficial).
  • Precios: a confirmar por la ticketera/producción.


