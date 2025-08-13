La Konga en Buenos Aires: cuándo y dónde es el show y cómo comprar las entradas

La Konga anunció un show único para el jueves 13 de noviembre y el Estadio José Amalfitani volverá a teñirse de cuarteto. La producción informó que se trata de una presentación completa en la cancha de Vélez Sarsfield, con campo y tribunas habilitadas, y un repaso por más de dos décadas de trayectoria.

El próximo recital de La Konga apunta a un set bailable y popular, con una puesta renovada y un recorrido por los hits del grupo, incluidos infaltables como “Te mentiría”, “Otra noche”, “Adicto”, “Latidos”, “El mismo aire” y “Cinco minutos”.

Cómo y dónde comprar las entradas

La venta se realizará a través de la ticketera oficial informada por la organización, EnigmaTickets, con todos los medios de pago.

La preventa comienza el miércoles 13 de agosto a las 13.

La venta general se habilitará el jueves 14 de agosto a las 13.

La Konga en Vélez La Konga

El resto de la gira: fechas y ciudades del El amor es ciego Tour

06.09: Costanera Opus, Río Cuarto, Córdoba, Argentina.

11.09: Antel Arena, Montevideo, Uruguay.

01.10: Magazzini Generali, Milano, Italia.

02.10: Largo Venue, Roma, Italia.

04.10: Es Gremi, Palma de Mallorca, España.

05.10: Edifici Sociocultural d’Arinsal, Arinsal, Andorra.

07.10: Razzmatazz, Barcelona, España.

08.10: Moon, Valencia, España.

10.10: Paris 15, Málaga, España.

12.10: LAV, Lisboa, Portugal.

14.10: La Riviera, Madrid, España.

15.10: Alboroto, Gran Canaria, España.

La Konga en Vélez La Konga

Datos clave de La Konga en Vélez

Fecha: jueves 13 de noviembre de 2025.

Lugar: Estadio José Amalfitani (Vélez Sarsfield), Liniers, CABA.

Horarios: a confirmar por la producción.

Dónde comprar: EnigmaTickets (ticketera oficial).

Precios: a confirmar por la ticketera/producción.



