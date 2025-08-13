La Konga en Buenos Aires: cuándo y dónde es el show y cómo comprar las entradas

Un recital bailable y popular, con un recorrido por los hits del grupo, incluidos infaltables como “Te mentiría”, “Otra noche”, “Adicto”, “Latidos”, “El mismo aire” y “Cinco minutos”
- 2 minutos de lectura'
La Konga anunció un show único para el jueves 13 de noviembre y el Estadio José Amalfitani volverá a teñirse de cuarteto. La producción informó que se trata de una presentación completa en la cancha de Vélez Sarsfield, con campo y tribunas habilitadas, y un repaso por más de dos décadas de trayectoria.
El próximo recital de La Konga apunta a un set bailable y popular, con una puesta renovada y un recorrido por los hits del grupo, incluidos infaltables como “Te mentiría”, “Otra noche”, “Adicto”, “Latidos”, “El mismo aire” y “Cinco minutos”.
Cómo y dónde comprar las entradas
La venta se realizará a través de la ticketera oficial informada por la organización, EnigmaTickets, con todos los medios de pago.
- La preventa comienza el miércoles 13 de agosto a las 13.
- La venta general se habilitará el jueves 14 de agosto a las 13.
El resto de la gira: fechas y ciudades del El amor es ciego Tour
- 06.09: Costanera Opus, Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
- 11.09: Antel Arena, Montevideo, Uruguay.
- 01.10: Magazzini Generali, Milano, Italia.
- 02.10: Largo Venue, Roma, Italia.
- 04.10: Es Gremi, Palma de Mallorca, España.
- 05.10: Edifici Sociocultural d’Arinsal, Arinsal, Andorra.
- 07.10: Razzmatazz, Barcelona, España.
- 08.10: Moon, Valencia, España.
- 10.10: Paris 15, Málaga, España.
- 12.10: LAV, Lisboa, Portugal.
- 14.10: La Riviera, Madrid, España.
- 15.10: Alboroto, Gran Canaria, España.
Datos clave de La Konga en Vélez
- Fecha: jueves 13 de noviembre de 2025.
- Lugar: Estadio José Amalfitani (Vélez Sarsfield), Liniers, CABA.
- Horarios: a confirmar por la producción.
- Dónde comprar: EnigmaTickets (ticketera oficial).
- Precios: a confirmar por la ticketera/producción.
LA NACION
Otras noticias de Qué sale
La nueva distinción “Mejor Estilo Marplatense”. Cuándo y dónde es el mundial de la golosina más querida por los argentinos
Souvenir de viajes y recuerdo de la infancia. Cuándo y dónde es el mundial de la golosina más querida por los argentinos
Nueva edición. Cuándo es el Mundial del Alfajor y cómo comprar las entradas
Más leídas
- 1
El Gobierno pagará la indemnización al múltiple homicida “Concheto” Álvarez dispuesta por la CIDH
- 2
Vélez se trajo un gran empate de Brasil: igualó 0-0 con Fortaleza
- 3
Listeriosis: de qué se trata la enfermedad causada por la bacteria detectada en un queso que alertó al Ministerio de Salud
- 4
La UIF recibió un reporte por sospecha de lavado de dinero de la empresa que tiene a Santiago Caputo como único empleado